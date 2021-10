Retroceso campirano

*Diputados futuristas*La tradición palaciega*Fallece Carlos PonceCierto... Pese a que existen quienes sostendrán eternamente lo contrario, en la actualidad el Gobierno de la Transformación, rechaza toda crítica en dirección a los ámbitos presidenciales, sobre todo haciendo referencias a desacuerdos del colectivo social emanados sobre determinaciones promovidas desde las esferas palaciegas, tanto así que de inmediato el propio inquilino del palacio, se encarga de otorgar respuestas para limpiar la imagen presidencial o de su gabinete...En el nuevo escenario, lo que antes todo Presidente contestaba ante un señalamiento contra uno de sus colaboradores, que estribaba en referir: “Vamos a investigar el tema”, hoy se concreta la respuesta hacia todo apunte en contra, con “un revire” inmediato dirigido a gobiernos del pasado, como destacando “la pureza” de un ejercicio gubernamental, que por más que se refiera como perfecto, también ha tropezado con desatinos, incongruencias y veleidades.Pensar y expresar en el transitar de la cuarta transformación que todo es miel sobre hojuelas, cuando se han incrementado los niveles de pobreza, al tiempo que la productividad nacional se ha enfrentado a severos tropiezos, incluyendo las referencias sobre la actividad agrícola ya ubicada a la sombra del colapso, como de igual manera persiste a la mitad del sexenio una estrujante actividad delincuencial, que de hecho ha desestabilizado la tranquilidad social, así como a la misma economía, referencias que el propio gobierno (en las últimas horas) confirma cuando ordena retirar de las carreteras a la Guardia Nacional, para que sean vigiladas nuevamente por el Ejército Mexicano, lo insalvablemente constituye el reflejo de contradicciones que, por sí mismas, se transforman en realidades irrefutables que laceran la confianza del colectivo social hacia los espacios gubernamentales.Según estudios recientes realizados por investigadores y escritores sobre la materia, la agricultura en tierras veracruzanas se ha desplomado en niveles de calidad y de cantidad, lo que acerca al sector agrícola hacia el preocupante punto de quebranto, apuntes que se encuentran reflejados en evaluaciones sobre el lugar de los hechos, referencias que hablan de un cercano colapso en núcleos campesinos, escenario sobre el cual jamás se había meditado sobre la posibilidad de su presencia, panorama que “transforma” en dramática la crisis agrícola, máxime cuando las evaluaciones son efectuadas en áreas agrícolas “que de siempre” habían reflejado elevada productividad.Persistir en más de lo mismo en los renglones de seguridad, productividad y bienestar en lo general, cuando “lo mismo” representa retroceso y quebranto, es un escenario ajeno a todo rango de la aspirada transformación, que de no ser replanteado para corregir e impulsar, referirá panoramas de inseguridad e improductividad que trastocarán negativamente las rutas productivas diseñadas por la actual estructura gubernamental, lo que definitivamente no podría ser disfrazado por la historia.Lo que se leeDirectamente el grupo mayoritario del Congreso de la Unión (integrado por los militantes de Morena y asociados) desde estas fechas refieren que seguirán cerrando filas para “afrontar el gran reto que sostendrán en el año 2022”, lo que Usted podría pensar que se trata de sacar adelante las reformas pendientes de materializar, o nuevos programas para impulsar el bienestar en lo general, pero no señores, la referencia de los legisladores morenistas es que deben prepararse para mantener la unidad (e incluso realizar el proselitismo necesario) con la finalidad de que en el 2022, en la consulta ciudadana programada para que la ciudadanía opine, si el Presidente de México continúa como tal en el Palacio Nacional, la respuesta mayoritaria sea la de “sí”...De ello es de lo que están preocupados los legisladores, no del problema de la criminalidad, del déficit en plazas laborales, de la carencia de medicamentos en centros hospitalarios; no existe preocupación de que la actividad agrícola tiende a la baja, incluso hasta el tema de la pandemia y sus secuelas sociales en lo general las hacen a un lado... No señores, de lo que hoy se ocupan los legisladores es de preparar el terreno, para que en la próxima consulta ciudadana (hasta hoy imaginaria) el pueblo sufrague ordenando que López Obrador continúe en la silla presidencial, como si ello hiciera falta... Apenas se ha difundido la aprobación legislativa sobre la revocación de mandato, cuando "en menos que canta un gallo" surge la voz de uno de los líderes morenistas, como se puede identificar a Don Mario Delgado, quien de inmediato refiere que ya se inician las acciones de proselitismo entre las huestes transformadoras, con destino hacia la "ratificación del mandato" lo que, por simple lógica ya a nadie sorprende, porque como siempre ha sido "de toda la vida" lo que se ejecuta desde el palacio, mucho tendrá que ver con la autoprotección tanto física como de imagen y permanencia, de quien porta la Banda Presidencial, al tiempo que ocupa la misma "silla presidencial" que Emiliano Zapata calificaba como generadora de locura para quien como Presidente la utilizaba.Todos entendemos que en los ámbitos presidenciales también priva la práctica de usos y costumbres, marco en los cuales la tradición palaciega induce hacia la práctica del culto en torno a la imagen presidencial, reflejándose en la actualidad, que el núcleo de la cuarta transformación es una revelación como "expertos en el tema".Lo que se oyeEl día de ayer, al declinar la tarde, dejó de existir Carlos Ponce Villar, quien transitó entre la administración pública, la poesía y el periodismo, figura cordobesa que dejó huellas de amabilidad en su paso y que emprende la ruta hacia el más allá, como resultado del quebranto a su salud originado en los marcos de un escenario pandémico, que persiste generando angustia, dolor y muerte en el territorio nacional, pese a que las autoridades sostengan que el peligro disminuye.Cientos de miles son los mexicanos que han partido como resultado de los incontenibles contagios, la triste realidad se encuentra frente a nosotros cotidianamente, al tiempo que se escuchan argumentaciones en el sector oficial, en el que se asegura que hoy afrontamos menor peligro que en el ayer... ¿Será?Descansa en Paz Carlos Ponce Villar.