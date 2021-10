... Es tal el vacío que ha dejado el académico Pedro Hipólito Rodríguez Herrero como alcalde del municipio de Xalapa, que residentes en la ciudad capital del estado buscan al presidente municipal electo, también del partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, Ricardo Ahued Bardahuil, quien al menos los escucha y les promete darles solución a sus problemáticas una vez que asuma el cargo el uno de enero del año entrante, para lo cual faltan poco más de dos meses.Tradicionalmente, desde los tiempos de los neoliberales y conservadores, los gobernantes salientes dedicaban sus últimas semanas de gobierno para estar cerca de la gente, ser apapachado cuando inauguraba obras y realizaba acciones, convencidos de que más que la entrada, lo que recuerda la gente es la salida, el cierre, con lo cual le ponían a la vez un gran reto a su sucesor que tenía que entrar trabajando a tambor batiente.Sin embargo, en Xalapa la situación es distinta, pues el todavía presidente municipal Pedro Hipólito Rodríguez Herrero nunca ha levantado presión y como dijera Don Teofilito, ni levantará, lo cual trajo consigo el desencanto de los xalapeños que esperaban mucho de él.Rodríguez Herrero, comentan sus gobernados, tan no ha salido a la calle desde que asumió la presidencia municipal de Xalapa, que cuando ocasionalmente lo hace se tropieza y cae.Por ello, abundan, la ciudad capital del estado está tan descuidada, con calles llenas de hoyancos, zonas sin alumbrado y parques enmontados, porque sus colaboradores al igual que él, no salen a la calle.Ante tal cerrazón del munícipe Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, los xalapeños han optado por acercarse al ahora también morenista Ricardo Ahued Bardahuil, quien como decíamos, al menos escucha los reclamos, las solicitudes que promete atender formalmente cuando asuma la alcaldía del municipio de Xalapa.Ahued Bardahuil ya se comprometió por ejemplo a atender la problemática del bulevar y piscina vehicular “Lázaro Cárdenas” que se inunda con la menor lluvia y taponea el tráfico vehicular.En los casi cuatro años que Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, ha estado en la presidencia municipal de Xalapa no atendió ese reclamo de la ciudadanía.Lo anterior amables lectores, demuestra además de lo antes expuesto, que ya va siendo tiempo que se reforme la ley para que una vez electos, los munícipes o gobernantes en turno no pasen tanto tiempo en espera del relevo institucional, tan largo que varios ya han muerto en la espera.... La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), recién dio a conocer que con información aportada por la Campaña de Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés) unos mil 788 trabajadores de los medios de comunicación en 80 países, murieron durante los primeros 18 meses de la pandemia de Covid-19, según se dio a conocer en Ginebra, sede de la organización, luego de realizarse un estudio que tuvo como fuentes las asociaciones nacionales de periodistas, medios locales, redes sociales digitales y corresponsales de PEC.En el informe se explica que Brasil, Perú, México y Colombia se cuentan entre los países con mayor número de muertos entre profesionales de la comunicación.Brasil con 280 muertos encabeza el registro de víctimas, seguido de India con 270, Perú con 198, México con 120 y Colombia 77.El secretario general de la PEC, Blaise Lempen, advirtió "La situación continúa deteriorándose para la seguridad y la salud de los periodistas en el terreno debido a la pandemia. Es esencial que los trabajadores de los medios de comunicación de todas las edades tengan acceso temprano a la inmunización para que puedan trabajar sin poner en peligro sus vidas", sostuvo.... A la familia Gutiérrez Carlín, por el sensible fallecimiento de doña Yolanda Carlín Roca, quien fuera esposa de don Ángel Leodegario Gutiérrez Castellanos, mi jefe por 15 años, en el diario Política.Vaya desde aquí nuestro solidario abrazo para Yolanda y Ángel Gutiérrez Carlín y su familia, para quienes pedimos pronta resignación y para doña Yolanda, descanso eterno.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "