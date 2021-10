... El martes 30 de enero de 2018, en la sala de cabildos, el entonces recién estrenado presidente municipal Fernando Yunes Márquez, anunció ufano que Veracruz sería el municipio más seguro de todo el estado, esto porque estaba en vías de municipalizar la policía local, desligándose de la Secretaría estatal de Seguridad Pública.En ese evento, Yunes Márquez encabezó la ceremonia protocolaria de instalación del Consejo de Seguridad Pública Municipal y el Comité de Participación Ciudadana, lo que dio pie para lograr su objetivo de municipalizar la policía local.A más de tres años de eso, la policía municipal de Veracruz cuenta con apenas 145 elementos, número muy reducido para una ciudad como la porteña, por lo que haciendo tripas corazón, como decía la abuela Nila, Fernando Yunes Márquez ha tenido que aceptar la intervención y apoyo de la Fuerza Civil y la Guardia Nacional, pues visto está, su policía no ha logrado contener el avance de la delincuencia y, por ende, de la inseguridad.Pese a que se le está echando montón al asunto de la seguridad ciudadana, la ciudad y municipio de Veracruz dista mucho de ser el más seguro de todo el estado de Veracruz como lo anunció hace poco más de 44 meses el presidente municipal porteño, Fernando Yunes Márquez.Justo ayer un amigo comerciante mostraba una publicación periodística en la que se daba a conocer que el municipio de Veracruz era donde se cometían el mayor número de robos a negocios de toda la entidad veracruzana.Peor aún, abundó, el municipio de Veracruz es donde se cometen también la mayor cantidad de robos violentos a negocios de todo el territorio veracruzano, por lo cual las cifras indican que eso de que esta ciudad sería la más segura de todo el estado de Veracruz, fueron solo palabras y una buena intención, solo eso.Para corroborar el dicho de nuestro amigo el comerciante, justo ayer también se reportó que en el Fraccionamiento “Palma Real”, allá por la zona rumbo a TAMSA, se cometió un asalto más a una tienda “Yepas”, donde varias personas avecindadas en el lugar lograron retener a un asaltante, otro huyo y uno más fue herido con el arma de fuego que llevaba un vecino, balazo que poco después le provocó la muerte al presunto ladrón.Los mismos vecinos amarraron al ladrón que atraparon y lo retuvieron hasta que llegó la policía.Un tercer ladrón escapó a bordo de una motocicleta, el medio de transporte preferido por los asaltantes.La intervención vecinal, dicho sea de paso, ya está siendo situación común en este municipio ante la ineficacia de la policía municipal que visto está, no fue lo que se esperaba ni lo que anunció el martes 30 de enero del 2018 el alcalde, ahora casi saliente, Fernando Yunes Márquez.... Visto está también amables lectores, que, dada la persistente presencia delincuencial en la ciudad y puerto de Veracruz, es justo y necesario que se deje atrás el individualismo político – partidista- familiar y se reconozca que la seguridad de la ciudadanía es tarea común, de los tres niveles de gobierno.Que, si bien al amparo del 115 Constitucional un ayuntamiento puede tomar sus propias decisiones, no se puede ni se debe pretender enfrentar la creciente delincuencia con palabras o de salivita como dicen los porteños.Lo anterior viene e cuento porque a partir del uno de enero de 2022 asumirá la presidencia municipal de Veracruz, la licenciada en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, Patricia Lobeira Rodríguez de Yunes, esposa del bi ex alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez.“Paty Lobeira” como se le conoce, por ser parte de la familia Yunes – Márquez, puede insistir en tratar de demostrar que Fernando, el hermano de su esposo y alcalde casi saliente del municipio de Veracruz tenía razón con la municipalización de la policía local, o bien sin hacer mutis, regresar al esquema del sistema de Seguridad Pública que coordina la Secretaría estatal de Seguridad Pública.Esperemos para bien de los porteños, que ya haya pasado el echando a perder se aprende.... Pena ajena con el profesor Edward L. Gibson, del departamento de Ciencia Política Northwestern University, quien desde la Unión Americana y a través de la plataforma Zoom, el miércoles pasado dictó la conferencia “Democracia y autoritarismo enlazados: la política estatal en democracias federales”.La conferencia fue organizada por ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, evento que fue seguido por estudiosos de diversas partes del país y del extranjero, el cual fue interrumpido por supuestos y espontáneos defensores del actual régimen, quienes, con groserías y mensajes violentos, pretendieron suspender la videoconferencia, que finalmente siguió hasta el final.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "