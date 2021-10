AMLO empodera a Cuitláhuac

Luego del apabullante triunfo de Morena en Veracruz en las elecciones del pasado 6 de junio, dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, y claramente le dijo que en esta entidad el jefe político era el gobernador Cuitláhuac García y que para lo subsecuente debía coordinarse con él.Sin embargo, el líder partidista, incondicional del canciller Marcelo Ebrard –uno de los aspirantes a suceder a AMLO en 2024–, parece haber hecho caso omiso de la instrucción presidencial, pues el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, a quien Delgado Carrillo primero designó representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y ahora lo promovió como presidente de la mesa directiva en la LXV Legislatura, anda en abierta precampaña para suceder a García Jiménez, quien públicamente ha hecho evidente su alianza con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, considerada también la favorita de López Obrador.La semana antepasada, el jueves 14, en un foro sobre energía que organizó en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Cuitláhuac no dejó duda sobre su apoyo a Nahle: “Tenemos secretaria. Lleva este mensaje Rocío, ya aprovechando que Veracruz contigo, un servidor, somos un mismo equipo, que somos el equipo del Presidente de la República, porque somos equipo de la transformación de Veracruz y del país”.La titular de la Sener, a su vez, le agradeció a su aliado: “Estimado gobernador, muchísimas gracias por esta cálida recepción y sobre todo felicitarte por este foro que se ha implementado en tu gobierno, porque Veracruz es el estado que tiene más desarrollo energético en el país y qué bueno que velas por este sector y que se abren estos espacios, este foro para conocer el sector de energía en México y también para desarrollar la productividad en nuestro bello estado”.Nueve días antes, el martes 5, fecha en que el presidente López Obrador encabezó en el puerto de Veracruz la celebración de los 200 años de la Armada de México, Nahle, acompañada del secretario de Gobierno, Eric Cisneros –el operador político y electoral de García Jiménez–, fue “destapada” por el gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, quien al corregir a los jaraneros del trío “Villamar” gritó que la ingeniera zacatecana avecindada en Coatzacoalcos será la “futura gobernadora” de Veracruz.Este lunes, en la conferencia de prensa que dio en Palacio de Gobierno para anunciar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-Covid en los municipios de Coatzacoalcos, Boca del Río, Catemaco y Banderilla, al preguntarle sobre el activismo que desde septiembre viene desplegando Sergio Gutiérrez en toda la entidad, el gobernador lo desconoció olímpicamente, al señalar que desde que él inició a sus 17 años de edad la lucha por la transformación de Veracruz y del país, jamás lo vio.“Conozco muy bien quiénes contribuyeron aquí en Veracruz a este logro de la transformación y en la última etapa también (…) Yo nunca vi a un Sergio Gutiérrez Luna”, remarcó García Jiménez, señalando que sólo “sé que vino del PAN y su esposa estuvo en el PRI, y que finalmente llegó a Texcoco y ahí se vinculó con Morena”.“Él ganó por el Estado de México, se reeligió como diputado del Estado de México, por eso no lo conozco, ni sé quién es, qué hizo, dónde estuvo”, dijo el mandatario veracruzano, quien en alusión al discurso que ha venido manejando Gutiérrez Luna en sus reuniones con empresarios, maestros y productores del campo, entre otros, puntualizó que el Presupuesto de Egresos de la Federación no sale de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, recomendándole que mejor se concentre en la aprobación de la reforma eléctrica, pues afirmó que “los veracruzanos esperamos resultados ahí”.No obstante, García Jiménez afirmó que no le molesta que el diputado federal oriundo de Minatitlán visite frecuentemente Veracruz. “Para nada. ¿Por qué? No, él es libre”, respondió.Sin embargo, ha trascendido que en Palacio de Gobierno sí existe cierta molestia en contra de Sergio Gutiérrez, y no tanto por su frenético activismo con miras a suceder a Cuitláhuac García, sino por algunas indiscreciones que sus allegados habrían cometido y que agravian directamente al gobernador.Y es que en su reciente visita a Coatepec, cercanos al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados habrían deslizado a un grupo de personas la idea de que el actual legislador minatitleco podría sustituir a García Jiménez en diciembre próximo, una vez que el mandatario estatal de Morena cumpla los primeros tres años de gobierno. Según la versión que deslizaron, el mandatario veracruzano sería invitado por el presidente López Obrador a una posición en el gabinete federal. Y a pesar de que les pidieron “discreción”, no faltó quien soltara la lengua y compartiera los dichos de quienes ya se ven despachando en la oficina principal del Palacio de Gobierno en Xalapa. Pero son los mismos rumores que también han venido soltando desde hace un año los detractores de Cuitláhuac, quien contra los deseos de sus malquerientes se ha venido afianzando cada vez más en la confianza de AMLO, no sólo porque en los recientes comicios le aportó 18 de los 20 diputados federales de mayoría relativa que se eligieron en el estado que gobierna, sino también porque para el proceso de revocación de mandato, Veracruz es la entidad que más promoventes registró ante el INE: 7 mil 237 de los 23 mil 906 que en total se inscribieron hasta el pasado viernes 15, al cerrarse el periodo.A Veracruz le sigue Sinaloa con 4 mil 620 promoventes registrados; Estado de México, al que representa en el Congreso de la Unión el diputado Gutiérrez Luna, con 3 mil 682; Guerrero con mil 259, y la Ciudad de México, que gobierna la presidenciable Claudia Sheinbaum, con mil 193.¿Alguien de veras cree que Cuitláhuac dejará en diciembre próximo la gubernatura?