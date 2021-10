¡Mercenarios, cobardes e hipócritas!

Dícese del primer calificativo >Aquel que lucha a cambio de dinero o de un favor, y sin motivaciones ideológicas<. Del segundo: >Que perjudica o hace daño de forma encubierta, por carecer de valor<; y del tercero: >Que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene<.Los tres encajan perfectamente para describir a casi todos los consejeros del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), que dicho sea de paso y para no significarlos exclusivamente a los actuales, los de antes, y los de más antes, siempre han actuado igual, de manera ruin y cobarde, porque son hipócritas y mercenarios, tan pronto levantan la mano para protestar el cargo.No se conforman con los estratosféricos salarios y canonjías que perciben mes tras mes y a fin de año, sino que aprovechan cada proceso electoral que les toca “arbitrar” durante los años de su encargo, para sacar beneficio económico, aprovechando, desde luego, las órdenes que les mandan desde palacio de gobierno, para favorecer con sus sentencias al partido que en ese momento detente el poder público. Primero se hacen como que los muy dignos y honestos para que les eleven el monto monetario, o el favor de hacerlos notarios, magistrados o consejeros de organismos dizque autónomos, pero luego, cuando les llegan al precio, aflojan el cuerpecito y ceden, metiéndoles mano a los resultados electorales para favorecer a los que pagan, y perjudicar a los que de verdad son oposición, sin vergüenza alguna.Baste que le eche amigo lector y/o radio-escucha una buscada a la lista de los actuales notarios, magistrados o consejeros de la infinidad de organismos públicos que hay en Veracruz, y los investigue si éstos fueron antes funcionarios del OPLE, o de las comisiones estatales electorales, y se sorprenderá de encontrar a mas del 75% de ellos, y si no, con una situación económica desahogada.Es la regla y por eso hay infinidad de aspirantes a serlo cada que hay vacantes, porque ya saben que es “su seguro de vida”.Los atracos electorales siempre los han cometido los funcionarios electorales. Los capacitó muy bien el pri-gobierno. Por eso cuando el PAN tuvo el poder 12 años contrató a esos mapaches, y por eso hoy que el PRI-transformado en MORENA detenta el gobierno, ya conocen la ruta de cómo corromperlos para que satisfagan sus apetitos personales, y garanticen >su gobernabilidad<, y ordenando perjudicar a aquel instituto político que les esté cuestionando sus errores políticos que afectan a la sociedad.Por eso a mi no me sorprenden estos delincuentes electorales, porque en el siglo pasado nos robaban presidencias municipales, aun con actas de escrutinio en la mano (soy uno de los muchos que la sufrieron y viven aún los autores de esa felonía -1985-). En 1992 nos atracaron dos diputaciones locales que le correspondían al Partido Popular Socialista para completar 4, y sin rubor alguno solo nos dieron 2, pasándose por el arco del triunfo los resultados electorales y hoy, al partido que realmente es la oposición en México y Veracruz le roban una diputación local, para favorecer a unque si la memoria no me falla, no sólo no se ha parado en tribuna a debatir, sino que además ha logrado con sus instrucciones, hacer que la LXV Legislatura de Veracruz sea la peor que hayamos tenido en la historia legislativa.Movimiento Ciudadano conquistó con el apoyo de 255,882 veracruzanos su derecho a tres diputaciones de representación proporcional, y así lo habían admitido esos pillos del OPLE en un primer dictamen que filtraron a la prensa, pero cuando de palacio de gobierno les jalaron la rienda para quitar al compañero Adrián Ávila Estrada, que iba en el número dos de la lista estatal, tuvieron que armar un mamotreto electoral que terminara beneficiando al que iba en el número dos de la lista de MORENA (Juan Javier Gómez Cazarín), y toda vez que MC se ha convertido en el partido de mayor crecimiento nacional y estatal por su congruencia ideológica y porque encabeza las causas del pueblo de México y Veracruz, criticando con argumentos sólidos las políticas públicas del gobierno federal y estatal, decidieron pasarle la guadaña y consumar el atraco.Ese ha sido y es el pedigrí de los promiscuos funcionarios electorales, y así seguirán hasta que no se construya otra hoja de ruta para elegirlos. Mientras habrá que combatir sus resoluciones, concediéndole el beneficio de la duda a los magistrados del Tribunal Federal Electoral que, si actúan con apego a las leyes electorales, terminarán por devolverle a Movimiento Ciudadano esa diputación, a fin de que Adrián sea el coordinador del grupo legislativo naranja en la LXVI Legislatura."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "