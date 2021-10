El monolito de una joven femenina indígena: en la Ciudad de México...

1.- Decíamos ayer: Hidalgo Amajac es una comunidad muy cerca de la cabecera municipal de Álamo, en el municipio de Álamo-Temapache, Veracruz, y casi a la orilla del río que se convierte en Río Tuxpan y desemboca en el Golfo de México.Y también: que el silencio del día primero de enero de este 2021 se rompió cuando lugareños hicieron el gran descubrimiento: que es prehispánica la escultura femenina de casi dos metros de altura, que habitantes de la comunidad de Hidalgo Amajac, Veracruz, descubrieron el primero de enero de este 2021.Que por sus rasgos, “...el monolito se vincula con la cultura huasteca, aunque se aprecian rasgos del centro de México, y su antigüedad podría corresponder al periodo posclásico tardío (1450-1521 DC).En un comunicado, el INAH detalló que tras una inspección realizada por expertos el pasado lunes 4 de enero [del 2021] se ratificó no sólo que la pieza es prehispánica, sino que es la primera de su tipo localizada en la cuenca del río Tuxpan, donde comienza la huasteca veracruzana.2.- La figura de la pieza “está elaborada en roca caliza y mide 60 centímetros en su parte más ancha y alrededor de 25 centímetros de grosor. Su buen estado de conservación permite observar sus rasgos, así como su espiga, elemento que permitía contemplarla erguida...”Luce un rostro pequeño, ojos abiertos y huecos, “los cuales debieron estar rellenos con incrustaciones de obsidiana u otra piedra”, con un tocado alto, un collar al centro del cual se distingue un adorno en forma de gota, conocido como oyohualli, un torso ataviado con una camisa de mangas largas y una larga falda que llega a los tobillos y revela el par de pies desnudos.Pero bien, la escultura de la joven huasteca veracruzana cobra mayor interés e importancia porque ayer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer ayer martes que será la escultura de la joven de Hidalgo Amajac, la que ocupará el espacio de la glorieta de Colón en la avenida Paseo de la Reforma.En conferencia de prensa dijo que se tomó esta decisión tras una gran discusión basada en la solicitud de más de cinco mil mujeres indígenas de distintos pueblos del país.Dijo la Jefa de Gobierno de la CDMX: “Darle este espacio tan especial a las mujeres indígenas tiene un gran simbolismo en la ciudad”Recordó el racismo y el clasicismo que las mujeres indígenas han recibido desde la Colonia.“Aquellas mujeres que menos voz han tenido son aquellas a las que tenemos que darles voz”Detalló que la escultura de la joven de Amajac, fue descubierta el 1 de enero de 2021, en donde principia la huasteca veracruzana.Dijo que la original se exhibe actualmente en el Museo Nacional de Antropología como parte de la exposición La grandeza de México, y que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) harán una réplica para colocarla en la Glorieta de Colón.La figura de piedra caliza, de casi dos metros de alto, representa a una joven mujer de élite, luce tocado y un elaborado atavío, han explicado arqueólogos del INAH.Sheinbaum, había anunciado que la estatua de Colón ya no volvería a su lugar y que sería sustituida por la figura de una mujer indígena.Y allí estará, viendo pasar el tiempo...3.- SAT rechaza terrorismo fiscal con registro obligatorio al RFC de mayores de 18; que sólo buscar asegurar el fomento una cultura fiscal y combatir a las empresas fantasma.Ante la inquietud de diputados por la nueva medida que obligará a los jóvenes a partir de los 18 años de edad, a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, la Titular del Servicio de Administración Tributaria, (SAT), Raquel Buen Rostro, rechazó que se trate de acciones de terrorismo fiscal.Esto se planteó reunión con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en San Lázaro, en la que se inició el análisis del paquete de medidas fiscales que plantea aplicar el gobierno federalLa funcionaria detalló que la obtención del RFC no obliga a los jóvenes a reportar declaraciones de ingresos si no tienen.Dijo que “... lo que se busca es fomentar una cultura fiscal, combatir a empresas factureras y fantasma, así como el robo de identidad, que alertó en México es frecuente, pues hay casos donde jóvenes de entre 18 y 19 años figuran como propietarios grandes de bienes y cuentas o incluso como trabajadores hasta de 300 empresas y no lo saben...”Ya se verá qué manejo le dan a esta información los diputados de la Comisión de Hacienda..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "