Vacunar a menores

*Riesgo de quedar mudos*Sin cultura educativa*Hospitales... no museosBajo el argumento jurídico en el que se externa “la conveniencia de precisar, que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud” una juez de rangos federales en el Estado de México (Claudia Irene Gámez Galindo) quien se desempaña como Secretaria Técnica de Distrito en tierras del Estado de México, pero que actualmente cumple con las funciones de Jueza de Distrito, procedió a dictaminar una “suspensión definitiva” en los marcos de un Juicio de Amparo, bajo la argumentación “que constituye una obligación del Gobierno del país, el salvaguardar el Derecho a la Salud”.De acuerdo a las leyes, al resolver un juez (competente para ello) el que se proceda a vacunar a un menor de edad, tal ordenamiento se extiende en beneficio de todos los menores del país, por lo que el dictamen en referencia origina que las autoridades federales, estatales y municipales, deben cumplir con tal mandato en tiempo y forma, referencia que incluso, ya apunta una fecha límite para que tal inicio se ejecute con apego a la legalidad y las normativas dictadas para ello.Es verdad que la resolución en referencia, atiende el requerimiento de un recurso legal individual, pero en el mismo contexto de la solución dictaminada, queda implícito que el Gobierno está obligado a realizar las modificaciones de sus políticas en referencia, atendiendo una resolución que deja de ser individual y se convierte en colectiva, al amparo de que los derechos de los mexicanos entre 12 y 18 años, deben ser iguales para todos, indicador que si el juez ordena sea vacunado un adolecente, todos los demás adolescentes tienen el derecho de recibir los beneficios de la vacuna.Claro que el ya “muy conocido” Doctor Hugo López Gatell, al ser cuestionado por medios de comunicación sobre la trascendental decisión de la juez en referencia, de inmediato respondió que se encuentran evaluando y analizando el ordenamiento dictado, porque es indudable que el polémico galeno, tiene claro los elevados alcances que registra dicha disposición jurídica en cuestión, en torno al escenario de vacunación a menores de edad, referencias delicadas en materia de salud pública que en otros países como Estados Unidos, prácticamente ya se encuentran en proceso.Claro que en México, lo que genera resistencia es que tales acciones deberán cumplirse por mandato judicial, y no por una determinación gubernamental que arroparía en mejor forma la imagen del Gobierno Transformador.Bien y de siempre lo han referido los mexicanos en los marcos de la “filosofía popular”: Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.Lo que se leeLos viejos veracruzanos crecimos contemplando en el bello puerto veracruzano la estatua de Cristóbal Colón, en una de las avenidas más distinguidas de tierras jarochas, con uno de sus tramos muy cercano a la playa que arrulla el mar, las mismas aguas del Golfo de México y el océano atlántico por las que navegó el genovés descubridor del “nuevo mundo”, pero que resultaba tan antiguo como resultaban ser los imperios Azteca, Tlaxcalteca, Maya, Zapoteca o Totonaca, pueblos entre otros muchos preñados de esplendor, furia y magia, tan conquistadores como resultaban ser los del imperio español, romano, británico o francés.En la actualidad la estatua del “descubridor de nuevos mundos” será retirada de las calles porteñas a las que les cantó Agustín Lara, para darle curso a réplicas de contextos mexicanos... Y ojalá que no se cambie también el idioma formal de nuestro país, porque viejos como yo que somos torpes para aprender nuevas lenguas, si nos vetan la lengua española para readaptarnos a una de las que dominaban nuestros ancestros mexicas (ello como otra novedosa acción transformadora) seguramente que nos quedaremos mudos.Lo que se veCuando advirtamos con claridad que existen casi 24 mil estudiantes de Vietnam en las universidades del territorio estadunidense, mientras que de México la cifra ronda los 14,300, entenderemos (pese a opiniones transformadoras en contra) el por qué los países asiáticos están empujando con mayores bríos la economía de sus respectivas regiones, mientras que en México registramos índices muy inferiores en productividad.Está claro que el nivel de capacitación en lo referente a materias vinculadas con la productividad y el desarrollo financiero, es de mayores efectos positivos entre el alumnado en centros educativos norteamericanos, que en los espacios de México o China, razón por las cuales la productividad está elevando sus niveles de eficacia en tierras asiáticas, mientras que en los municipios mexicanos, pareciera que nos encontramos atorados entre polémicas y sofismas revolucionarios y transformadores.No se ha logrado consolidar en México y América Latina, el ensanchamiento de una cultura apasionada por la educación y la formación profesional, lo que marca la diferencia entre los asiáticos y los latinoamericanos.Lo que se oyeY no sería mejor que crear en México un Museo de la Salud, el que se construyera uno a varios hospitales y centros de asistencia médica, para que la tarea de los museos se deje al sector privado, porque mucho es lo que nos falta en atención médica, tal y como se aprecia incluso desde antes de la pandemia, como para que nuestras autoridades ahora refieran un proyecto para construir un Museo de la Salud.Congruencia con nuestra realidad es de lo que en ocasiones carecemos los mexicanos, lo que constituyen efectos del distanciamiento sobre la realidad de nuestro país, más dominado por la demagogia y el alucinamiento de las fantasías, que por la verdad de nuestros entornos... 