Los 10 más corruptos dice el Orfis

De acuerdo a los resultados finales de las auditorías que viene practicando el Órgano de Fiscalización del Estado (ORFIS) en las 212 comunas veracruzanas, los diez municipios que concentran un daño patrimonial por 519 millones de pesos son: Veracruz puerto, con 88.9 millones de pesos; Tres Valles, con 75.1 millones; Pánuco, con 62.2 millones; Alvarado, con 56.8 millones; Minatitlán, con 56.3 millones; Santiago Tuxtla, con 53.3 millones; Boca del Río, con 34.1 millones; Ixhuatlán de Madero, con 32.3 millones; Córdoba, con 30.6 millones y San Andrés Tuxtla con 29.9 millones.El municipio de Veracruz, administrado por Fernando Yunes Márquez, tiene un presunto daño patrimonial por 88 millones de pesos. De ese total, 37 millones de pesos fueron pagados a la persona moral Laynher Estevia, SA de CV., pero no se justificó el pago.El municipio panista emitió 25 cheques por los servicios de contratación abierta para el servicio de administración del plan privado de pensiones y asesoría jurídica contable y financiera de enero a diciembre, así como el pago de aguinaldos.La persona moral, según datos que son públicos en la red, se dedica a promover espectáculos artísticos, culturales deportivos y similares que no cuentan con instalaciones para presentarlos.La dirección fiscal de Laynher Estevia, SA de CV, se encuentra en la ciudad de México, sin embargo, en el Registro Nacional de Comercio, la persona se incorporó en el Estado de Oaxaca, y los datos de los socios sólo se pueden obtener con el pago de 200 pesos. En el 2019, trabajadores del DIF de Veracruz denunciaron que el municipio les pagaba a través de la empresa Laynher Estevia, SA de CV.¿Se atreverán a “molestar” a Fernando Yunes Márquez para que responda por esta irregularidad?, ya veremos porque para la 4T hasta hoy la familia Yunes Linares y Yunes Márquez, han sido intocables pese a las denuncias que por desvío de recursos y otras se han hecho ante la Fiscalía del Estado y la Federal que preside Alejandro Gertz Manero.Hilario Ruiz Zurita, médico y ex presidente municipal de Martínez de la Torre, es otra de las víctimas del Covid-19. Falleció la noche del pasado lunes en un hospital de la ciudad de Puebla donde se fue a atender de la mortal enfermedad. Muchas cosas buenas se pueden decir del doctor Hilario Ruiz, que fue un buen hombre, generoso, atento, educado, pero lo que más sobresalía de él era su sentido de solidaridad con los amigos. Descanse en paz quien nos brindó su amistad limpia y sincera, deja en quienes lo conocimos y tratamos un espacio muy difícil de llenar.Con Hilario Ruiz nos pasó como con el doctor Bricio Rincón Aguilar, quien también cayó víctima de esta pandemia sin poder sobreponerse a los estragos que le causó a su organismo. Allá deben estar los dos amigos, en la gloria porque se la ganaron, mientras nosotros los extrañaremos el tiempo que nos quede de vida.En la ciudad de México el pasado lunes se reunieron los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno; de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, para reafirmar la alianza electoral que han acordado desde la pasada elección y que pretende tronar el presidente AMLO usando al dirigente del PRI para votar a favor de la reforma energética y así dar por terminada la estrategia de marchar juntos (PRI, PAN, PRD) en los próximos procesos electorales.La reunión se da tras varios días de especulaciones sobre la posible fractura de la alianza “Va por México”, ya que previamente coordinadores del PAN y PRD advirtieron que si los votos tricolores aprueban la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) marcaría el fin de la coalición.A esta reunión de trabajo también asistieron los empresarios Gustavo de Hoyos Walter, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y Claudio X. González, quienes en reiteradas ocasiones han criticado a la actual administración. También asistió el panista Santiago Creel Miranda, vicecoordinador de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y el perredista Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE.A través de redes sociales, el líder priista Alejandro Moreno hizo público el encuentro para avanzar en acuerdos entre los tres partidos. “Que nadie lo dude, somos una coalición sólida, que se fortalece cada día. Agradezco la presencia comprometida de los coordinadores parlamentarios de los tres partidos de #VaPorMéxico”, expuso Moreno Cárdenas, anfitrión de la reunión que se realizó en la sede del PRI.El priista también señaló que el encuentro tuvo como objetivo seguir trabajando del lado de los mexicanos.Moreno Cárdenas sostuvo que la alianza Va por México es “la voz de los mexicanos” y que su alianza “no sólo es electoral sino también legislativa”, en referencia a la votación de la reforma eléctrica.La Universidad Veracruzana, ha dicho que la desaparición del régimen de Seguridad Social, mejor conocido como Seguro Popular, generó que un millón 176 veracruzanos se quedarán sin atención médica. Tres de cada 100 habitantes en la entidad no tienen acceso a los servicios de salud. De acuerdo con el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana (UV) la desaparición del seguro popular tuvo un impacto negativo en la entidad y la atención médica a la que tienen derecho los ciudadanos. Con respecto a esto, la diputada Anilú Ingram Vallines consideró que uno de los muchos programas transexenales exitoso era el Seguro Popular. Ahí se podía atender a cerca de 45 millones de mexicanos que no eran derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del ISSSTE o de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que encontraban en éste una solución a sus problemas de salud.A lo largo de sus 17 años de existencia se fue fortaleciendo el Seguro Popular, al ampliarse el catálogo de padecimientos que atendía más de 250, la gran mayoría del llamado tercer nivel, esas que cuestan muchos, muchos, miles de pesos a las familias que tienen un enfermo. “Cubría la Leucemia Linfoblástica Aguda en Niños y Jóvenes Menores de 18 años, el Cáncer Cérvico Uterino, dotaba de tratamientos antirretrovirales de pacientes con VIH/SIDA; cuidados Intensivos Neonatales, el Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, sepsis bacteriana del recién nacido y cataratas en adultos Mayores”.Pero en un afán más de borrar todo aquello que fue creado por administraciones pasadas, lo desaparecieron para crear su Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).El nuevo instituto ha enfrentado el desabasto y el despido de personal que hicieron de la red hospitalaria, ahora se cobra por la hospitalización, por los medicamentos y por todos los servicios de segundo y tercer nivel.Anilú Ingram dijo que es urgente y necesario el acceso a los servicios de salud, de calidad, para todas las familias ha sido una prioridad. “Urge tomar cartas en el asunto pues, con la salud no se juega, no se experimenta, no se lucra políticamente. El jugoso negocio de las "grúas" representa millones de pesos que van a parar a los bolsillos de los funcionarios y de particulares invitados al banquete; ellos ponen grúas y terrenos para corralones y la Secretaría de Seguridad los elementos que se encargan de extorsionar a automovilistas, no solo en Xalapa sino en todo el estado. Y eso que son diferentes... sí, muchas más ratas.