... De repente se empezaron a ver en centros comerciales del municipio de Boca del Río, a elementos de la Guardia Nacional (GN) acompañando a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que minuciosamente revisan cada uno de los medidores de los establecimientos comerciales allí asentados, para detectar si alguno de ellos utiliza “diablitos” u otro dispositivo para robarse la energía eléctrica. Esa es la presunción.Ya se les había visto a estos empleados de la CFE en diversos fraccionamientos de los municipios boqueño y alvaradeño, en su conurbación con Boca del Río, donde aprovechando que no se encontraban en casa sus dueños, ni haciéndolo constar un fedatario público, retiraron decenas de medidores, levantaron muchas actas administrativas y sin explicación alguna impusieron multas exorbitantes.Por ello y ante sus abusivas acciones que obviamente generaron el enojo de los propietarios de las casas en las que presuntamente se estaban robando la luz, los de la CFE ahora se hacen acompañar de elementos de la Guardia Nacional, con lo cual su operativo se vuelve intimidante.A diferencia de la conurbación Boca del Río – Alvarado donde apenas se están asesorando quienes presuntamente se estaban robando la energía eléctrica que suministra la CFE, en Coatzacoalcos, varias empresas han promovido y ganado juicios en contra de la Comisión Federal de Electricidad, demostrando que actuaron arbitrariamente al imponerles multas con la simple presunción del robo.Otros avecindados en Coatzacoalcos promovieron amparos federales pues los empleados de la CFE solo les avisaron que habían sido sancionados al detectarles en sus domicilios supuestos “diablitos” o artefactos para alterar los medidores.Por ello, ante la reacción de los presuntos ladrones de energía eléctrica, los empleados de la CFE ahora llegan acompañados de elementos de la Guardia Nacional, pero no de un fedatario público que testimonie alguna posible ilegalidad.Mientras sigan así, pretendiendo intimidar a los usuarios con la presencia de uniformados con sus armas largas, actuando casi a escondidas, la CFE estará generando más inconformidad y molestia, en su desesperada búsqueda de dinero para sobrevivir.... Molesta asimismo la desesperada acción de la CFE por agenciarse recursos económicos extras, porque para nadie es un secreto que desde hace más de 40 años los empleados de esa empresa no pagan por su energía eléctrica, ya que se trata de una conquista sindical.Conocemos trabajadores de la CFE en cuyos domicilios tienen encendido el aire acondicionado todo el día y en Navidad colocan lucecitas hasta en los baños, porque no pagan por la energía que consumen.Para que usted amable lector se dé una idea del porqué no hay piso parejo entre los consumidores de energía eléctrica en este país, más de 91 trabajadores tanto de base como de confianza de la CFE reciben servicio gratis de energía eléctrica, por un consumo máximo de 350 kilovatios, dicen.Se estima, de acuerdo con lo que se dio a conocer en el año de 2018, que la CFE pudiera recibir más de mil 500 millones de pesos anuales, si le cobrara lo mínimo a sus trabajadores por el consumo de energía eléctrica.Por ello genera más desconfianza y malestar ver a los de la CFE y de la GN buscando a presuntos ladrones de energía eléctrica, cuando los empleados de esa “Empresa de Clase Mundial” no pagan por “la luz”, lo que pagamos millones de mexicanos.... Poza Rica de Hidalgo, en el norte de la entidad veracruzana, municipio que estos días está cumpliendo 70 años de su fundación, tiene entre sus habitantes a la jovencita Yaneth Marian Alonso Rodríguez, defensora de los derechos de la niñez y la adolescencia, quien forma parte de la terna para obtener el galardón “Internacional Children´s Peace Prize”, nominación internacional que hizo a su favor la organización Kids Rights.Yaneth Marian Alonso Rodríguez, estudiante de educación media, participa en organizaciones como el comité municipal de la Juventud y recientemente obtuvo un reconocimiento del Consejo por el Futuro Político en el estado de Veracruz, con el primer lugar en la categoría de Derechos humanos.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "