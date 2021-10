Alito le hizo la lucha para 'su iniciativa'...

1.- Con fecha 5 de febrero de 2020, el mero tatiasca de los morenos en el Senado de la República, doctor [así la presentó] Ricardo Ávila Monreal ingresó a la Cámara Alta, una Iniciativa con Proyecto de Decreto:Por “...por la que se adiciona un último párrafo al Artículo 50, y una fracción VI al Artículo 74 Ter, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que, de aprobarse, Queda prohibida la circulación de camiones o tractocamiones CON DOBLE SEMIREMOLQUE, DOBLE REMOLQUE O DOBLE ARTICULADO, en zonas urbanas o rurales, así como en todas las autopistas y carreteras federales del país.Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:I.- a V.-.....VI.- Cuando circulen camiones o tractocamiones con doble semirremolque, doble remolque o doble articulado en zonas urbanas o rurales, así como en todas las autopistas y carreteras federales del país.La iniciativa está muy bien fundamentada y con citas de accidentes en lugares cercanos y remotos; número de accidentados y difuntos; monto de daños materiales y un largo etcétera.Pero lo que el poderoso senador zacatecano no contaba, es con la astucia y el poder económico y las relaciones políticas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C.; y de La Confederación nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. [CONATRAM], a la que el viento le sigue haciendo los mandados.La iniciativa sigue durmiendo el sueño de los injustos en el senado, y el senador Monreal Aviña bien calladito porque así se ve menos poderosito.2.- Y a pesar de esto, Alejandro Moreno Cárdenas [Alito para sus amigos] creyó que mandando a una de sus alfiles a presentar un fusil del original, en la Cámara Baja [diputados], el mundo político y social se lo creería.Nopales: esa iniciativa ya se encuentra reposando en el refrigerador de San Lázaro y allí quedará... salvo que Amlito tenga más fuerza que el senador Monreal y eso sí que sería una sorpresa... se corren apuestas...3.- Y a propósito del Día de Muertos o Todos Santos, el cambio de horario amenaza con llegar al país: Esto dicen los técnicos: El Centro Nacional de Metrología (CNM) señala que para el año en curso 2021, el horario de verano en el territorio nacional (excepto la franja fronteriza con los Estados Unidos de América) da inicio el domingo 4 de abril y termina el domingo 31 de octubre.Por lo tanto, el horario de invierno comenzará el domingo 31 de octubre a las 02:00 horas y concluirá el 3 de abril de 2022.No en todos los estados se realiza el cambio de horario en invierno el 31 de octubre del 2021, pues en la franja fronteriza el horario de verano termina hasta el primer domingo de noviembre, es decir el 7 de noviembre, a las 02:00 horas.Además, Sonora y Quintana Roo tampoco tendrán que realizar este cambio, pues no contemplan la aplicación del horario de verano.4.- Para los que gustan pasear en Todos Santos: Eduardo Aguirre Caracheo, creador de Mictlán VR, proyecto que une tecnología de realidad virtual con el imaginario prehispánico, se dispone a llevar al público a un recorrido por el Mictlán, el llamado inframundo. El espectador, a través de unos visores, podrá experimentar el recorrido que tenían que pasar los muertos hasta desprenderse de la sensación del cuerpo y el alma, según la leyenda del Mictlán.El Viaje virtual al Mictlán, es una de las 47 actividades gratuitas que se presentarán en la celebración de Día de Muertos, a realizarse del 28 de octubre al 2 de noviembre en el municipio de Querétaro. Con la participación de 100 artistas locales habrá conciertos, conferencias, obras de teatro, en las siete delegaciones, y el altar monumental en Jardín Guerrero será dedicado al recién fallecido cronista Andrés Garrido del Toral.Aguirre Caracheo recibió la invitación de la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, para unirse a la fiesta del Día de Muertos 2021. Allí queda ahora que por segundo año consecutivo, la isla de Janitzio no permitirá el acceso a visitantes el 1 y 2 de noviembre con motivo de la celebración de Noche de Muertos, en una decisión propia [de las autoridades de la Isla].5.- El juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, le concedió una suspensión provisional a Nallely Gutiérrez, exsecretaria de Vinculación con la Sociedad, del PRI, contra cualquier orden de aprehensión que haya librado en su contra el juez Décimo Sexto de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o alguna otra autoridad.Para esto sí tuvo fuerza Alito: A principios de septiembre pasado, el PRI informó que por fomentar la división interna y desprestigiar a la dirigencia, la Comisión de Justicia Partidaria del partido determinó, por unanimidad, expulsar a Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, y a Nallely Gutiérrez, exsecretaria de Vinculación con la Sociedad.Los dos involucrados promovieron la toma de las instalaciones del partido en junio pasado, a fin de exigir la remoción de Alejandro Moreno como líder del PRI, por los malos resultados que tuvo en las elecciones. Por lo que hace a Nallely Gutiérrez, se acreditaron conductas de apoyo a fuerzas políticas y candidatos antagónicos al tricolor, hacer actos que pretendieron dividir a la fuerza política, proceder con indisciplina grave y efectuar actividades de desprestigio contra líderes priístas.