Los de la 4T sí son distintos

“AMLO cumplió, terminó con

la pobreza, pero de su familia”

Yo

Nuestro primer contacto con miembros de la Cuarta Transformación o simpatizantes de Morena, o políticos ladinos que saltaban del PRI o PAN a la corriente que arrastraría a todos los representantes de los partidos tradicionales, por corruptos, fue con el señor Eric Patrocinio Cisneros Burgos (como el maestro Enrique Lobato Burgos, padre del siempre bien recordado José Luis Lobato).Dos de sus auxiliares nos invitaron a cuatro periodistas, a acompañar al personaje, al acto de apoyo al recientemente ungido como gobernador del Estado, el eléctrico Cuitláhuac García Jiménez.Fuimos y compartimos, primero un desayuno en La Parroquia de Zaragoza, luego nos fuimos a la plaza Lerdo y ahí le pidieron a don Eric que subiera al estrado porque el acto era más bien en su honor. Llegó como lo hace siempre brincando entre flores el gobernador Cuitláhuac Jiménez García y comenzaron los discursos: Que se terminó la era de la corrupción; que ya no habrá más impunidad para quienes intenten meter mano al cajón; que estarían pendientes de que no se tuerza la ley en aras de un negocio y que, en resumen, Veracruz estaba entrando a una etapa muy distinta bajo la consigna de no mentir, no robar y no traicionar.Todos los presentes en la plaza lerdo gritábamos hasta desgañitarnos: ¡Mueran los corruptos!, ¡cárcel para los ladrones!, ¡no más ratas!... ¡Cárcel para los rateros!, y una serie de consignas salidas del fondo del alma junto con la alegría y esperanza que nos proporcionaba la posibilidad de un cambio, nos llenaba de júbilo.Termina ese evento y me jala de un brazo nuestro amigo Rafael Castillo, para corrernos la invitación de ir, con el futuro secretario, don Eric Cisneros, a comer en el restaurante de Los Bonilla en Coatepec. Pues vamos.A don Eric Cisneros lo recibieron en ese restaurante como si fuera un abonado más, a nosotros nos preguntaron si teníamos reservación y no, con la sola mención de don Eric fue suficiente, nos pasaron a un privado, que era el lugar de las preferencias del secretario de Gobierno y ahí nos quedamos. Llegó don Eric, saludó en lo general y se sentó a esperar que lo atendiera un mesero. Mientras esto pasaba le quisimos sacar datos, nos dijo que tenía tres años de vivir en Coatepec, trabajando el proceso electoral; que era originario de la cuenca del Papaloapan; que había trabajado antes en un municipio de Baja California, pero que estaba muy a gusto en Coatepec.Sobre sus preferencias deportivas no hubo necesidad de rascarle mucho, de inmediato se confesó beisbolista de corazón. Nos comentó que incluso él había jugado ese deporte con cierto éxito; que había sido cuarto o tercer bat por el poder que demostraba con el bat y que posiblemente hubiera llegado a jugar pelota profesional por sus cualidades como pelotero.A quien esto escribe que no le hablen de béisbol porque me friegan y don Eric Cisneros se puso a farolear de sus facultades como toletero, pues le seguimos la plática y todo giró en torno al rey de los deportes. Cuando escribí mi columna de ese día hablé del nuevo secretario de Gobierno y de sus facultades para el béisbol.Dije “el gobernador Cuitláhuac García tendrá un cuarto bat en la secretaría de Gobierno, Eric Cisneros le pega duro a la bola, tiene mucha fortaleza y muñecas para sacar la bola de cualquier estadio, haciendo una comparación del béisbol con la política. Al día siguiente acudió a una entrevista de video con nuestros conductores Raymundo Jiménez, Rafael Pérez Cárdenas, Gerónimo y Manuel Rosete...¿Qué le parece el ambiente mediático don Eric?, le pregunté al terminar la entrevista y viéndome a los ojos respondió: más o menos, lo que no me gusta es que hay pendejos que me tratan de comparar con un cuarto bat, o dicen tonterías en ese sentido... esas son madres. No me lo mandó a decir, de frente soltó: “esas son pendejadas que me quieran comparar en mi calidad de Secretario de Gobierno con un cuarto bat, y se fue rápidamente”.De los tres hijos de Carlos Romero Deschamps, el otrora líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Alejandro Romero Durán ha tenido el perfil más bajo: a diferencia de sus hermanos, el hombre de 51 años no ha presumido en redes sociales sus viajes en jets privados, departamentos en Miami, ostentosos Ferrari o vacaciones en Europa, cuyos costos rebasaban varios centenares de veces los ingresos de su padre.Pero no por ello el hijo de Romero Deschamps vivió en la austeridad: en una muy opaca sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas (BVI), llamada Steller Overseas Holdings Inc, Romero Durán puso 10 bienes inmuebles en México, entre ellos una casa, un exclusivo penthouse y un departamento en la Ciudad de México; cuatro casas en Naucalpan y Huixquilucan, Estado de México; otra casa en Cancún, otra en Atitalaquia, Hidalgo, y una última en Salamanca, Guanajuato.En 2009, Steller Overseas Holdings Inc –creada ocho años antes-- tenía como beneficiarios a Alejandro Romero Durán y a una mujer llamada María Cristina Rosalía Cid Durán, y en diciembre de 2012 el hijo de Romero Deschamps se quedó como accionista único de la sociedad de papel. Esa compañía seguía activa en marzo pasado, según los documentos del registro de BVI.La sociedad de papel no aparece en la denuncia contra Deschamps y once de sus familiares –incluyendo sus hijos Paulina, Alejandro y José Carlos Romero Durán-- que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó a la Fiscalía General de la República (FGR) el 2 de mayo de 2019.De acuerdo con la denuncia, firmada por el propio Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, entre 2012 y 2017, es decir, mientras Romero Deschamps era senador por el PRI, Alejandro Romero Durán recibió 75 millones 804 mil pesos de su padre y de la empresa Odis Asversa, S.A. de C.V., de la que era socio; aparte recibió 13 millones 644 mil pesos.Alejandro Romero Durán ha sido socio de una empresa de taxis aéreos llamada Aeromonky Service Center, con una filial en Estados Unidos llamada Monkyair, y versiones periodísticas le atribuyen la posesión del yate “El Guly”, como regalo de su padre. Procreó dos hijos con su esposa, Jaqueline Abarca Cantoral, quienes compraron a Romero Deschamps un inmueble por 5 millones de pesos en diciembre de 2015.Decenas de documentos vinculados con Steller Overseas Holdings y el hijo de Romero Deschamps fueron detectados porProceso, El País, Quinto Elemento Lab y Univisión entre los cerca de 12 millones de archivos confidenciales que dieron pie a la investigación internacionalPandora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).Que lamentable que el gobierno se haya vuelto un negocio y no un servicio público. Los uniformes de policías, oficiales de tránsito y personal del sector salud, se deben confeccionar en maquiladoras que operen dentro de los reclusorios, así los reos ganan trabajando y el gobierno ahorra comprando. Las grúas tienen que volver a pertenecer a Tránsito igual que los corralones, de esta manera infracción y acarrea va a las arcas del gobierno no de particulares beneficiados. Este, el de hoy, es el mundo al revés, el de la 4T.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "