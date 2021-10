Los caminos de la vida, sí son como los soñamos...

1.- Al terminar la semana, un antiguo y apreciado amigo de la adolescencia, partió hacia el rumbo desconocido; hacia la nada de la que hasta hoy, no se retorna. Nací y crecí en el puerto de Tuxpan, en el inicio del norte del estado; de allí son mis amigos de la infancia y de la adolescencia.Nadie con pasado, puede privarse de lo que vivió hace muchos, muchísimos años. La vida me ha permitido el privilegio de conservar aún con vida, amigos de esa etapa.Ayer se fue uno de esos amigos. Murió en Tuxpan, su siempre lugar de residencia y amigo donde jugamos en las calles de Vicente Guerrero, General Prim y Clavijero. Héctor Méndez Díaz no tuvo tiempo de redactar cartas; se fue intempestivamente, acosado por los años vividos.Trabajó en su trayectoria, para las siglas en las que tuvo cobijo: ISSSTE hasta cumplir con los tiempos permitidos.Mi pésame para sus familiares que le sobreviven, y una pronta resignación.Sólo se ha anticipado en la cita con el tiempo.Hasta luego Héctor.2.- El inminente presidente municipal de Tuxpan, por cierto, tampoco es oriundo del puerto, lo que no es ilegal y menos cuestionable. Sólo es un apunte para quienes, militando en la política en aquél lugar de la Huasteca Veracruzana, no crecen ni cuajan.Hasta hoy, el presidente Mancha, es del puerto de Veracruz; el de mañana José Manuel Pozos Castro, es originario de Plan de las Hayas, Juchique de Ferrer. Los tiempos políticos y sus militancias, les han permitido ese privilegio. Que sea para bien.3.- Sí, es sostenible afirmar que la próxima Asamblea Nacional que se prepara en el CEN del PRI, es una auténtica farsa: Delegados exprofeso seleccionados, y si son amigos del presidente de los Comités Estatales, mejor.Marlon Ramírez Marín puede darles mejor información.Pero de que los temas son cautivos para favorecer los intereses políticos de Alejandro Moreno Cárdenas, lo son.Poderoso caballero es don..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "