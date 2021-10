Y si no fuera Nahle...

“El que esté libre de una

En realidad, a lo que temen los integrantes del gabinete estatal de la 4T es que el sucesor de Cuitláhuac García Jiménez no sea la abundante zacatecana, secretaria de Energía Rocío Nahle García, porque entonces sí se les pondría negro el panorama. Todos los que se han corrompido a placer en esta administración, que son muchos, tendrían que comparecer ante el Ministerio Público, terminarían los felices días de la Fiscala Verónica Hernández Giadáns, a quien le sacarían a relucir sus lazos familiares con los más importantes líderes de la delincuencia organizada, se destruiría la red de empresas que se ha creado con prestanombres y el mundo se les vendría encima.Por eso es que varios reconocidos morenos, ya salieron corriendo a tratar de entrevistarse con el diputado minatitleco Sergio Gutiérrez Luna... por si las moscas.Ese escenario es en realidad el que tienen más cercano, porque si algo les sale de película a estos es construir enemigos, aislarse y mantenerse en la creencia de que o van a ser eternos, o que el señor Presidente les va a convidar de su manto protector por el resto de sus días, no toman en cuenta que los tres o los seis años que se sacó Cuitláhuac en la lotería electoral vuelan y que apenas tienen tiempo para amasar fortuna y al mismo tiempo tejer redes de amistades a las que en un momento dado puedan recurrir en busca de una ayudadita, como lo hicieron los alemanistas, los fidelistas, los duartistas y los yunistas y todos los anteriores, que estuvieron en el gobierno corrompiéndose y preparando el terreno para la huida.Como el minatitleco Gutiérrez Luna para ellos es balín, ya le inventaron una serie de presuntos delitos que habría cometido, filtrando esas presunciones en los medios para que el diputado federal sepa con quién se está metiendo. No les cabe en su reducido cerebro que este diputado pertenece a un grupo político incrustado en Morena, que opera profesionalmente en los primeros niveles de la política nacional, cerca del Presidente, y que es posible que le sobre perversidad para tumbar a su candidata o a ellos mismos. ¿Se imaginan qué pasaría si le comentan a los hijos de López Obrador las millonarias cantidades de dinero que se manejan en Veracruz sin saberse su paradero?.Esto de que Sergio Gutiérrez tiene cola que le pisen es posible, pero que lo filtren a los medios como venganza por el ridículo nacional que les está haciendo pasar, tendrá sus consecuencias. Pasa hasta en las más jodidas mafias.Convencidos de que nadie los va a convencer; cambiar de forma de actuar al frente de las instituciones gubernamentales, hay que disponerse a seguir viendo un escenario inédito, en el que todos simulan que trabajan para el Gober, pero por la espalda ya comenzaron a zumbar los puñales, o las puñaladas para que no se mal entienda, esas traiciones que son clásicas de los ladinos, de los voraces, de los arrogantes, de los que se sienten indispensables, de los Judas del grupo. Y nuevamente sugerimos al gobernador Cuitláhuac García, pregúntele a Miguel Alemán, a Fidel Herrera, a Javier Duarte y a Miguel A. Yunes, cuántos de los que en sus momentos de gloria le aplaudían a rabiar sus incongruencias, les siguen llamando, visitando, mensajeando, al contrario, llegan los tiempos de la traición: En un nuevo escenario siempre salen con el cuento de “si me contrata yo le digo todo lo que hizo este rata”, es lo que ofrecen al nuevo Tlatoani.Y usted, maestro Cuitláhuac García Jiménez, seguirá siendo un modesto profesor a quien de vez en cuando lo detendrán en su paso lento para decirle, maestro yo lo busqué cuando era gobernador y no tuve suerte, solo le quería desear que le fuera bien.El Poder Judicial del Estado de Veracruz cerrará el ejercicio presupuestal del año 2021 con una histórica reducción en el ejercicio de su presupuesto, superior a los 218 millones de pesos, gracias a la política de austeridad implementada por la magistrada Presidenta, Isabel Inés Romero Cruz y que además, implicó la eliminación de prestaciones innecesarias y lujosos gastos asignados a los togados desde administraciones pasadas. El Poder Judicial, por conducto de la Directora de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Marlen Bautista Flores, habrá de ejercer menos de mil 884 millones de pesos de su presupuesto anual, algo histórico en comparación a lo que venía ocurriendo hasta el bienio Yunista donde el derroche y los excesos convirtieron a esta instancia en el “cuerno de la abundancia” para los magistrados y personal de alto nivel.De acuerdo a documentos de transparencia, el presupuesto ejercido en el PJEV alcanzó en el 2019 un máximo de 2 mil 102 millones de pesos, correspondiente al último año de Edel Álvarez Peña, en tanto que para el año 2020, se bajó a mil 905 millones de pesos y para este ejercicio 2021, la cifra cerrará sobre los mil 884 millones de pesos, implicando un ahorro sustantivo.De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el mes de septiembre pasado se registraron 23 secuestros de mujeres, cifra que representa el índice más alto en lo que va del presente año.El dato también refleja un incremento de 28% en este delito con respecto al mes de agosto, cuando sumaron 18 casos en uno de los meses en que se registraron cifras récord en delitos en contra de las mujeres como homicidios dolosos, feminicidios y extorsión, según se desprende del reporte estadístico de Violencia contra las Mujeres, dado a conocer por el SESNSP. De las 149 mujeres víctimas de secuestro en lo que va del año, el Estado de México registró la mayor incidencia con 27 casos, seguido de Veracruz con 16; la Ciudad de México y San Luis Potosí con 11 casos cada uno y Chihuahua y Michoacán con 10 casos por cada estado.El registro estadístico también arroja un incremento en los casos de privación ilegal de la libertad con fines de trata, al pasar de 37 en agosto a 42 en septiembre.No se hagan penitentes, Veracruz necesita algo mejor. Punta de improvisados para trabajar, pero corrientes y cínicos para robar.