SIOP: la más rezagada

A varios ha llamado la atención que en los últimos días sea el subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Elías Guevara, quien acompañe al gobernador Cuitláhuac García en la inauguración de las obras de esta dependencia, y no el titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez.La semana antepasada, por ejemplo, el pozarricense Elías Guevara estuvo en la inauguración del Museo del Sotavento, en Otatitlán, y del parque central de Chacaltianguis. Y en los últimos días se ha dedicado a promocionar en redes sociales las obras que le ha encomendado García Jiménez como los caminos Edén de las Flores-Abasolo, en el municipio de Playa Vicente; Cruz Blanca-Las Minas, en la región de Perote; Cerro Colorado-El Paisano, en el municipio de Las Vigas; El Ciervo-Barra de Palmas, en el municipio de Nautla; Ixhuatlán de Madero-Pisaflores, en la Huasteca veracruzana, así como La Pimienta-La Guásima que conecta con la carretera federal 127 en el municipio de Chicontepec, también en el norte de Veracruz.Quién sabe si la aparente frialdad del mandatario veracruzano hacia Elio Hernández se deba a que a casi dos meses de que concluya este año, la dependencia a su cargo no ha concluido aún las licitaciones y asignación de contratos de obra, por lo que de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera el gobierno del estado estará obligado a reintegrar a la Tesorería de la Federación los fondos federales que no se ejecuten.De acuerdo con el reporte del avance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2021 publicado ayer por el diario porteño Notiver, de los 10 mil 803 millones de pesos para obras asignados a 11 dependencias ejecutoras, estaban pendientes de ejercerse 5 mil 847 millones de pesos, o sea el 54.1 por ciento. Y de éstos, la SIOP que encabeza Hernández Gutiérrez apenas ha ejercido 2 mil 166 millones 687 mil 945 pesos, es decir, el 49%, quedando pendientes de ejercer 2 mil 181 millones 952 mil 914 pesos, o sea, el 50.2% del dinero presupuestado para este año que está por finalizar.Según la versión periodística, la SIOP recibió recursos federales de diez fondos federales, principalmente del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Terrestres (HIDROTERRESTRES) destinados para construcción y mantenimiento de vías de comunicación.Pero además, por segundo año consecutivo, en el Informe Individual de la Cuenta Pública 2020, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado atribuye a la SIOP irregularidades en la obra pública que presumen un daño presupuestal de un millón 935 mil 78 pesos, mientras que de la Cuenta Pública 2019 aún tiene pendiente de aclarar irregularidades por 13 millones 443 mil 654.89 pesos.Entre la obra pública con irregularidades ejecutada el año pasado, el ORFIS observó un probable daño patrimonial por 801 mil 658.55 pesos en el sistema pluvial en áreas verdes localizadas en colindancia con la escuela “Rafael Ramírez”, de la reserva territorial El Tronconal, y obras complementarias en la colonia Fraternidad Antorchista, en el municipio de Xalapa.Nos dicen que en el PRI de Veracruz estaría por iniciarse una “purga” de cuadros partidistas que en el pasado proceso electoral traicionaron al partido tricolor.Uno de ellos será Ranulfo Márquez Hernández, ex presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, cuyo caso ya está en manos de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.Y es que el popular “Tonicho”, como ya se sabe, operó en las elecciones del pasado 6 de junio para la alianza Morena-PT-PVEM.Ranulfo, quien en la sucesión estatal de 2010 quiso ser candidato a la gubernatura de Veracruz, paradójicamente presidió el PRI en un tramo de la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, su rival político, quien fue expulsado del partido tricolor el 25 de octubre de 2016, dos semanas después de darse a la fuga luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque este último delito le fue modificado posteriormente por el de asociación delictuosa, lo que le permitiría al ex mandatario veracruzano obtener pronto su preliberación al cumplir en prisión la mitad de la sentencia de 9 años que le impuso la justicia federal."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "