AMLO, un fósil muy rentable

Elfósilde la UNAM con más éxito en los últimos años es, sin duda,Andrés Manuel López Obrador, quien tardó 15 años (1973 - 1987) en terminar su licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública (quedó a deber materias). Pero eso no es todo: el promedio general que obtuvoLópez Obradorhabla de su bajo rendimiento: 7.72; un promedio que muchos de nosotros tuvimos en la preparatoria, estando más preocupados por el relajo y las relaciones que por el estudio. Pero generalmente en la universidad las cosas cambian los estudiantes "sientan cabeza" y obtienen mejores promedios, puesto que, en su mayoría, estudian lo que les gusta y saben que están próximos a enfrentarse a la vida laboral, por lo cual dedican mayor esfuerzo, pero en el caso deLópez Obradorno fue así.¿Será acaso esa la razón por la que el presidente se ha lanzado duro en sus críticas contra las instituciones de educación superior que dependen del estado, debido a un resentimiento histórico que trae resultado de su pésimo desempeño en las aulas?, quien sabe, lo cierto es que, así como arremete contra los científicos, contra los empresarios, contra los comunicadores, contra los que aspiran a superarse y ser mejores, contra todos los sectores sociales, lo está haciendo contra las universidades que deberían advertir el peligro que corren estando a merced de un desequilibrado mental como lo es López Obrador.De entre todas las respuestas que ha recibido AMLO por sus expresiones de descalificación a las universidades, tomamos la del exrector de la UNAM, José Narro, quien contestó a las críticas y acusaciones que hizo a la universidad por segundo día el presidente Andrés Manuel López Obrador.El académico aseguró que el mandatario se equivoca en su apreciación de que ha perdido su compromiso social y rechazó haber hecho proselitismo en su contra cuando estuvo al mando de la máxima casa de estudios.“En la Universidad cabemos todos los que pensamos como pensamos y en la mayoría de los casos lo hacemos dentro de lo que está establecido y se puede hacer mediante el debate, mediante la discusión, mediante el ejercicio de la libertad para pensar, para decir y para actuar sin afectar a terceros, pero con absoluta libertad”, señalo Narro."Con toda franqueza lo digo, se falla cuando se sostiene que la Universidad Nacional Autónoma de México ha perdido ese compromiso social, no; una de las grandes vocaciones de la universidad es ayudar, contribuir a resolver los problemas de nuestra colectividad. Todos los universitarios debemos estar unidos alrededor de la casa de cultura del país que es a saber, una de las grandes instituciones. La UNAM tiene sus antecedentes en 1551, no hay muchas instituciones que puedan decir esto, la UNAM lo puede orgullosamente señalar. La UNAM cambia todos los días, la UNAM es un caleidoscopio maravilloso.“La Universidad está permanentemente en ajustes, sus planes y programas de estudio se transforman. A México le urge la convocatoria para atender los problemas seculares, los grandes asuntos y temas de México, la pobreza y la desigualdad, la ignorancia, el rezago escolar, el analfabetismo. A México le urge que nos pongamos de acuerdo para vencer los gravísimos problemas de desapego al Estado de derecho, de corrupción, de impunidad, de inseguridad y de violencia. Ahí es donde debiéramos todos concentrar nuestro esfuerzo, en crecer más y distribuir mejor. En acabar con muchos de los grandes problemas que venimos arrastrando por siglos”.López Obrador ha insistido en que la UNAM se ha derechizado. Se refirió al exrector Narro por su militancia en el PRI y lo acusó de operar en su contra como delegado electoral de ese partido en Ecatepec cuando se desempeñaba como secretario de Salud del gobierno peñista.Y Narro responde: “Cuando yo he tenido militancia, lo he hecho en uso de mis derechos y lo he hecho en los sitios y en los gobiernos que corresponden. Como autoridad universitaria, nunca hice proselitismo partidista de ninguna naturaleza, porque hubiera fallado a mis convicciones y finalmente, que yo tengo dos años y medio que renuncié a la militancia que tuve en el Partido Revolucionario Institucional”.“Yo soy una gente que se considera demócrata, que se considera progresista, que soy liberal, que quiero ver en las libertades parte del motor del cambio de las sociedades y que está convencido que tiene la resolución de los problemas colectivos se tiene que hacer en paz, reconociendo a todos los grupos y sectores y por supuesto con pleno apego a la razón, al análisis, a la consideración. Yo soy una gente que cree en la libertad, que cree en la democracia y que cree en la superación de las personas y en la superación de las colectividades, y que a México le urge la unidad”.Por mi raza hablará el espíritu.El partido Movimiento Ciudadano acudirá ante autoridades de los Tribunales Electorales de Veracruz y la Federación para impugnar la asignación de diputados locales plurinominales y exigirá la destitución de los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz ante el Instituto Nacional Electoral (INE), informó el coordinador de la Comisión Operativa Estatal de MC, Sergio Gil Rullán.En conferencia de prensa y acompañado del representante de MC ante el OPLE, Froylán Ramírez Lara; y las diputadas locales plurinominales, Maribel Ramírez Topete y Ruth Callejas Roldán, así como el aspirante a una diputación plurinominal, Adrián Ávila Estrada, el dirigente estatal acusó que el OPLE actúa “de mala fe, de mala gana, y perdió los ejes rectores de los encuentros, el diálogo y lo cambió por acuerdos en lo oscurito”.Refirió que en julio, los consejeros y consejeras del OPLE filtraron una lista de diputaciones plurinominales y con ese dato uno de sus integrantes informó cómo sería la conformación de la LXVI Legislatura local que iniciará en funciones el próximo 5 de noviembre. Señaló que a Movimiento Ciudadano le corresponden tres diputaciones locales y no dos cómo lo asignaron los consejeros del OPLE.“El OPLE hace mal al asignar las diputaciones plurinominales en la manera que ellos creen, el OPLE se vuelve juez y se creen legisladores, y eso no lo vamos a permitir, el Tribunal lo tendrá que resolver y no es sólo darnos la razón a nosotros, sino a muchos ciudadanos que están inconformes que harán valer sus derechos ante los Tribunales”, afirmó.Anunció que acudirán ante el INE a solicitar la remoción de los consejeros del Ople Veracruz porque “está visto que socavan la autonomía y la entregaron a un Poder Fáctico, a unos cuantos y cambiaron sus propios criterios que ellos implementaron hace 3 años, para que las minorías estuvieran representadas ante el Congreso, y no nos vamos a callar”. Mencionó que los consejeros del OPLE retardaron la entrega de diputaciones plurinominales, y a tres semanas de que inicie el próximo congreso local, los obligaron a usar la figura del “Per Saltum” para beneficiar al partido Morena con más curules, el cual mayoría en Veracruz.“A nosotros nos falta una diputación local, le pedimos al OPLE que se apegue a la Norma local, y en el mismo proyecto que ellos entregaron nos tocan 3 diputaciones. No es posible que con los mismos números en un estado Nuevo León nos den 3 diputaciones y en Veracruz nos den 2 ¿Por qué hicieron el tamal? Y ¿A quién están beneficiando con el chanchullo? Y si no resolvió el OPLE, lo va a resolver la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” finalizó.Las reuniones masivas que preside el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara del Congreso de la Unión, no son mera ocurrencia. 