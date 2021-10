“Urge cerrar Dos Bocas, la

Desde hace siglos se intenta explicar el concepto de política y las formas en las que debe llevarse a cabo. Entre los documentos más importantes se encuentran los de Platón y Aristóteles. El primero, en su obra «La república», manifiesta que la forma en la debía gobernarse un pueblo era a través de la observación de la realidad y la puesta a prueba de cambios y mejoras idealistas y que dicho trabajo debía estar a cargo de los seres más sabios de esa sociedad. Por su parte, Aristóteles, proponía un enfoque científico de la política, donde el análisis social se hiciera tomando en cuenta elementos psicológicos, culturales y sociales y estableciendo relaciones de causa y efecto. Además, manifestaba la necesidad de crear una clase media que atenuase la brecha existente entre los más ricos y los más pobres. Su obra también se llamaba «La república».De lo que buscamos sobre el tema lo anterior se nos hace lo más apropiado para definir este concepto tan desprestigiado en la actualidad. Don Julio Patiño Rodríguez, un político profesional de gran prestigio, nos decía que político es aquella persona capaz de dirimir un conflicto dejando a las partes satisfechas. Un político debe contar con una buena preparación intelectual, haber estudiado el comportamiento humano hasta ser capaz de entenderlo con solo ver a los ojos de sus interlocutores, contar con suficiente capacidad para escuchar, el tiempo que sea necesario, sin interrumpir a quien le está haciendo un planteamiento y poder dar una propuesta de solución que satisfaga, y sobre todo saber respetar para ganarse el respeto, de quien se trate.El diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tiene un comportamiento que le permite mostrar dotes de gran político, el pasado sábado en Coatepec, el restaurante Arcos de Belém rebasó la capacidad que los organizadores calcularon para los invitados a la reunión que sostuvo con Sectores Productivos por eso antes de iniciar dio instrucciones a los encargados del local de que no se dejara sin atender a un solo periodista, atención que no se tenía desde los tiempos de don Fernando Gutiérrez Barrios, quien definía a la prensa como “el espejo del poder”.En su peregrinar por Veracruz, Gutiérrez Luna explota un punto que sus compañeros de partido (Morena) no solo no toman en cuenta, combaten como sus peores adversarios: el respeto a los representantes de los medios de comunicación. La respuesta que han tenido estos mequetrefes de la grilla barata, es la que ellos construyeron con su arrogante e ignorante actitud. En los tres años que llevan en el poder no han tenido tiempo para reparar en un hecho inevitable: el cargo que les dieron tiene caducidad y ya van a la mitad del camino, faltan solo dos años porque el tercero es de recoger varas, de cosechar lo que sembraron. En la inteligencia, la experiencia, el conocimiento del comportamiento humano, la educación y el respeto a sus semejantes estriba el éxito de un buen político.Como extraordinaria reportera que es, la compañera Noemí Valdés, reportera del diario Notiver, publicó el pasado viernes una nota exclusiva cuyas repercusiones serán de pronóstico reservado.Noemí nos sorprende con esto: “El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, está involucrado en el escándalo de los Pandora Papers, al haber entregado contratos de manera directa, en lo que va de su administración a empresas del Corporativo Kosmos.”“Los dueños de dicho corporativo, aparecen en la lista de empresarios que son señalados por presunta evasión fiscal en la investigación.”“Desde que el mandatario llegó al poder, empresas -integrantes del monopolio Kosmos- han sido las ganadoras de los contratos millonarios en dependencias como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública.”“Dicho corporativo, es dueño de: Café Bersa S de R L de SA de CV y Productos Serel SA de CV; empresas que han sido las “consentidas” de esta administración; los contratos, se han realizado por adjudicaciones directas y en muchos casos, las mismas empresas simulan competir entre ellas.”LOS CONTRATOS DEL 2021 CON KOSMOS“El pasado 6 de mayo del año en curso, el gobierno de Veracruz entregó un contrato con fecha hasta el 31 de diciembre a Productos Serel SA de CV por un monto de 56 millones 816 mil pesos; el concepto fue Contratación del “Servicio Subrogado de Alimentos y Bebidas para la Red Hospitalaria de Servicios de Salud de Veracruz”.El mismo 6 de mayo, el Gobierno de Veracruz, entregó otro contrato por 53 millones 960 mil pesos a la supuesta competidora de la empresa anterior; ahora la beneficiada fue: Café Bersa S de R L de SA de CV por el mismo concepto.”“De acuerdo al acta de fallo al que NOTIVER tiene acceso, se trató de la licitación LPN-103T00000-003-2021; coincidentemente únicamente esas dos empresas pertenecientes al Corporativo Kosmos, simularon “competir” quedándose con los contratos.”“Tan solo en la Secretaría de Salud que dirige Roberto Ramos Alor, el corporativo señalado en los Pandora Papers, se embolsó en un mismo día 110 millones 776 mil pesos.”KOSMOS Y SU RED“Kosmos es un monopolio dueño de La Cosmopolitana, Productos Serel, Abastos y Distribuciones Institucionales (Abadi); empresas que fueron los ganadores de adjudicaciones directas en la distribución de alimento en las cárceles mexicanas, hospitales, la Guardia Nacional y algunas otras instituciones gubernamentales.”“Sin embargo, la empresa fue sancionada por intoxicaciones y por la mala calidad de los productos que manejan. Incluso, hay cuentas que han sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por estar relacionadas con lavado de dinero.”“El Corporativo Kosmos, fue señalado por Francisco Garduño Yáñez, quien dirigía los Centros Penitenciarios Federal, de tener contratos dudosos con varios de los penales.El pasado 20 de febrero de 2019, se le preguntó al presidente Andrés López Obrador acerca de las adquisiciones de alimentos en los penales y de la compra de medicamentos en los mismos, a lo que el presidente contestó que ya se estaba haciendo una revisión del tema y que no se permitiría la corrupción.”“Una investigación periodística, reveló que la empresa está relacionada con el “pago de campañas políticas” y por ello, los gobernadores morenistas les otorgan contratos millonarios.” ...Durante la conferencia que impartió el fin de semana en el puerto de Veracruz, la senadora del PAN Lilly Téllez, señaló que con la administración de Cuitláhuac García Jiménez aumentó la inseguridad y pobreza en el estado de Veracruz."Yo tengo una opinión pésima del Gobernador de Veracruz", criticó con el valor que ha mostrado tener en la actividad política."Ha aumentado la pobreza en Veracruz y eso se debe al gobierno de él (Cuitláhuac) y al gobierno Federal, pero más en particular al gobernador de Veracruz (...) es muy difícil entenderle, lo que he visto de él es cómo se expresa, difícil entender lo que trata de decir". Es un disléxico crónico.El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla, cumplió con la encomienda que le encargó su jefe Gabriel Deantes Ramos, a él y a un grupito de consejeros a quienes se premiará con maletas de millones de pesos. El señor Deantes se retira de la escena política estatal con la impunidad ganada en las urnas y jugosas ganancias. No hay que buscarles chichis a las culebras, entre Deantes y Bonilla (millonarios operadores o tramposos electorales) nos llevaron al baile.