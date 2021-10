Morena: unidad, vital

Salvo que en 2024 sucediera una hecatombe interna que fracturara la unidad de Morena, el obradorismo podría perder la Presidencia de la República y la mayoría de las 9 gubernaturas que se disputarán dentro de tres años, entre ellas la de Veracruz.Y es que luego de ser arrasada en las elecciones del pasado 6 de junio, la oposición se siente tan debilitada que ahora está llamando a no participar en la consulta popular de revocación de mandato que organizará el Instituto Nacional Electoral (INE) en marzo del año próximo para que los mexicanos en edad de votar decidan si se debe remover o no del cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual mantiene un alto índice de popularidad.Este jueves, el diario El Universal publicó una encuesta en la que el 35.3 por ciento de los entrevistados dijo que si hoy fueran las elecciones votarían por el partido de AMLO. Inclusive, 8 de cada 10 personas encuestadas se pronunciaron a favor de que por primera vez una mujer dirija al país, lo que obviamente parece favorecer a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, la cual recibió el apoyo de 42.5% de los entrevistados, mientras que por el canciller Marcelo Ebrard se pronunció el 31.3%.En los careos, Sheinbaum, en estos momentos, obtendría el 47.3% de los votos como candidata de la alianza Morena-PT-PVEM, mientras que Ricardo Anaya, si fuera postulado por PAN-PRD sólo sería apoyado por el 17.6% de los votantes.Igualmente Ebrard se impondría a Anaya con un porcentaje de 41.5 contra 21.2 del panista.El gobernador de Tabasco con licencia y actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, considerado como el posible “caballo negro” del presidente López Obrador, aparece con 19.2% de la preferencia.La sorpresa en esta encuesta del diario capitalino la dio el flamante alcalde de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano (MC), quien obtuvo 39.4 por ciento de las simpatías, sin que hasta el momento se haya autopromovido como aspirante presidencial.En cuanto a nivel de conocimiento, el hijo del ex candidato priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en marzo de 1994 durante un acto de campaña en Tijuana, sólo fue identificado por el 77% de los encuestados, ligeramente arriba de Sheinbaum (70.8%) y superado por Ebrard (83.9%) y por Anaya, quien fue reconocido por 90.9% de los consultados pero sólo entre 17 y 21% dijo que votaría por él.Sin embargo, aún está por verse qué tan unidos logran salir en Morena y a qué otros partidos suma a su alianza, pues el líder del Senado, Ricardo Monreal, sigue insistiendo en que haya “piso parejo” –en alusión a la preferencia que el presidente López Obrador hace cada vez más obvia hacia Sheinbaum–, mientras que Ebrard ha dicho que esta vez ya no declinará, como lo hizo por AMLO en el año 2000 por la Jefatura de Gobierno de CDMX y luego en 2012 por la Presidencia de la República.Este miércoles, en el debate sobre el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, al responder “los ataques rabiosos de los paniaguados” del PAN-PRD, dijo que “ellos no tienen candidatos o candidatas a la Presidencia”, e ironizó que “Monreal puede ser un candidato de ustedes, ciertamente, pero no creo que acepte semejante indignidad”. ¿Será?"Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "