Paternidad irresponsable

*Los niños quieren vacuna*¿Será verdad “el destape”?*¿Otra nucleoeléctrica?Claro que el tema surgido en tierras juaristas como lo son las oaxaqueñas, podría referirnos escenarios delictivos, pero que por sus singulares características se convierte en el reclamo de un Derecho, por conducto de una polémica forma de exhibir a padres irresponsables, ocurrencia que consiste en difundir por medio de vehículos equipados con sistema de altavoces, el nombre o los nombres de los padres de familia, que no cumplen con la obligación de aportar lo suficiente para el sustento de sus hijos, obviamente agregando los renglones de casa y vestido para sus descendientes.Y aparte de lo novedoso de tal ocurrencia, quienes la promueven y ejecutan, que forman parte de diversos colectivos feministas, elevan el reclamo para que dicho proceder sea adoptado por los legisladores del Congreso de Oaxaca, para que “a las referidas acciones de denuncias públicas, se les otorgue clara y contundente legalidad” o sea, que forme parte de los derechos de la sociedad el exhibir “la irresponsabilidad e incumplimiento de las leyes” de los padres irresponsables.Y es que las propias activistas indican que tales escenarios de mezquindad e irresponsabilidad, no constituyen referencias aisladas o meramente ocasionales (lo que también es violatorio de las leyes) sino que podría considerarse como una “práctica habitual” que incluso origina denuncias y protestas ante las autoridades competentes, pero como ya se acostumbra: “Las cosas en palacio van despacio”.Es incuestionable en el caso referido (que enfoca un panorama con similitud en todo el territorio nacional) que las autoridades no deberían “dejar hacer y dejar pasar”, sino proceder en consecuencia y con inmediatez, para que todo padre irresponsable de inmediato sea requerido por instancias gubernamentales serias, estrictas y confiables, ante las cuales de manera pronta y expedita, responda a las responsabilidades que como padre dejó de cumplir, insistimos: todo ello con celeridad y como bien señalan los abogados: “En tiempo y forma”.Muchos son los padres que existen en el país que de hecho abandonaron a sus hijos, lo que desde la perspectiva humanista constituye un villanía, de las más graves que cualquier ciudadano del mundo puede cometer, así las cosas, bajo tal perspectiva y preocupante realidad, los legisladores deberían dejar de hacer política partidista o presidencialista, para atender dichos espacios, con la idea de que quien incumpla (sin causa realmente consolidada) con la manutención de su hijo, afronte las consecuencias como dice el mismo pueblo: “A las primeras de cambio” o “más rápidas que las respuestas en Las Mañaneras”.De lo que se trata es de “obligar de inmediato a cumplir”, no dejar que el tiempo transcurra mientras los pequeños son impactados por el hambre y, en lo general, por las carencias en todo...Transformar a la paternidad irresponsable en responsable, utilizando para ello el golpe sobre la mesa en los cuerpos legislativos y en los tribunales, así como en los ámbitos de seguridad pública, es lo que hoy se reclama en la tierra del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez... Y más de lo mismo se registra en muchas otras entidades.Lo que se leePreocupa en México, al igual que en Estados Unidos, el desarrollo cada día más notorio del contagio pandémico en el sector infantil, escenario que en la última semana de octubre (según datos de la Academia Estadunidense de Pediatría) registró el contagio de más de 148 mil niños estadunidenses, lo que es indicador del creciente impacto pandémico en el vecino país del Norte.Los especialistas sobre el tema refieren que regularmente, en EEUU una tercera parte de niños forma parte del total de contagiados, lo que de ninguna manera debe ser considerado como “cosa menor” cifras que por sí mismas obligan a que se aceleren los estudios para proceder a inmunizar con celeridad, a todos los que conforman el sector infantil y que obviamente afrontan el peligro derivado del agresivo contagio.Y es precisamente por dicho panorama la resistencia que priva en México en lo referente a la reactivación de clases presenciales, actitud asumida ante el claro y confirmado riesgo (incluso mortal) de que se reabran los centros escolares y, con ello, se incrementen los niveles de contagio y muerte entre el sector infantil.Lo que se veApenas a unos días de que se cumplan formalmente tres años de la actual administración del Presidente López Obrador, ya se habla en el sentido de que el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón, supuestamente “comentó su interés” en ser uno de los próximos candidatos a la Presidente de la República.El dato que circula en redes de Internet, incuestionablemente en corto espacio de tiempo, habrán de ser confirmado o rechazado, si para ello se tienen en cuenta las dimensiones de tal comentario, que podría por simple lógica originar la separación del cargo público que desempeña (Secretario de Relaciones Exteriores) si es que no está “su supuesto destape” autorizado por quien despacha en el Palacio Nacional.Ya se verán los efectos de lo difundido sobre el tema que, la verdad, nos toma por sorpresa, no su posible candidatura, sino los tiempos para “el destape”.Lo que se oyeAnte las declaraciones de Rocío Nahle (Secretaria de Energía del Gobierno Federal) en el sentido de la posible construcción de otra planta nuclear generadora de electricidad, como la que opera en tierras jarochas, quien refirió que la Nucleoeléctrica de Laguna Verde, refleja elevada capacidad de los mexicanos para operar plantas de tales características, lo que muchos paisanos ya piensan, es que si tal habrá de ser la decisión, que por favor dichas instalaciones las realicen en zona desértica muy distante a tierras jarochas, porque construir otra planta de tal naturaleza en tierras jarochas, seguramente originaría actos de rebelión de incalculables efectos.Ya se comenta el chascarrillo entre la jarochada, en el sentido que el anuncio de otra planta nuclear como Laguna Verde, “puso en verdad con tonalidades verdes, los rostros de miles de paisanos”.Disfrute de un excelente fin de semana."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "