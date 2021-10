¿Cuitlahuistas, con un pie ya en el otro barco?

¿Zenyazen Escobar García, el secretario de Educación del gobierno cuitlahuista, y Juan Javier Gómez Cazarín, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, alineados con el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna?En los mentideros políticos de Morena en Xalapa corre la versión de esa posibilidad, aunque no se tiene información que lo asegure, y la duda surge por una evidencia fotográfica de un colaborador totalmente allegado a los dos.Aldo Adrián Valerio Zamudio, coordinador de Comunicación Social de la LXV Legislatura, de mayoría morenista, no ha ocultado, desde un inicio, su beneplácito por la llegada a un cargo similar al suyo, pero de la Cámara de Diputados federal, de Miguel Ángel Luna Modesto, el excelente operador de Gutiérrez Luna, artífice del éxito mediático que están teniendo en Veracruz.Valerio llegó a Xalapa apadrinado por Zenyazen, por una vieja amistad personal, y se mantiene en el cargo actual por influencia suya, con la aceptación y el beneplácito de Juan Javier, para quien opera en el Congreso. Les funciona muy bien a los dos.El joven cordobés no ocultó ni oculta su contento con Miguel. Desde el 7 de septiembre felicitó a su “homólogo y amigo minatitleco” por su nombramiento en San Lázaro, y apuntó en su muro de Facebook: “Me enorgullece que un veracruzano sea distinguido con tan importante posición” y: “Estoy seguro que harás un excelente trabajo... con la formalidad y rectitud que se caracteriza”.El muchacho no se limitó a eso. Viajó a la Ciudad de México, a San Lázaro, para reunirse con el periodista del sur y hasta posó con él para una foto en el patio del recinto legislativo.Es imposible que Zenyazen y Juan Javier no hubieran sabido de nada de lo que anoto, que por lo demás no tuvo nada de malo, pero ahora que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se molestó y está molesto por las exitosas visitas de Checo Gutiérrez al estado, entre las tribus de Morena hay suspicacia y se atreven a creer que el de Educación y el de la Jucopo en realidad operan bajo el agua para el de Minatitlán.La imaginación de los morenos vuela, o al menos eso pienso, pero comentan ya que ahora se explican el rotundo éxito que tuvo el diputado federal en su reunión con los maestros de las secciones 32 y 56 del SNTE en Ylang Ylang, de Boca del Río, el sábado: que o porque no intentó impedir la reunión o porque de plano los ayudó. ¿Tú crees que no estaba enterado?, me han cuestionado (yo solo reseño y comento; yo lo único que sé es que quiero comer a mis horas, les he respondido). De Gómez Cazarín dicen que les extraña que se ha mantenido callado y es la hora en que no ha salido en defensa de su amigo y jefe.Quienes le buscan a todo, de Morena, con el sospechosismo que los caracteriza, preguntan que cómo es posible que Aldo mantenga su mensaje y su foto con Luna Modesto, el mensajero oficial de Gutiérrez, en su muro de Facebook, ahora que ya no hay ninguna duda que, por el momento, es el enemigo número uno del palacio de gobierno (¡desplazó también a Miguel Ángel Yunes Linares!).En política todo es posible y nada debe sorprender. Al menos Aldo no oculta ni niega sus amistades, porque el columnista tiene testimonios directos de personajes de Morena en el poder que no solo simpatizan con Sergio, sino que a trasmano operan ya para él en todo el estado, pero se cuidan de no asomar la cabeza porque saben que tomarían represalias contra ellos empezando por echarlos de la estructura de gobierno.Priistas, distinguidos priistas, me han dicho sin titubear que Morena y los de Morena son el nuevo PRI. Quiénes mejor que ellos para decirlo, incluso no me extrañará que cualquier día algunos reciban invitación abierta para subirse al nuevo Carro de la Revolución, aunque con la insignia de la 4T. Todo lo que hemos visto, estamos viendo y habremos de ver es de una película que se repite sexenalmente. Sin duda alguna, el señor gobernador necesitará de varias jarras de té de tila para transitar sin el menor sobresalto que se pueda el tramo que le queda.Mientras, el mejor funcionario del gobierno, el administrador de la escasez y de la crisis económica, José Luis Lima Franco, procura ingresos para la administración de su jefe y amigo Cuitláhuac García, y ayer lanzó un dando y dando a los veracruzanos.Les dijo que si quieren subsidio a la tenencia a cambio hagan y paguen la verificación vehicular. Su argumento es de lo mejor: que con ello contribuirán a una mejor calidad del aire.La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general el dictamen con proyecto de decreto de la Cuenta de Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal de 2019, la del primer año de gobierno de Morena.El diputado Pepe Yunes, del PRI, expresó la posición de su grupo legislativo en contra. Argumentó que lejos de colores y militancias partidistas, el voto de los tricolores era en contra porque no cumplía con lo ofrecido.“Arroja un buen número de irregularidades en la conducción y en la administración pública, Pemex tiene observaciones puntuales por pagos indebidos y sin comprobación, tema que se tiene que revisar especialmente, así como los nuevos programas sociales que acumulan en el primer año de ejercicio tantas observaciones”.El de Perote cumple con su partido y con el electorado que lo llevó a la curul. Sin duda, nada de qué avergonzarse. Aunque de partidos y posiciones diferentes, él y Sergio Gutiérrez rescatan a la clase política de Veracruz.Pepe es otro de los diputados que cada vez que puede viaja a su distrito para reunirse y atender y escuchar a sus representados y para servirles de gestor, contrario a la mayoría que una vez que ganan nunca se vuelven a parar por sus demarcaciones.¿Dónde está, qué hace, qué piensa el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero?En los últimos días han aparecido en distintos puntos de la capital peones, hombres y mujeres con niños, que se dedican a tapar los baches y grandes hoyos que invaden la ciudad a cambio de monedas, una tarea que corresponde al ayuntamiento.Eso mejor que nada retrata la ineficacia de una autoridad municipal, de Morena, que por fortuna para los xalapeños ya casi se va, en la que los ciudadanos cifraron grandes esperanzas de prosperidad, de que se recobraría el lustre de una de las capitales de uno de los estados más importantes del país. Triste decepción.Esta administración resultó un fracaso total en cuanto a atención y eficacia. En la calle Hernán Cortés de la colonia 2 de Abril, a unos cuantos metros de la Casa Veracruz, por mi rumbo, ya va para dos meses que trabajadores de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento rompieron una banqueta y parte de la calle para reparar una fuga.No obstante que se les ha pedido que regresen a tapar los hoyos que dejaron, nadie atiende la petición. Dos vecinos sufrieron daños por caer en forma accidental, una sufrió hospitalización por una fractura que recibió. Casi se da por seguro que esta administración se va ir en dos meses sin resolver el problema. Los vecinos claman porque llegue al relevo Ricardo Ahued, con quien tienen la plena seguridad que les irá bien."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "