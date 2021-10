Huerta: maestros 'frijoleros'

Primero, el domingo 29 de agosto, en la ciudad de Veracruz –un día antes de que se aplicara la vacuna Pfizer a la población porteña de 18 a 29 años de edad, para lo cual se disponía de 114 mil dosis de este biológico contra el Covid-19–, el delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, exhortó a los maestros que habían recibido la dosis única de Cansino a no intentar engañar ni buscar ser inoculados con este otro inmunógeno.Huerta advirtió que se contaría con filtros estrictos para evitar que algún ciudadano quisiera volver a ser vacunado como, dijo, habían intentado hacerlo en Xalapa.“Vimos que varios que se vacunaron del sector educativo con la Cansino quisieron entrar por una Pfizer y no se puede, no tiene sentido ni caso. En primera, porque su certificado para el que piensa que le va a dar pase para Estados Unidos, pues sale con la Cansino, no sale con la Pfizer; segundo, los vamos a detectar porque estamos teniendo mecanismos para impedir que esto ocurra. Pero si alguien se ‘colara’, pues no va a tener segunda dosis porque no le daríamos la segunda dosis”, afirmó en aquella ocasión ante los periodistas porteños.Posteriormente, el 7 de octubre en la capital veracruzana, el funcionario reiteró la misma advertencia pero con un comentario que tuvo gran repercusión mediática por su tono sarcástico.“Que no exista el racismo en la vacuna. Hay quien piensa que vacunándose con la Pfizer casi se vuelve gringo, habla inglés, va a pasar a los Estados Unidos sin visa y no es cierto, se necesita visa. Van a seguir comiendo frijoles y tortillas”, declaró irónicamente a los reporteros.Esta vez informó que en los módulos de vacunación instalados en Xalapa habían detectado alrededor de mil personas, entre ellos a 754 docentes, que intentaron ingresar por la segunda dosis de Pfizer cuando no les correspondía.“Como dicen en el argot: ‘los agarramos con las manos en la masa’, queriéndose poner la segunda dosis. No se les va a vacunar porque no tienen la razón, porque ya tenían Cansino, no lo vamos a permitir. Vamos a mandar el reporte de estos trabajadores a la secretaria Delfina (Gómez Álvarez) y al secretario Zenyazen (Escobar García)”, refiriéndose a los titulares de las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Educación de Veracruz (SEV).Pero lo que Huerta soslaya es que los maestros buscan ser vacunados con la Pfizer porque está científicamente comprobado que es mucho más efectiva que la Cansino.De hecho, Estados Unidos acaba de anunciar que no permitirá el ingreso de personas que hayan sido vacunadas con biológicos sin validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellos Cansino y Sputnik V, que a pesar de no ser aceptada por EEUU comenzará a ser envasada en México tras firma de acuerdo entre autoridades.A nivel nacional, 13 millones 200 mil mexicanos han sido inoculados hasta el momento con este par de vacunas.Por cierto, en Martínez de la Torre, donde oficialmente se reportan más de 230 fallecimientos por Covid-19, aplicaron la Cansino. Una de las últimas víctimas fue el ex alcalde priista Hilario Ruiz Zurita. Su esposa y chofer, que también recibieron este inmunógeno, milagrosamente salvaron la vida.Anoche trascendió la lista de los probables diputados locales de representación proporcional que de ser aprobada por el Consejo General del Órgano Público Local Electoral formarán parte de la LVXI Legislatura que iniciará funciones el 5 de noviembre próximo.Esta es la relación de los diputados plurinominales propietarios y sus respectivos suplentes por partido:Por Morena: Gonzalo Durán Chincoya/José Roberto Rojas González (No binario), Juan Javier Gómez Cazarín/Miguel Guillermo Pintos Guillén, Illya Dolores Escobar /María del Consuelo Thomas Yáñez, Gisela López López/Reyna Vázquez Hernández, Luis Fernando Cervantes Cruz/Baltazar Avendaño Delgado, Roberto Francisco San Román Solana/Yanet González de la Cruz, Genaro Ibáñez Martínez/Edgar Alan Gómez Ortiz, Elizabeth Cervantes de la Cruz/Elisa Mohedano Orellán, Cecilia Josefina Guevara Guembe/Nora Vidal Rosas, y Bonifacio Castillo Cruz.Por el PAN entrarían Enrique Cambranis Torres/Emanuel Gómez García, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui/María de Monserrat Guzmán Herrera, Bingen Rementería Molina/Román Malpica Mota, Itzel Yescas Valdivia/Lizeth Yescas Valdivia, y Verónica Pulido Herrera/Ana Gabriela Pantoja Andrade.Por el PRI: Marlon Eduardo Ramírez Marín/Ramón Alberto Reyes Viveros, Anilú Ingram Vallines/Leticia Perlasca Núñez, y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre/Iraís Maritza Morales JuárezPor Movimiento Ciudadano: Maribel Ramírez Topete/Ivonne Trujillo Ortiz, y Ruth Callejas Roldán/Fabiola Martínez Ramírez.Por el PVEM: Tania María Cruz Mejía/Andrea Acosta Gil, y Citlalli Medellín Careaga/Adriana Ivette Romero GarcíaPor el PRD: Perla Eufemia Romero Rodríguez/Cecilia del Rocío Uresti Villegas, y Lidia Irma Mezhua Campos/Yoselin Medina CopetePor el PT: Ramón Díaz Ávila/Juan Morales Almora.Y por Fuerza por México: Juan Enrique Santos Mendoza/Carlos Osvaldo Monroy Valenzo."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "