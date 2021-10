4T ustedes no están solos

“Te equivocas AMLO, me sobra

sentido del humor, a ti del honor”

Diego Fernández de Cevallos

Ya mencionamos, en entregas anteriores, los enredos que se traen los miembros del gabinete del gobierno de la 4T que se sienten dueños del balón y la cancha, pero apenas les sale un ajeno de su mismo corral partidista y se le van encima como le está pasando al diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien en un par de semanas levantó su imagen como no lo ha podido hacer ningún integrante del equipo Cuitlahuista en los casi tres años que llevan en la plenitud del poder. Y en su inconmensurable arrogancia ellos no toman en cuenta que hay otros aspirantes de otros partidos, con perfiles muy por encima de su mejor gallo que sin duda estarán buscando aparecer en la boleta y ganar la gubernatura en el 24.Tampoco toman en cuenta que las mañas que aplicaron para ganar la anterior contienda, ya no las tendrán para volverlas a aplicar. En el OPLE, por ejemplo ya no estará Alejandro Bonilla Bonilla, el empleado y socio de Gabriel Deantes Ramos; los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ya no podrán intervenir, so pena de ser denunciados y castigados por la comisión de delitos electorales; los narco operadores jalarán con quien se sientan más identificados y les pague más; acciones como las que realizo Morena en la pasada elección de intimidación o incluso crímenes de actores políticos importantes a los que prefirieron eliminar que enfrentarlos en las urnas, ya no los tendrán a la mano; las casillas estarán debidamente vigiladas por representantes de los partidos opositores a Morena y en fin que las condiciones júrenlo que serán totalmente distintas.Tienen que recordar que solo tienen el apoyo de dos partiditos satélites; el Verde Ecologista y el PT, y que llevan como contrincantes a la alianza Va por México que la integran los partidos PAN-PRI y PRD, pero existe la posibilidad de que el partido que más ha crecido en los últimos procesos electorales, Movimiento Ciudadano (MC), el que fundó el hoy Senador de la República, Dante Alfonso Delgado Rannauro, decida sumarse a Va por México, en este caso por Veracruz y esa alianza va a estar muy difícil que la quiebren.Como posibles candidatos, aspirantes vamos, tenemos que enumerar a los políticos: Dante Alfonso Delgado Rannauro, José Francisco Yunes Zorrilla, Julen Rementería del Puerto, Miguel Ángel Yunes Márquez (tonto el que lo descarte), Héctor Yunes Landa y si a los Morenos les funciona el proyecto que traen de entorpecer el trabajo del alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, para que no siga creciendo, la posibilidad de que una de las mencionadas alianzas de partidos que mencionamos se inclinen por invitar como su candidato a Ahued, ahí está. Con cualquiera de estos personajes de reconocido prestigio dentro de la actividad política, le da veinte y las malas a una Rocío Nahle, a Eric Cisneros Burgos, a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y a la carta que tenían guardada por instrucciones de Cuitláhuac los Morenos pero que ya se hizo pública, José Luis Lima Franco... Difícil que Morena logre mantenerse en el poder, con todos los destrozos que ha hecho, con la terrible corrupción que van solapando con toda impunidad, con el nepotismo que practicaron en todas las áreas de la función pública, con los elevados índices de violencia que alientan, con la miseria que se les disparó en las manos por falta de oficio político, por la endeudada que nos están dando, no tendrán ni para dónde hacerse. Ya falta menos tiempo, no hay mal que dure cien años ni veracruzano que lo aguante.Cuando se desempeñó como Senador de la República, el paisano José Francisco Yunes Zorrilla fue presidente de la Comisión de Hacienda, habrá que imaginar los conocimientos que adquirió en ese tiempo que hoy los saca a relucir en el Congreso como diputado federal, al dar a conocer la posición de la bancada priista en torno a la reforma hacendaria o miscelánea fiscal. Si bien es positivo –explicó el paisano- el apoyo de pensión a adultos mayores, para el 2022, la Secretaría del Bienestar ejercerá 8 mil millones de pesos gastos de operación para generar los censos de beneficiarios y las brigadas de los servidores de la nación, aclaró el tribuno.Yunes Zorrilla alertó que como parte de la aprobación del presupuesto buscarán poner algún candado a ese gasto, que no pasa por la Cámara al ser parte de las reglas de operación del programa que obliga a destinar el 3 por ciento del total para la operación del mismo. Explicó que el programa de adultos mayores contempla un presupuesto de 240 mil millones de pesos, el doble de lo que se entrega a la entidad veracruzana para gastar a lo largo del 2022.Reconoció que por mantener programas sociales se están sacrificando otros sectores como el carretero o el agrícola, para mantener un gasto de asistenciales en un programa universal que no apoya a quienes menos tienen, «es excesivo».Los ocho mil millones para gasto operativo se equiparan al presupuesto que gastó la Secretaría de Exteriores, o la Secretaría de Gobernación dijo el priista quien confió en que se podrá dar la batalla y el Ejecutivo tendrá que escucharlos.Posiblemente en un principio, cuando el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Federal de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, comenzó a recorrer el estado y a presidir reuniones de trabajo con diversas organizaciones de productores, empresariales, políticas y sociales, los integrantes del gabinete de gobierno en el estado no tomaron en serio este asunto. Y pese a que en cuestión de una semana el minatitleco ya estaba en los medios de comunicación, lo desairaron o les dieron instrucciones desde el centro del país para que lo dejaran trabajar en la encomienda que trae.Pero alguien menos lerdo que ellos, más avispado o menos arrogante les debió advertir del éxito de los recorridos del diputado y de lo que puede lograr al demostrar con la presencia de tantos veracruzanos, que lo buscan para plantearle problemas que se debieron resolver desde hace tiempo y el gobierno los ignora, abrieron los ojos y comenzaron el ataque: primero prohibieron a los alcaldes recientemente electos de Morena, asistir a una de esas reuniones, so pena de perder la alcaldía que comenzarán a saquear desde el primer minuto del mes de enero del año entrante. Los asustados alcaldes han hecho caso, al pie de la letra, y no van aunque los inviten. Por otra parte circula en los medios políticos de Morena que Sergio Gutiérrez Luna es en realidad un adversario que viene a tratar de relevar al gobernador Cuitláhuac García a medio periodo o a trabajar para ser el candidato a sucederlo en el cargo dentro de cuatro años. A su manera, rudimentaria y corriente, combaten al destacado político sureño mientras quienes le entienden a sus planteamientos y ven en él a un buen cuadro, como es el sindicato de académicos de la UV que dirige el ingeniero Enrique Levet Gorozpe, aceptan reunirse con Gutiérrez Luna y hablar del futuro político inmediato del estado, lo que pasa es que entre ellos hablan el mismo lenguaje, los chairos no saben de civilidad política.En la zona conocida como Los Sótanos de la Colonia Venustiano Carranza, de Río Blanco se localizó el cuerpo del ex candidato a la presidencia municipal y ex periodista Joaquín Espinoza Jiménez. El ex comunicador que laboró en El Sol de Orizaba y Diario Imagen de Veracruz, fue privado ilegalmente de su libertad cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la Colonia Agraria, de Río Blanco, y llevado con rumbo desconocido a bordo de su camioneta. Un periodista más a la cuenta del gobierno de la 4T.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "