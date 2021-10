Amenaza de extinción

*Salario del Gobernador*¿Y los niños con cáncer?*Rebelión en “Dos Bocas”Ya muchos especialistas temen que, en la actualidad, el daño al clima registre niveles de muy elevado impacto, cuyas consecuencias negativas pudieran resultar irreversibles, si es que no se actúa con la prontitud y eficacia requerida, referencia de ello lo son las tormentas destructivas que ahora se registran con mayor frecuencia, lo que paralelamente a tales escenarios y, en contraposición, también se advierten temporadas de extremo calor, que por sus dimensiones y efectos ya son calificadas como atípicas, escenarios que obviamente incrementan la preocupación entre los especialistas en el tema.De manera regular, las evaluaciones que realizan los expertos sobre la degradación del clima, refieren datos que obviamente deberían sembrar inquietud entre todos los sectores de la colectividad, pero fundamentalmente en los espacios gubernamentales, ámbitos de primera y última instancia, en los que recae la suprema responsabilidad para aplicar programas apropiados y eficientes, que obligadamente sean respetados por el colectivo social, pero tal parece que ni una cosa ni la otra se ha logrado consolidar, referencia que agudiza aún más los amenazantes niveles del cambio climático, el cual ya no se presenta en áreas distantes, sino como parte incluso de nuestro personal entorno.Las referencias que especialista señalan como factores de alto riesgo, mismos que agudizan las alteraciones en el clima, conforman las siguientes observaciones:1.- En los océanos y la misma superficie terrestre, el incremento de la temperatura ya debe ser calificado como preocupante.2.- Las aguas del mar en prácticamente todos los espacios del orbe, refieren notoria elevación en su nivel.3.- Se registra mayor acidez y aumento de la temperatura, lo que es detectado en la superficie de los océanos.4.- Los especialistas advierten sobre una notoria alteración en la abundancia de algas, plancton y peces en los ambientes marinos.5.- También se detectan modificaciones en los patrones de precipitaciones pluviales, con obvias inundaciones recurrentes... (Las tierras jarochas en los últimos días son ejemplo palpable de ello).6.- Se ha incrementado la cantidad de huracanes, lo que es mayormente notorio en el Atlántico Norte.7.- En contraposición, las etapas de sequías se han convertido en más prolongadas.8.- Es significativamente notorio el incremento del número de días cálidos a nivel global.9.- Europa, Asia y Australia, registran notable aumento en las calificadas como “ondas cálidas”.10.- Cada día resulta mayormente complicado la disposición de agua tanto para el consumo humano, como para su uso en la actividad agrícola y en la operación de hidroeléctricas.11.- Los niveles de productividad agrícola están decreciendo.12.- En varias regiones como Groenlandia y la Antártica, es preocupante la notoria disminución en el espesor de las capas de nieve.13.- A niveles mundiales se reconoce que las dimensiones de los glaciares, tienden a una preocupante reducción.14.- De la misma forma, en áreas del Hemisferio Norte (durante etapas primaverales) se han reducido claramente las capas de nieve, lo que obviamente siembra notoria preocupación entre los especialistas en el clima y el medio ambiente en lo general.15.- Los cambios en los ecosistemas originados por las variantes irregulares en el clima, de la misma forma dañan la biodiversidad.16.- Mientras en algunas regiones la temperatura registró incremento, en otros espacios la temperatura promedio ha disminuido.17.- Esta claro que en la actualidad existe una mayor posibilidad de que se registren incendios forestales.18.- Transitamos por significativas alteraciones en los ciclos biológicos, lo que también influye en la distribución geográfica de flora y fauna.19.- Es notorio para especialistas en la materia, que en ciertas áreas del planeta se registran modificaciones en el comportamiento de enfermedades infecciosas, lo que en parte ha sido acreditado al cambio climático.20.- En Europa se acreditan mayores niveles de morbilidad, como efecto directo del incremento en la temperatura.Las notorias “alteraciones” que se registran en el clima, escenarios que indudablemente impactan con rangos mortales a la población, no han originado al interior del colectivo social respuestas realmente sólidas para frenar niveles de contaminación y deforestación, ello en parte es resultado de que para los gobiernos existen “otras prioridades”, cuando el cambio climático constituye una emergencia que hace la diferencia entre la vida y la muerte, entre la sobrevivencia y la extinción, pero la necedad e indiferencia sigue imperando y, con ello, el destino del exterminio cada día se advierte más cercano.Lo que se leeDe ninguna manera se podría calificar como escandaloso un sueldo de 60 mil pesos al mes, como el que cobra el actual Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ingreso decoroso tanto por la cifra, como por la actitud notoria de evitar dispendios, incluso con referencias ejemplares hacia el pasado, que también habrán de ser hacia el futuro, lo que obviamente debe estar aparejado con lo relacionado a los egresos originados en lo general en la actividad regular de un gobernante, cuya movilidad obligadamente se registra en un transitar por todo el territorio veracruzano, e incluso hacia otras regiones del país, egresos que obvia y naturalmente son absorbidos por el ámbito financiero estatal.Está claro que la intención del gobernante jarocho es que los funcionarios públicos de todos los niveles, incluyendo a legisladores y alcaldes, reflexionen en que los salarios en el sector oficial, deben referir un equilibrio que se encuentre aparejado con la austeridad, conducta que debería ser observada por todo funcionario público.No ha sido frecuente que quien gobierna refiera los reales ingresos que percibe en lo personal, así como los costos que en lo general representan sus actividades como gobernante, pero pareciera que el actual mandatario veracruzano busca romper con tales escenarios, por lo que es de esperar que tal determinación, habrá de ser recibida con beneplácito por parte del colectivo social, lo que (insistimos) abonará en su imagen en el seno del pueblo veracruzano.Lo que se veRefiere el Gobernador de los jarochos, Cuitláhuac García Jiménez, que: “Sólo algunos medios de comunicación han querido confundir a la población, diciendo que por la austeridad no hay servicios, por el contrario, ahora se cuenta con más servicios”...Sin embargo, en centros hospitalarios para la atención de niños con cáncer, hasta la fecha en tierras veracruzanas y en otros puntos del territorio nacional, la insuficiencia de medicamentos ha persistido, tanto así que la inquietud y protestas de padres de familia continúa, escenario sobre el cual se dijo que ya pronto llegarían las medicinas requeridas, pero hasta la fecha, padres de familia aseguran que seguimos en las mismas.Claro que el tema se encuentra más vinculado con la administración federal, pero ello no exime a ningún nivel gubernamental de su vinculación y corresponsabilidad en los renglones de salud pública.Lo que se oyeCierto es que si el reclamo salarial de los trabajadores tabasqueños de la empresa “Ica Fluor” (en Puerto Ceiba) espacios en los que se registran confrontaciones con saldo de varios heridos después de dos días de paro laboral, constituyen ámbitos en los que quienes protestan, tienen asignados ingresos semanales regulares por un monto 3,500 pesos, entonces se debe coincidir como bien lo refirió el Presidente López Obrador, que 14,000 pesos al mes, no representa para tales actividades un salario despreciable.Probablemente el Gobierno de la República deba investigar con mayor interés y apego a la realidad, cuál es la real causa que afecta una obra importante para el país, la que no debe paralizarse como luego acontece, originando invariablemente más perjuicios que beneficios... 