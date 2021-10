Y a don Napoleón Gómez y Urrutia, los vientos le hacen lo que dicen le hicieron al Benemérito...

1.- Hace algunos días Víctor Beltri señaló con gran precisión, viendo un ataúd en la sala de velatorios, que: “...una impunidad que se exhibe sin desparpajo. La investigación —y la exigencia ciudadana— terminará por tocar al PRI, que se verá —por fin— obligado no sólo a deslindarse del pasado, sino a definirse en el presente, justo antes de la votación sobre la contrarreforma energética planteada por el gobierno actual...”.Pero dijo una gran verdad; que “...el PRI se enfrenta a un momento crucial en su historia, con tres opciones en puerta. En la primera, el repudio total de la presidencia del partido hacia Lozoya —y en consecuencia, a la administración anterior— salvaría su relación actual con el gobierno, pero daría el primer paso no sólo a la desintegración total con la alianza opositora, sino a la pérdida de credibilidad absoluta entre la ciudadanía. En la segunda, un dejar hacer y dejar pasar —como si el problema no les correspondiera, y como en los hechos están operando, con los supuestos foros sobre la contrarreforma energética— les colocaría en una indefinición que favorecería a los intereses de la dirigencia, pero que terminaría por cobrarle facturas al partido en poco tiempo. En el tercero, si se definieran en contra de la impunidad del personaje —y de sus aliados intocables—, pero también lo hicieran en contra de la iniciativa presidencial, sin mayor recaudo, terminarían por rescatar un poco de la credibilidad que han perdido en los últimos años. La pregunta inexorable es sólo una, ¿a qué le tira el PRI?O mejor dicho, ¿A qué le tira Alejandro Moreno Cárdenas, conocido también como Alito o Amlito, que para el caso es lo mismo?El campechano no se ha llenado; quiere más. Y por eso pone ahínco y dedicación a la gran farsa que prepara con eso de la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional.2.- Por eso y otras razones, la base priista anda “mosqueada”, y lo peor: no saben tampoco a qué tirarle. Veamos: “...aunque la agenda de la Asamblea Nacional del PRI excluyó [deliberadamente] cualquier modificación a los documentos básicos del partido, diversos grupos de militantes están alertas para evitar posibles albazos de la dirigencia nacional, pues consideran que la modalidad semipresencial puede facilitar a la cúpula introducir cambios que aumenten aún más el poder unipersonal del dirigente nacional...”Está viva la película del año pasado, en que todas las modificaciones que hizo Alejandro Moreno Cárdenas [Alito] a los estatutos del partido, fueron vía Zoom, es decir, sin personas “en vivo” entonces vamos a seguir dando la pelea en ese sentido, porque existe el riesgo de que intente hacer algo similar en esta ocasión, han comentado “a sotto voce”.La fecha que Alito y socios están fijando es la del 11 de diciembre para cerrar la Asamblea Nacional y eso no es casual; “...le da una semana a que termine el periodo ordinario en el Congreso de la Unión y hacer las modificaciones estatutarias que quieran y así respaldar la reforma eléctrica del gobierno federal; eso es lo que vemos”, explicó el exsenador Adolfo Toledo.“Tenemos preocupación de que Alejandro Morena tome decisiones en contra del partido”.Para Fernando Lerdo de Tejada, abiertamente opositor a Alito, no hay posibilidad de que Alejandro Moreno modifique los documentos básicos, porque, en su base décimo novena, la convocatoria a la Asamblea Nacional determina que no se tocará ese tema y “el pretexto que ellos toman es que precisamente no se puede modificar, en virtud de que la Ley de Partidos Políticos establece que no se podrán modificar los documentos básicos de un partido una vez iniciado el proceso electoral.Y el proceso electoral para las elecciones del próximo año, con la revisión de padrones y otros temas, ya empezó. Y entonces, bajo esa lógica nos dicen que no podrán ser modificados los documentos básicos”, explicó Lerdo de Tejada.Reflexionó finalmente, que, sin embargo, “...es lógico que el PRI quedará exactamente igual, después de la Asamblea Nacional, a pesar del “reto superior que tenemos en donde en estas elecciones que acaban de pasar nos fue muy mal y pues mantenernos igual nos va a traer los mismos resultados”.Y así la llevan: preparando funerales para el día De los Muertos...3.- Dicen las notas de ayer, que el líder del Sindicato Minero, Napoléon Gómez Urrutia, recibió un nuevo revés luego de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje notificó al gremio el laudo de la Junta Especial número 10, que le ordena pagar los 54 millones de dólares que retiró hace más de 15 años del fideicomiso constituido por las empresas mineras.Desde entonces, los trabajadores han demandado el pago de dicho fideicomiso, acusando a Napito de haberlo sustraído de manera ilegal. Esta es la tercera ocasión que se ordena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana entregar los recursos a los trabajadores, pero ante los cuales se han amparado y lo que, anunció la organización, hará nuevamente.De todos modos, esos asuntos a don Napoleón le valen... Está bien con YSQ y lo demás puede esperar... y esperar...