Las querencias del periodista

“En México hay que pagar impuestos,

derecho de piso y mordidas”

Yo

Quien en el ejercicio del periodismo se hace cómplice de los corruptos, movido por una ambición económica, termina en el anonimato, fuera del escenario en el que aspiraba estar con su nombre por delante, y acaba convertido en un pedigüeño amargado y nostálgico.Sobrevivir al ambiente que impuso el gobierno de la 4T como política de difusión de su trabajo es un reto que solo superan quienes asumieron este trabajo, el de ser periodistas, como una forma de servicio a sus semejantes sin pensar en que en ese tránsito podrían hacer fortuna y terminar millonarios.El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, a quien se sumaron muchos medios cuando se percataron de que el candidato del PRI al gobierno estaba siendo presionado víctima de un pacto del que fue ajeno, pero disciplinado y leal a su partido, y que la alternativa era permitir que Miguel Ángel Yunes Linares terminara imponiendo a su hijo como gobernante, lo que representaba un serio peligro para los veracruzanos. Fue entonces que todos volteamos a ver al candidato de Morena y brotó la solidaridad a su candidatura... mil veces Cuitláhuac que Yunes Márquez, a éste lo conocemos por maloso y dicen que es peor que su padre.Y en la cresta de la ola que construyó Andrés Manuel López Obrador se treparon muchos candidatos a gobernadores, diputados federales y locales y presidentes municipales. Así fue como los mexicanos decidimos nuestro futuro, empujados por la ilusión de un cambio, enojados con quienes habían venido saqueando al país, alentados por la esperanza.Tras la elección y en el ejercicio de sus funciones, ¿qué fue lo que hizo García Jiménez con su política de comunicación? Colocó al frente de esa encomienda a un grupo de jóvenes encabezados por Joseph Iván Luna, reforzados por la compañera Estefanía “Fany” Yépez Luna (puras lunas), una reportera de muchos años que lo mismo ha vendido síntesis informativas a los funcionarios priistas y a los panistas, que reportear para varios medios. Lo del trato de la compra de espacios publicitarios se dejó para después, en un momento crítico, cuando los medios comenzaban a cerrar sus puertas en medio de una quiebra terrible a la que los sometió primero Javier Duarte de Ochoa y luego Miguel Ángel Yunes Linares; el primero por recomendación de sus asesores (no pagues más prensa, ya solo te faltan unos meses) y suspendió el pago de los compromisos que había adquirido. Yunes de plano ni caso hizo de este asunto, se refugió, dicen que por consejo de sus vástagos, en las redes sociales y miren como le fue, gracias a esa actitud arrogante y déspota en los medios se publicaban los errores y los excesos en que incurrían los miembros del gabinete yunista.Pasaron varios meses y comenzaron los contactos con el titular de la CGCS. El joven Iván iba citando a los dueños de los medios y les daba la noticia de que el gobierno de Morena regresaba a los convenios, “aunque sean chiquitos”, pero antes había que cumplir con algunos requisitos que en adelante serían indispensables para vender espacios publicitarios en todo lo que fuera gobierno. Y a decir verdad los convenios no eran chiquitos, lo que proponía era miserable.Arrancamos el tortuoso camino del registro del medio atrapados en una maraña burocrática donde se entregó hasta el certificado de defunción debidamente avalado por un notario público. En realidad, ni la pena valía andar para arriba y para abajo haciendo trámites y trámites, viendo malas caras en la torre de Comunicación Social donde laboran (que bueno que tienen trabajo compañeros) unas doscientas personas.Tres meses de publicar las ocurrencias de un gobierno que mostraba no tener la más mínima idea de lo que era la administración pública y vino la orden: ¡se les suspende la publicidad!. ¿Qué pasó preguntamos?... la respuesta fue asombrosa: “es que no son de los nuestros”. Pues claro que no, nos compran un espacio que incluye publicar sus boletines y sus ocurrencias, pero qué otra cosa quieren... Y viene otra respuesta del calibre de la anterior: “para qué se meten con el asunto de doña Manuela, la abuela del gobernador, se acabó el trato”.Y es que el asunto del primo del