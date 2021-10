Otra desafortunada intervenciÃ³n

“Todo lo que sube tiene que bajar”

Ley de la gravedad y de la 4T

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso Federal, Sergio Gutiérrez Luna, se dijo veracruzano y dispuesto a ser aliado de los sectores productivos de la entidad.A través de las redes sociales, precisó su deseo de ser “embajador de las causas de nuestros compañeros”.Esta publicación la realiza en medio de las declaraciones que realizó este lunes Cuitláhuac García Jiménez, quien aseguró que su carrera política nació en el estado de México con el PAN y que “no lo conoce”, por lo que el diputado federal Morenista presumió su origen veracruzano.“Como veracruzano, seré embajador de las causas de nuestros #cañeros que le dan vida y sustento a #VeracruzY con la civilidad política que ha mostrado comentó: ¡Soy su amigo y aliado, estoy con ustedes en todo momento!Por lo visto la desesperación por el crecimiento y la penetración en Veracruz del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Sergio Gutiérrez Luna en tan poco tiempo, tiene muy nerviosos a los inquilinos de palacio de Gobierno, ya que este lunes le lanzaron un ataque mediático a través de los portales y plumas que solo tiran flatulencias, las cuales están a sueldo de Eric Cisneros Burgos, así como por medio de Esteban Ramírez Zepeda. A Sergio Lo llamaron priista, panista, toluqueño, arribista, desconocido, mentiroso, en fin, una andanada de críticas y descalificaciones que le hicieron lo que el viento a Juárez al oriundo de Minatitlán, ¡¡¡Veracruz!!!Se olvidaron que su presidente AMLO siendo tabasqueño compitió por el Gobierno de la Ciudad de México, se lo permitieron y ganó. Pero además los locales mostrando una rabia propia de los chamacos a los que les quieren quitar un preciado juguete, que no es de ellos, se los prestaron en resguardo, pero se lo quieren quedar de por vida.Lo de Sergio Gutiérrez no fue una ocurrencia; o es un calambre presidencial para que el gobierno que tiene a su cargo la plaza de Veracruz se ponga a trabajar en serio, deje las frivolidades, respeten el dinero de los veracruzanos y levanten la plaza porque esto está del cocol, o de plano quisieron percatarse de la situación política del estado y que se van encontrando con un vacío de liderazgo y gobernanza que lleva derechito al fracaso de la llamada 4T.Tenemos que recordarles que en un gobierno presidencialista como el que vivimos en este país, los cargos no son inamovibles, si el presidente decide quitar a un gobernador y poner en su lugar a otra persona capaz, a tiempo para evitar una debacle, con decirlo es suficiente, no es de que ¡No, no, no y no me voy! Acompañado de pataletas y berrinches.Por cierto, nos pareció entender que el gobernador, entre los argumentos que maneja para descalificar a Sergio Gutiérrez Luna, también dice que él no fue fundador de Morena, que nunca lo vio en las marchas y mítines que tuvieron que realizar quienes se fajaron para fundar este movimiento. Debe ser cierto, así como Manuel Bartlett y el resto del gabinete presidencial y ahí están, o como cincuenta ex priistas y ex panistas veracruzanos que se colaron en el gabinete estatal comenzando por Eleazar Guerrero, el primo hermano, lo que de ninguna manera les quita el derecho legitimo que tienen de aspirar a gobernar su estado sin importar el pasado partidista, esas son más jaladas de chamacos.Lo cierto es que, haya venido a lo que haya venido, Gutiérrez Luna le ha dado una tremenda sacudida al gobierno de la 4T, enseñándoles, en unos cuantos días cómo se hace política, cómo se organiza un megaevento, cómo se trata a la prensa para tener resultados positivos. Como decía un ex presidente, en política hay que sumar para multiplicar y no restar para dividir. Si no han entendido eso ya se les fue la oportunidad, sigan en la plenitud del pinche poder como decía Fidel.Según la organización Mexicanos Contra la Corrupción, el ex alcalde de Tamazula de Gordiano, una pequeña localidad del sureste de Jalisco, señaló a un cuñado del presidente Andrés Manuel López Obrador de haberlo acompañado a gestionar ante la Secretaría de Hacienda 25 millones de pesos.El dinero fue gestionado ante las autoridades federales en diciembre de 2018, en los primeros días del gobierno de López Obrador, y sirvió para pagar un adeudo con una empresa contratista de luminarias, de acuerdo con el relato de Francisco Javier Álvarez Chávez, quien fue alcalde de Tamazula hasta el pasado 30 de septiembre.“A mi amigo Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de nuestra primera dama del país, esposa del presidente de la República, gracias por tu presencia. Valoro mucho que me hayas acompañado a Hacienda federal para lograr esos 25 millones y el refinanciamiento de la línea global para el municipio de Tamazula”, dijo el entonces alcalde en una sesión de Ayuntamiento realizada el 12 de septiembre de 2019, en la que presentó su primer informe de gobierno.Residente en Jalisco e integrante de Morena desde el 27 de octubre del 2013, cuando aún era una asociación, según el registro de afiliados ante el INE, Rodrigo Gutiérrez Müller es hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente de México.En un video grabado en septiembre de 2019, del cual Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copia, se escucha al Alcalde de Tamazula afirmar que la gestión que hizo ante Hacienda en compañía de Rodrigo Gutiérrez Müller fue para que Banobras le ampliara una línea de crédito. Con esos fondos federales, libró una demanda por el arrendamiento de luminarias.Así como las calificadoras cobran una lana por dar a un estado los primeros lugares que les permitan ser sujetos de crédito, las encuestadoras internacionales y nacionales hacen lo mismo no como parte de un ejercicio demoscópico sino por negocio. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador se ubicó en el segundo lugar de 13 en una clasificación de los presidentes más populares del planeta que dio a conocer hoy el diario conservador británico Financial Times. Caro pagaremos ese sitio para don López.Con base en una encuesta de Morning Consult, una empresa basada en Estados Unidos, el mandatario goza de un 65% de aprobación, lo que le coloca detrás del presidente de la India Narendra Modi, cuya tasa de popularidad alcanzaría 71%.De acuerdo con la encuesta, la tasa de popularidad de López Obrador rebasó la del italiano Mario Draghi y de la canciller alemana Angela Merkel, ambos con más del 50% de aprobación, y estuvo muy por encima del presidente galo Emmanuel Macron, el último de los 13, quien tendría 36% de aprobación.Desde el triunfo electoral de López Obrador, el Financial Times ha publicado varias editoriales y artículos críticos hacia el líder mexicano y sus políticas, que lo retrataron como autoritario, selectivo en su concepción de la justicia, o "errático" en su respuesta ante la pandemia de covid-19.El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, descartó entablar cualquier polémica con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, porque “los que estamos en la Cuarta Transformación debemos de trabajar juntos, unidos, por el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador”. 