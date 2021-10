Hipólito nos dio en la torre

“Solo faltan 67 días para

que el tal Hipólito se largue”

Yo

Recuerdo que nos lo llevó al estudio el hoy superdelegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Tres destacados periodistas, más bien dos y un servidor, hacíamos un programa que se trasmitía por las redes sociales el cual trascendía con un gran impacto hacia la sociedad y se tomaba para los más importantes impresos en los que nos llegamos a llevar la de ocho, lo que nos llenaba de entusiasmo porque de esa manera estábamos cumpliendo con nuestro trabajo de manera muy decorosa.Me refiero al señor Hipólito Rodríguez Herrero, quien, con el padrinazgo de Manuel Huerta, sería el candidato de Morena a la presidencia municipal de Xalapa, entraría por el PT y como iba en alianza con el partido de AMLO ahí quedaba bien. Un antecedente que es importante, Hipólito había sido candidato al mismo cargo por uno de esos partidos llamados satélite y quedó en último lugar, de ocho que participaron, el problema es que nadie lo conocía en Xalapa salvo sus alumnos de la carrera de Sociología de la UV, quienes por cierto tenían pésimas recomendaciones del profe; de golfo no lo bajaban.En la mencionada entrevista Hipólito comenzó por comentar que era chilanguito, que alguna ocasión leyendo el diario EXCELSIOR se encontró con una convocatoria de la UV para concursar una plaza y hambriento como andaba de compartir sus vastos conocimientos sobre el comportamiento humano y los movimientos sociales decidió venir a Xalapa a concursar la plaza. Obviamente ganó el puesto y desde 1980 comenzó a vivir en la capital del Estado, al que le iba tomando cariño por tratarse del destino que le había tocado: dar clases en la UV en la carrera de Sociología.Por el contacto que tenía a través de sus alumnos con los habitantes de esta hermosa ciudad, que en aquel tiempo sí lo era, comenzó a tomar notas sobre diferentes aspectos de la ciudad: su crecimiento urbano; hacia dónde se inclinaba la gente para instalar sus viviendas; la forma de vida típica de un xalapeño; su economía de dónde la iban teniendo; cuáles eran los principales problemas y en fin, un diagnostico al día sobre Xalapa. “Soy el único que posee ese importante material (el diagnóstico) y con eso haré el mejor plan de trabajo atendiendo primero lo más urgente que es el cinturón de miseria tan grande que hay en la ciudad; acercarme al comercio informal para apoyarlos, acabar con la inseguridad y, en la segunda fase de mi gobierno, atender las necesidades de los fraccionamientos y el centro de la ciudad.Cuando termina nuestra entrevista periodística casi me paro y le aplaudo al personaje que transformaría la ciudad donde nací y he vivido 71 años, a quien conocía mucho mejor que yo la capital del Estado, quien prometía con un margen (en ese momento) muy amplio de posibilidades de cumplir sus compromisos.A cuatro años de distancia no acabo de entender cómo es posible que un señor de su avanzada edad se comporte como cualquier vulgar ladino. No puede ser que los proyectos que planteaba en campaña lo llevara a la práctica, pero al revés, porque en este momento vivimos en la ciudad más cochina, la que más baches tiene, la más insegura, la que más construcciones irregulares registra porque se autorizaron a cambio de un moche, la única que organiza ferias del chumo, la que tiene una ciclopista presupuestada en ocho millones pero cobrada en el doble que no sirve para nada, con un parque que fue emblema de la ciudad con obras a medias que nos costaron también muchos millones, en manos de un inútil viejito destructor que pretende dejar el mayor número de problemas a su sucesor, Ricardo Ahued Bardahuil para que se haga bola y le sea imposible recomponer todas las porquerías que el profe Hipólito le heredo y quien es un auténtico hijo de...Que bueno, solo faltan 67 días para que este señor se largue, de momento porque a lo mejor su sucesor no le perdonará las marranadas que hizo en perjuicio de los xalapeños con quienes Ricardo se identifica plenamente...Vivimos una pesadilla, con un eslogan “Xalapa Florece” sí, pero en todo lo malo que podamos imaginar. Floreció la delincuencia, el consumo de droga, los crímenes, los lupanares, los abusos policíacos, la corrupción municipal, la irresponsabilidad, y la caída de una ciudad que fue por muchos años ejemplo de belleza y orden hasta que llegó don Hipólito Rodríguez Herrero a quien de todo corazón le deseamos que arranque el próximo año en el rancho de López Obrador.Que poca vergüenza y cuánto cinismo hay en personas como el señor Hipólito Rodríguez Herrero, ahora resulta que a dos de sus más destacados pillos los quiere colar en el equipo de don Ricardo Ahued Bardahuil: a la Jefa de Recaudación Fiscal, Sandra Romero y al ex encargado de la caja de Catastro, Javier Fernández, cuya especialidad es la extorsión de lo que fue acusado en diversas ocasiones por ciudadanos a quienes cobraba y después llamaba por teléfono para indicarles que la deuda con el Ayto., era mucho mayor pero mediante una “propina” lo podía poner al corriente.De la jefa de Recaudación Fiscal, Sandra Romero, tenemos un buen paquete de quejas como prueba de lo que aquí afirmamos, no en balde se ganó el mote de “La Reyna de la corrupción” en la actual administración municipal. Y para efectos de recomendaciones más vale que piense don Hipólito en salvar su pellejo que en andar recomendando delincuentes de esos que mantuvo como miembros de su equipo. Por cierto, no hay que olvidar que Javier y Sandra no han dejado de organizar reventones hasta en las oficinas del palacio municipal a pesar de las restricciones por la pandemia, les ha valido madres.No es novedad porque esto pasa en muchos municipios. En el de Coatepec, desde la Síndica electa, Linda Rubí Martínez Díaz, pasando por la Regidora electa Tizania Quijada López, quien por cierto es hija de la ex regidora priista vinculada con Héctor Yunes, Nora López, serán quienes controlen el ayuntamiento que está próximo a encabezar Raymundo Andrade.Lo que muchos olvidan es que tanto Linda Rubí como Tizania, ambas connotadas ex priistas coatepecanas, durante el pasado no muy lejano estuvieron vinculadas estrechamente con Javier Duarte de Ochoa; la primera como ex directora del Instituto Veracruzano de la Juventud (INJUVER) en el duartismo, y la segunda como presidenta de una asociación de jóvenes priistas denominada “La chaviza revolucionaria”, que recibía financiamiento del propio Javier Duarte.A muchos sorprendió saber que Tizania Quijada López será regidora en la próxima comuna, abanderada por Morena, pues ha sido pública y notoria su vinculación con el priismo coatepecano; aunque nos comentan que la guapa jovencita tendría el padrinazgo de un poderoso funcionario estatal que también es primo del gobernador Cuitláhuac García y despacha cómo Subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, quien se realiza cirugías estéticas con cargo al erario.Hablando de Eleazar Guerrero, empleados del Hospital Regional de Veracruz piden la destitución de la administradora Claudia Isabel Aguilar Arauz quien llegó a ese cargo a robar impulsada por su padrino Eleazar y el nosocomio se encuentra en deplorables condiciones a lo cual el “doctor Besitos” Ramos Alor ha hecho caso omiso.El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dice que desconoce al diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, así mismo mencionó que no sabe por qué está haciendo reuniones en el estado de Veracruz cuando él es del Estado de México. 