gobernador Eleazar Guerrero Pérez, un acto de nepotismo (inmoralidad dijera AMLO) les había tronado y yo culpé a la responsable, la abuelita que había tenido dos familias, lo que no tiene nada de malo pero bueno eso es lo que no gustó. Ni modo no vivimos de las miserias que da el gobierno a quienes aceptan aplaudirles hasta por una cirugía plástica que se hacen, el número de visitas permite tener un ingreso seguro al margen del gobierno, lo que nos permite tener amplia libertad y dejar que quienes colaboren con nosotros digan lo que quieran.Por eso ahora que vi el día de ayer el texto de mi compañero Arturo Reyes, en su extraordinaria “Prosa aprisa” me sentí reconfortado porque eso que dice Arturo de que en una reunión del gabinete de inseguridad, que no sabían a quién filtrar una especie, noticia o madrazo, para que lo publicara y alguien sugirió su nombre de inmediato una voz dijo: “no ese no nos quiere”, me sentí igual, poco querendón, no con el proyecto de la 4T o con los integrantes del partido Morena, no, con quienes toman las decisiones sobre la política de comunicación.¿Entonces hay que quererlos para que nos quieran? No, eso ni con la familia, jamás nos habían condicionado, en nuestros 55 años de trabajo periodístico ininterrumpido, a aplaudirles por tantas tonterías que hacen, ni por menos. Sigan los tres añitos que les quedan, o menos, de ejercer el poder y cada quien por su lado, nada nos llena de vida y entusiasmo periodístico que publicar en Al Calor Político, un medio fundado y dirigido por un compañero periodista de larga trayectoria que sabe bien a bien aplicar la teoría del equilibrio para cumplir, primero con sus lectores y después con quienes contratan publicidad.¿Qué no los queremos?... no hay una sola razón para eso, al contrario.Con 617 casos y una defunción por dengue que está siendo investigada, Veracruz ocupa el tercer lugar en casos a nivel nacional, según el informe semanal de la situación epidemiológica del dengue en México.El informe número 41 de la Secretaría de Salud Federal, detalla que el 60% de los casos confirmados del país lo concentran: Veracruz (617), Morelos (435), Coahuila (400), Oaxaca (276) y Guerrero (268).En México en lo que va del 2021 se han notificado 166 defunciones por probable dengue, de las cuales 13 están confirmadas, 62 se encuentran en estudio y 91 se han descartado.En el caso de Veracruz se han descartado ocho muertes como causa del dengue.El informe publicado este jueves advierte que Veracruz junto con los estados de Coahuila, Morelos, Sinaloa y Oaxaca tienen tendencia a la alza en casos.Durante este año, en el estado se han estudiado más de 2,600 casos posibles de dengue, aunque solo se han confirmado 617.Manuel Bartlett está dejando a los más radicales de la 4T como la madre Teresa de Calcuta. La semana pasada ya había prendido todas las alertas de empresarios nacionales y extranjeros, al radicalizar el discurso de la 4T y dejar en claro que “no vamos a indemnizar a nadie”. Y ahora, viendo las llamas, todavía le echa más gasolina a la hoguera: “es un atraco lo que hacen los privados”.En una carta a la opinión pública, el director de la Comisión Federal de Electricidad, como haciéndose el turista, dice que no está polarizando ninguna discusión (jaja, ¿y decir que no va a indemnizar qué es?). Y ataca, otra vez, contra el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).El CCE, el máximo órgano cúpula de los empresarios, respondió que Bartlett va contra la Constitución. Y solicitó un diálogo propositivo.El director de la CFE hasta revirtió los papeles: “El Consejo Coordinador Empresarial sólo se va a la descalificación apocalíptica”.En su carta de ayer, a la opinión pública, Bartlett va de lleno contra las sociedades de autoconsumo, promovidas desde 1992, y refrendadas en la reforma de 2013. Desde Femsa, Cemex, Bimbo, por decir las más conocidas, que tienen generación propia para su autoabasto, mediante generación más limpia, con energía eólica o fotovoltaica.No se trata de que el gobernador se entienda con todos los nuevos alcaldes, se trata de que le entiendan a él. Cuando pasen con Cisneros y les diga de a como será el moche mensual ahí si entenderán.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "