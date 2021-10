¿Una lipoescultura?

“Del Bum Bum a SEFIPLAN”

Tenemos que comenzar por admitir que cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que le venga en gana. Dios nos lo entregó para tenerlo en resguardo el tiempo que él decida, lo ideal sería que lo cuidáramos alimentándolo sanamente para que no se echen a perder las piezas que lo componen, ejercitándolo para evitar que se atrofie y permanezca fuerte y sano y procurar, en la medida de nuestras posibilidades mantenerlo lejos de las enfermedades, no exponerlo.Pero si estas recomendaciones no son suficientemente convincentes, pues a reconvertirlo como cada día que pasa lo hace más gente, sobre todo quienes tienen suficiente dinero para estar con el cirujano plástico cada rato o en la estética.“Es que nací en un cuerpo equivocado”, justifican muchos que no viven a gusto como Dios los echó al mundo. Y es tanta la diversidad de formas de pensar, de actuar, de vivir en el libertinaje que son tantas las organizaciones que han surgido al calor del desmadre que es imposible aprenderse de memoria las siglas de su agrupación.Platicando sobre este asunto un amigo nos decía: creo que los raros somos nosotros, los contados que coincidimos en que el mundo lo creó Dios y lo comenzó a habitar con un hombre y una mujer, pero bueno entre más desertores haya entre los hombres más mujeres nos tocan.Hace cuando menos veinte años, en el callejón de El Diamante, en pleno centro de Xalapa, funcionó un antro atendido por hombres que se inyectaban aceite de comer en las piernas para hacerlas más gruesas y torneadas, así como en los glúteos y en los senos. ¿Trasvestis, transexuales?, mejor ahí la dejamos, se hacían cirugía de nariz, se ponían botox, maquillajes, pestañas postizas y un montón de trucos para parecer mujeres, luego salían a la pista a hacer playback de las artistas más famosas del momento y el destrampe se armaba en ese lugar. Supimos de dos casos de jóvenes, porque eran muy jóvenes los que se transformaban para “actuar” murieron por la terrible descompensación que les provocaba el aceite dentro de su organismo, pero así decidieron morir a cambio de transformar su cuerpo, aunque sea por un tiempo corto.El medio oficial no escapa a la presencia de estas personas que creen no estar en el cuerpo que les corresponde. Los que viven de su salario durante sus turnos laborales se comportan con aparente normalidad, por las noches se transforman en mujeres fatales y deambulan por las calles y avenidas que ellos y ellas han convertido en zona de tolerancia de Xalapa o se meten a piqueras donde fichan y así viven sus retorcidos sueños. Pero hay otros, los que tienen acceso a los fondos públicos, quienes aprovechando el viaje se transforman, acuden a las clínicas de cirugía plástica más caras y se hacen los “arreglitos” que según “ellos” les hacen falta tales como corregirse la nariz, quitarse los cueros que les cuelgan por la edad, o que solo les han estorbado, se implantan cabello y se transforman en metrosexuales, y como el pueblo paga esos caprichos les vale llegar hasta practicarse una lipoescultura: servicio completo.Como es la moda son gobierno y pueden hacer lo que les venga en gana. Los de la 4T veracruzana decidieron salir del apretado clóset en el que estaban y se están saliendo la víspera de las fiestas de Todos Santos porque al parecer se organiza un concurso de catrinas, ya ven que el año pasado se disfrazaron así para mandar el mensaje de que podrían imponer esa moda que antes era una vergüenza, cuando ellos llegaron se volvió preferencia respetable y ahora la quieran hacer obligatoria.Según nos comentaron habrá concurso de catrinas, dan como favorito al secre de Salud, el famoso “Doctor Besitos”, quien promete lucir un modelito exclusivo que el Gordo Férez le hizo hace varios años y con el que ganó el primer lugar, lo premiaron en aquella ocasión con una cirugía en la que le retiraron lo que él pidió mutilaran porque nunca había usado ni pensaba hacerlo.Y ya entrando en gastos, ¿cómo cuánto consideran que gastó el primo hermano del gober, el señor Eleazar Guerrero por la manita de gato que le dieron los cirujanos plásticos para que a sus años se vea más bonito?... Un billetote, lo canijo está en que él puede, y lo hace con frecuencia; meter la mano al cajón y ya, pero sus iguales que no tienen esas facilidades, de envidia se han de morir.Y van a ver el nuevo look del negrito más odiado de Veracruz cuando salga a presentarse ante la sociedad: liposucción, nariz respingada, cejas como de cinco centímetros viendo al cielo, pompas grandiosas y chanclas de pata de gallina.A manera de despedida nuestro alcalde, que todo hace florecer (la delincuencia, el consumo de droga, la corrupción...) prepara el “Festigay Xalapa 2021” con la presencia, como invitados especiales, de una comparsa de originarios del mero Chacaltianguis...Por eso Veracruz me llena de... coraje. En eso consiste la transformación.El exsecretario de Gobierno de Veracruz y exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, afirmó en entrevista que Cuitláhuac García Jiménez dejará a su salida, un Veracruz en quiebra, incluso peor que en la gestión de Javier Duarte De Ochoa actualmente preso en el Reclusorio Norte.Morales Lechuga afirmó que a Veracruz le costará entre tres o cuatro años para poder recuperarse del actual gobierno morenista."Cuitláhuac lo dejará en una quiebra peor que la de Duarte, yo creo que con unidad y trabajo y bajo un proyecto realmente definido en tres o cuatro años estaría recuperándose Veracruz porque hay mucha fuerza laboral y humana", dijo el prestigiado abogado y notario veracruzano.Dando una repasada a las cifras oficiales del coronavirus, el estado de Veracruz llegó el pasado martes 19 de octubre de 2021 a 120 mil 831 casos acumulados de coronavirus, así como 14 mil 156 decesos.En las últimas 24 horas se sumaron 149 nuevos casos de la enfermedad causada por el virus Sars-Cov-2, así como 33 personas fallecidas.En el territorio estatal se tienen 642 casos activos con carga viral capaz de transmitir la enfermedad, así como 256 casos sospechosos. Los municipios con mayor número de casos activos son: Veracruz 102, Xalapa 64 y Coatzacoalcos 39, además de Orizaba, Córdoba, Poza Rica, Cosamaloapan, Ixtaczoquitlán, Martínez de la Torre, Minatitlán, Pánuco, Boca del Río, Medellín, San Andrés Tuxtla, Camerino Z. Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) informa que se ha estudiado a 254 mil 460 veracruzanos, de los cuales 120 mil 633 resultaron negativos, 106 mil 038 fueron recuperados y están en vigilancia 637.La dependencia reporta además 12 mil 996 sospechosos acumulados... ¿Pues no que estamos en semáforo verde?.La ejecución del joven Fidel Guerra, en pleno centro de la ciudad de Xalapa, es otra prueba de que la delincuencia organizada sigue operando con toda impunidad. ¿Y así se atreven a afirmar que los homicidios dolosos se reducen, así como la violencia en general?