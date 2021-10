¿Qué buscará Alito, gerente del CEN del PRI?

1.- Ante el descubrimiento del hilo negro, las “mentes pensantes” del PRI se pusieron a trabajar y, por lo pronto, ya hicieron llegar a la secretaría de la Cámara de diputados, dos sesudas iniciativas: la regulación de los trailers de doble caja que transportan mercadería con tonelaje superior a las 44 toneladas que se restringen en otros países [ya hay versiones de este asunto, totalmente “congeladas” por el poder de los dueños de esas unidades, que alegan que hasta podemos morirnos de hambre], y ahora van con otra:“El grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los cubrebocas.A través de la diputada federal, Cynthia López, busca modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para que las mascarillas y cubrebocas sean sujetos de tasa 0% del IVA, esto porque la emergencia sanitaria por Covid-19 continúa vigente y su uso es una medida efectiva para prevenir la propagación y contagios del coronavirus”En la presentación de este asunto, la diputada que la presentó estuvo bien acompañada de otros diputados federales que quisieron aparecer en la foto.La legisladora presentante, Cynthia López, dijo que el valor de los cubrebocas en esta crisis sanitaria se ha vuelto incalculable.De hecho, explicó, que si se elimina el IVA a estos productos significarían ahorros importantes para las familias mexicanas que van desde los 20 pesos por pieza adquirida y hasta los 111 pesos en paquetes de 50, de acuerdo con los precios promedio.Explicó que el costo promedio de los cubrebocas en las tiendas de autoservicio es de 129 pesos los de tela y por el 16% de IVA son 20.64, lo cual se podría ahorrar un mexicano.Abundando en detalles, dijo “...que un cubrebocas de látex cuesta aproximadamente 169 pesos y por el IVA se cobran 27 pesos. Un cubrebocas quirúrgico de 4 capas (paquete de 100) cuesta 345 pesos y por el impuesto se cobran 55 pesos. Un paquete de cubrebocas KN95 con 50 piezas vale 699 pesos y de impuesto son 111 pesos.Asimismo, también hizo un análisis del precio promedio que y tienen las mascarillas en la calle y el de tela vale 25 pesos y de IVA representan 3.45 pesos; un cubrebocas de látex en la calle cuesta 10 pesos y por impuestos representan el 1.38 pesos...”Un cubrebocas quirúrgico de 4 capas cuesta 5 pesos y por el IVA son .69 pesos y una mascarilla KN95 cuesta aproximadamente 22 pesos, lo que representa 3.04 pesos...”Y cerró en su argumentación la legisladora del PRI, que dijo”...que no ve cuál podría ser la razón para rechazar esta reforma y dijo que va a cabildear la reforma con los demás grupos parlamentarios para que pueda ser avalada en la próxima Ley de Ingresos...”Alito, aún presidente del CEN del PRI, como se observa, anda corriendo la legua para convencer a sus iguales a que voten en lo que él les imponga. Allá ellos...2.- Con un “tengan para que aprendan ”...Con 26 votos a favor y uno en contra, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobó la reforma de la Ley de Hacienda del Estado y la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal siguiente, para permitir la entrega de manera gratuita de licencias de conducir..” tal como lo propuso el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona.Lo anterior se produjo en la sesión de pleno de ayer jueves, por mayoría de votos y luego de varios posicionamientos encontrados, se votó por mayoría avalar la propuesta del ejecutivo para que las licencias de conducir sean a partir de ahora gratuitas y permanentes, tal como lo prometió el hoy gobernador en campaña.En este sentido, el único voto en contra fue el de la legisladora de Redes Sociales Progresistas (RSP) [ahora defenestrado por falta de apoyo popular], quien arguyó que “...legalmente aprobarlo es una violación a la Ley de Disciplina Fiscal; asimismo sostuvo que los representantes populares están para aprobar medidas a favor de los potosinos, no a favor de medidas populistas en beneficio de un proyecto político...Como se ve, cada quien en lo suyo, Por estos lares eso no sucederá...3.- ¿Qué ocurrirá después de esto? Ayer informó La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, “...que tras concluir las investigaciones sobre el colapso de un tren de la Línea 12 del Metro y concluir que se debió a errores de construcción, buscará imputar a “una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo la construcción” de la llamada Línea Dorada...”En conferencia de prensa, la funcionaria detalló que las imputaciones contra personas físicas y morales derivaron del informe pericial que realizaron expertos de la institución y particulares para determinar las causas del derrumbe que dejó 26 muertos y 98 lesionados, el 3 de mayo pasado."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "