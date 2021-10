Pelegrín paga platos rotos

Antes de que Antonio Gómez Pelegrín asumiera la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en marzo de 2015, por esa dependencia estatal ya habían desfilado casi cinco años antes Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston Hernández y Mauricio Audirac Murillo.Gómez Pelegrín renunció el 14 de noviembre de 2016, faltando 16 días para que concluyera la administración del ex gobernador Javier Duarte, quien a mediados de octubre se había separado del cargo ante las investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) inició en su contra, y en su lugar había quedado como gobernador interino el secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado, el cual, ante el reclamo exacerbado de alcaldes panistas y perredistas que habían tomado el Palacio de Gobierno y el edificio de la Sefiplan en protesta porque no habían recibido sus participaciones federales –acompañados por los líderes de ambos partidos de oposición, entre ellos Ricardo Anaya, dirigente nacional del blanquiazul, y Miguel Ángel Yunes Márquez, que dos años después serían candidatos a la Presidencia de la República y a la gubernatura de Veracruz de la alianza PAN-PRD, a la que se sumó Movimiento Ciudadano–, acordó con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares designar de una vez en la Sefiplan a Clementina Guerrero, ex secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana, que desde entonces era perfilada por el ex candidato triunfador de Acción Nacional para ocupar dicha posición en su gabinete.Pero la ex funcionaria de la UV no aguantó ni un año al frente de la Sefiplan, pues renunció sorpresivamente en julio de 2017. Según versión del entonces diputado local perredista Sergio Rodríguez Cortés, quien presidía la Comisión de Hacienda del Estado y actualmente se desempeña como procurador del Medio Ambiente, “Tula” Guerrero dimitió porque no estaba de acuerdo con las instrucciones superiores que recibía para manejar los recursos y sabía que podrían resultarle responsabilidades administrativas y penales, como finalmente ocurrió. En octubre de 2019, la Fiscalía General del Estado solicitó órdenes de aprehensión en su contra y de otros tres ex subordinados por ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.Igual que como ahora le ha sucedido a Gómez Pelegrín, sólo que sospechosamente doña Clementina no ha sido detenida aún.De todos los ex secretarios de Finanzas de la administración duartista, hasta el momento sólo han pisado la cárcel Gómez Pelegrín y Mauricio Audirac, detenido en marzo de 2017 en la ciudad de Puebla y liberado a principios de diciembre de 2018, recién iniciada la administración del gobernador Cuitláhuac García. Todos los demás, que tienen abiertos procesos en la Fiscalía General de la República (FGR), coincidentemente no han sido encarcelados porque andan con amparos bajo el brazo.Fernando Charleston Hernández, tercer secretario, promovió el juicio de amparo 919/2018 ante el Juzgado Séptimo de Amparo en Materia Penal del Primer Distrito Judicial con sede en la Ciudad de México, y Tomás Ruiz el número 35/2021 ante el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal con residencia en Villa Aldama, Veracruz.Ambos figuran como indiciados en la Carpeta de Investigación FED/SEIDF/INAI-VER-0001740/2016, iniciada tras la denuncia presentada el 12 de septiembre de 2016. En este caso las investigaciones concluyeron que al menos 261 millones de pesos del llamado Fondo Regional (FONREGION) fueron desviados o mal manejados en 2012.El portal digital Animal Político publicó el 26 de marzo de 2019 que hasta abril de ese año la Auditoría Superior de la Federación tenía detectados 62 mil millones de pesos provenientes de 14 fondos federales que estaban desaparecidos en Veracruz, ya sea porque fueron sacados de las cuentas autorizadas o porque su ejercicio no se ha acreditado debidamente.Lo paradójico de este asunto es que los que sí fueron detenidos en marzo de 2018 fueron dos agentes del Ministerio Público federal por incumplir con investigar el desvío y simulación de reintegros del gobierno de Javier Duarte.A principios de abril de ese año, la PGR emitió el boletín 149/2018 en el que confirmaba que por medio de la Visitaduría General se había logrado vincular a proceso a los dos agentes del Ministerio Público federal, cuyos nombres no proporcionó.Y es que en 2014 Charleston Hernández se había comprometido a reintegrar más de 4 mil millones a la Tesorería de la Federación pero supuestamente nunca lo realizó.La semana pasada falleció el maestro Víctor Raúl Domínguez, muy apreciado por la comunidad de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Desde este espacio expresamos a sus hijos Víctor Manuel, Alina Lizú y a toda la familia Domínguez Meza nuestras sinceras condolencias por esta irremediable pérdida.