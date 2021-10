Bahena y su 'domingo siete'

Además de haber sido diputado local, Domingo Bahena Corbalá es actualmente Secretario General del Congreso del Estado, donde se aprueban todas las leyes y reformas constitucionales que rigen a la sociedad veracruzana.Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, no es abogado, pero ello no lo exime de observar y respetar la ley. Además, por el relevante cargo que desempeña en la LXV Legislatura en funciones, debe tener en su equipo de colaboradores al menos un profesional del Derecho que lo debe asesorar.Por eso sorprende que el también ex alcalde de Jáltipan, ex militante del PAN, esté incurriendo en graves acciones fraudulentas en un juicio civil que desde hace tres años se le inició por no pagar la renta ni los servicios de luz y agua de una bodega que abusivamente mantiene en su poder en la ciudad de Xalapa.Como ya lo habíamos comentado aquí la semana anterior, de acuerdo con el expediente número 681/2018, a Bahena le están reclamando el pago de más de 808 mil pesos por 38 meses de renta –más otros 18 mil pesos por pago de servicios de agua y luz– que hasta ahora adeuda a los dueños de una bodega ubicada en la colonia Rafael Lucio, muy cerca de la sede del Poder Legislativo, la cual ocupa desde el 1 de diciembre de 2017, luego de que se la traspasó Asael Alor Hernández, uno de sus presuntos socios que aparecía como representante de la empresa Gottigen Latinoamérica, S.R.L. de C.V., con domicilio fiscal en Coatzacoalcos. Alor la había arrendado el 1 de marzo de 2015.Y referíamos que los actuarios del Poder Judicial del Estado habían tardado en notificarle porque ha recurrido a todo tipo de artimañas para evadirlos, tanto en su despacho del Palacio Legislativo en la avenida Encanto como en su domicilio particular ubicado en el exclusivo fraccionamiento residencial Las Cumbres, de Las Ánimas.Sin embargo, hace ocho días los actuarios por fin pudieron entregar la notificación dirigida a Bahena a una persona encargada de una bodega contigua a la que arrenda el funcionario legislativo, quien para evadir el requerimiento judicial presumiblemente fraguó un burdo acto fraudulento que podría generarle hasta consecuencias de tipo penal.Y es que con fecha 13 de octubre del presente año, esta persona que supuestamente radica en Xaltepec, congregación del municipio de Banderilla, habría presentado un escrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia para exponer que “a mi domicilio unas personas que desconozco dejaron unos papeles, que iban dirigidos al C. Domingo Bahena Corbalá, en virtud de que no conozco a la persona que mencioné, es que devuelvo estos, ya que me dediqué a preguntar con vecinos a mi domicilio y nadie dijo conocer a la persona, por lo que, acudí ante la autoridad judicial municipal, y esta de manera verbal me dijo que si yo no era la persona y que si no la conocía los devolviera a su lugar de origen, situación que vengo a hacer de su conocimiento para evitarme problemas futuros”.Pero resulta que los abogados del arrendador de Bahena investigaron si de veras esta persona llevó dicho escrito al Juzgado y descubrieron que se trató de un burdo montaje, que ilegalmente usurparon su nombre y falsificaron su firma.El ex panista parece olvidar que ya no milita en el partido blanquiazul, y que si ahora ocupa el cargo de Secretario General del Congreso del Estado es porque recibió la confianza del grupo legislativo mayoritario de Morena, partido cuyo código de ética obliga a sus militantes, gobernantes y funcionarios públicos a “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "