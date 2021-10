Antonio Luna apoya la reforma

“Mi gobierno no será ni

de cuates ni de cuotas”

Ricardo Ahued Bardahuil

Para el diputado local electo del Distrito XIII con cabecera en Emiliano Zapata, Antonio ‘Toño’ Luna Rosales, la reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador; representa la consideración y respaldo a los sectores más necesitados, al promover tarifas justas en el servicio de luz eléctrica y la erradicación de subsidios y tarifas selectivas a grandes empresas y grupos privilegiados.El próximo integrante a la LXVI Legislatura se pronunció a favor de la iniciativa de Reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; puesto que también prevé el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante otorgarle la prioridad como abastecedora del 54 por ciento de la energía que se consume en el país.«La Nueva Reforma Energética que propone el Gobierno de la 4T cambia por completo el sentido de la anterior: ahora el objetivo central es el beneficio de todos los mexicanos, en especial de los más necesitados. La CFE es de México y orgullo de todos nosotros. Durante décadas había sido pilar para el desarrollo del país, es hora de regresarle su lugar, de que seamos los mexicanos quienes realmente decidamos sobre nuestros recursos», defiende.Al campo veracruzano lo dejaron sólo y sin atención, por un lado la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (Sedarpa) se quedó sin recursos y por el otro los diputados federales se desentendieron y se niegan a defender el presupuesto para el año 2022, señalaron organizaciones campesinas.El presupuesto para el campo en Veracruz en este año se terminó y el siguiente se corre el riesgo que ocurra lo mismo que en el 2019, 2020 y 2021, el recurso público lo concentraron para que el gobierno federal decidiera su distribución.Los líderes de las organizaciones campesinas aseguran que el gobierno federal prefiere otorgar el recurso público a través de tarjetas a los campesinos, que destinarlo en programas. El afectivo se gasta de inmediato en cervezas y licor, los programas obligan a la producción.Señalaron que el secretario de Sedarpa, Evaristo Ovando, les dijo que ya no hay dinero, que el ex titular Eduardo Cadena Cerón se gastó todo y solo dejó para los salarios de estos últimos 4 meses.«Ha habido diálogo, poca definición en la atención al campo, no se prevé que le vayan a dar más recursos. Se pueden poner a todos los especialistas al frente de la Secretaría, pero si no va acompañado de un presupuesto, no sirve de nada», dijo el líder de la Ugocep Luis Gómez Garay... Insistimos; si son diferentes.El gobierno timorato actual, puso a circular en el puerto de Veracruz un escrito destinado a encuerar a los Yunes acusándolos de un millonario soborno de "ACCIONA" a Miguel Ángel Yunes Márquez por 60 millones de pesos depositados en paraísos fiscales; 30 millones en "especie" para la campaña de 2018.Ahora que reventó el escándalo de la empresa "ACCIONA" a quien Miguel Ángel Yunes Márquez a finales del año 2017 le otorgó la concesión del agua potable en Boca del Río por 30 años, también sale a la luz lo que recibió Miguel Chiquito por subir las tarifas de agua un 43% días antes de dejar el poder, así como otorgarle la concesión a la empresa española que también lo hizo socio para que siguiera recibiendo los beneficios de la "concesión" a costillas de los boqueños.Ese 18 de diciembre de 2017 tras haber cerrado el acuerdo con "ACCIONA", Yunes Márquez se comprometió a aprobar todo en cabildo el 28 de diciembre (Santos Inocentes) cuando faltaban tan sólo 3 días para dejar el poder en Boca del Río, en dicha sesión de cabildo Yunes Márquez también se comprometió a aprobar el incremento del 43% en las tarifas de agua potable y alcantarillado aplicable para el 2018 en adelante a los ciudadanos de Boca del Río. A cambio de todo esto el "soborno" recibido por Yunes Márquez fue jugoso, muy jugoso: 60 millones de pesos depositados a cuentas bancarias a nombre de terceras personas en paraísos fiscales como las Bahamas, Panamá, Andorra, para luego ser transferido a empresas manejadas por Omar Yunes Márquez en Miami, USA.Además de pactar 30 millones de pesos en "especie" para la campaña electoral de Miguel Chiquito en el año 2018. En total porque Yunes Márquez aprobara todo en cabildo, les diera la concesión a ACCIONA, incrementara las tarifas de agua potable, lo pusieran como accionista, metieran a sus amigos Malpica y Ruíz, pues cobró la friolera cantidad de 90 millones de pesos de soborno, al más puro estilo de Odebrecht con Fidel Herrera y Javier Duarte (son la misma mierda). La UIF ya está tras las ligas del gran negocio de corrupción en el que incurrió Yunes Márquez y amigos a finales del año 2017 con la concesión del agua potable en Boca del Río con la empresa española ACCIONA.¿Y con esta información no toman medidas para procesar a los autores de la sucia maniobra?....Lo dicho, les faltan muchos.El Órgano de Fiscalización (ORFIS) busca “amarrar” a los alcaldes con una propuestade Modificaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre y regular la “Autorización de las Concesiones” de los Servicios Públicos Municipalesasí como para el aprovechamiento de Bienes de Dominio Público”. Lo anterior tras comprobar la serie de atracos que cometieron los alcaldes que van de salida aprovechando el poder que tuvieron.El ente, señala que en la Fiscalización Superior se ha detectado que aun cuando los artículos 35, fracción XXIII y 96 de esta Ley establecen que, para otorgar alguna concesión a los particulares de los servicios públicos municipales, o bien, de los bienes de dominio público municipal, el Ayuntamiento requiere previamente de la autorización del Congreso del Estado, pero no se establece ninguna limitante respecto del momento en el cual podrán otorgarse las concesiones.En el Informe de la Cuenta Pública 2020, el ORFIS advirtió que la Ley en estudio no refiere límite alguno para el otorgamiento de concesiones por parte de las Administraciones Municipales salientes, hecho que puede incidir en el presupuesto de egresos a cargo de las nuevas autoridades municipales, por lo que sería necesario establecer límites para otorgarlas en el último año de gestión municipal.En Dos Bocas la CTM se juega la vida y la petacas la candidatura. 