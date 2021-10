El PT destapa a Sergio; el PRI hará alianza con él

Mientras que la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT) adelantó ayer que propondrá a Sergio Gutiérrez Luna “para que forme parte de los cuadros que competirán en la elección de 2024”, la dirigencia estatal del PRI contempla proponer en su asamblea estatal y luego en su asamblea nacional, que se celebrará en diciembre, que vayan en alianza con Morena si el candidato es el diputado federal de Minatitlán.En plena campaña mediática (blandengue, insípida, de pena) desatada desde el palacio de gobierno en contra de Gutiérrez Luna, el PT, partido aliado (hasta ahora) de Morena, lo encartó ya en forma abierta, mientras que fuentes autorizadas de los tricolores adelantaron al columnista su intención; no harían alianza si la candidata oficial resulta Rocío Nahle, a la que rechazan.Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, al pronunciarse excluyó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados como quien se esté promoviendo. Expresó que de cara a la sucesión gubernamental, Gutiérrez Luna no se ha manifestado públicamente por buscar dicho cargo, “ni tampoco ha dicho que vaya a suceder a Cuitláhuac García en próximos meses como se ha mencionado en redes sociales”.Pero expresó que “cuando se den los tiempos, el Partido del Trabajo no tendrá inconveniente en que Sergio Gutiérrez Luna sea propuesto junto con el PVEM y Morena, si es que van juntos en alianza, para formar parte de los cuadros que competirán en la elección del 2024”.La postura oficial petista abrió, de hecho, una contracorriente desde adentro del grupo en el poder, que también en forma abierta, del gobernador para abajo, ha expresado su simpatía y apoyo a favor de la zacatecana Rocío Nahle para que sea la candidata de Morena a la gubernatura.El martes, a los postres de una comida de algunos exdirigentes estatales y miembros de la actual dirigencia estatal del PRI, encabezados por Marlon Ramírez Marín, al saltar a la mesa el nombre de Sergio, el maestro Carlos Brito, gurú del priismo veracruzano, lo ponderó bien, dijo que por ser del sur lo conoce bien, que le extrañaba que el gobernador dijera que él no, y que está manejando la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en forma plural, con mucho oficio y habilidad política, como la han manejado los priistas.Los tricolores están ahora mismo en los trabajos preparativos de su asamblea estatal y una de las propuestas que buscarán sacar adelante es llevar ante la asamblea nacional que se autorice la alianza con el morenismo gutierrista, sin descartar que continúen aliados con el PAN y el PRD. Las fuentes priistas recordaron al columnista que sus estatutos les permiten este tipo de alianzas y que algunos objetivos de Morena coinciden con los del PRI.Cuando se pensaba que el tema del minatitleco ya no daba para más, la arremetida oficial en su contra para tratar de desacreditarlo fue como echarle más gasolina al fuego que parecía que ya se apagaba. Creo que aparte lo que tenga que ver directamente con su figura política y con su presencia en el estado, lo que destapó, avivado por aquel “no lo conozco”, fue la fragilidad política de la administración estatal, que a tres años de gobierno empieza a sufrir el desprendimiento de quienes supuestamente eran sus aliados.No deja de ser significativo que, por ejemplo, en su pasada visita a Orizaba, Sergio se reunió con el alcalde del PRI Igor Rojí López; que en la Huasteca lo han acompañado prácticamente todos los ediles electos del PVEM; que en Boca del Río lo acompañó en la reunión con maestros Ruth Callejas Roldán, de MC; y, por supuesto, que se ha reunido y lo han acompañado ediles electos de Morena, su partido, como, por ejemplo, el de Poza Rica, Fernando “El Pulpo” Remes, famoso exbeisbolista y ahora empresario.El columnista tiene información de que desde la Secretaría de Gobierno están apretando y presionando a todo el que pueden para que no lo reciban, no lo acompañen, no se le sumen; que le hagan el vacío. Na’. Masivamente han aparecido con él maestros, cañeros, cafeticultores, empresarios, y en privado (para evitar confrontación con los del palacio de gobierno y la represión) han dialogado con él representantes de diversos sectores de la vida pública de Veracruz.Lo que llama la atención es que los verdes, aliados de Morena, supuestamente bajo el control del secretario de Gobierno, están con Gutiérrez Luna, se reúnen con él, andan con él, están trabajando para él en toda la Huasteca, encabezados por la diputada federal María del Carmen “Maru” Pinete Vargas y, que se sepa, ni el dirigente estatal Marcelo Ruiz, a quien despojaron de la curul que le tocaba en la próxima Legislatura, ni el secretario de Organización del CEN del PVEM, Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, han intentado frenarlos.Es cierto, a los verdes nadie les puede reprochar nada porque siguen alineados con Morena, pero no con los cuitlahuistas, no con los del palacio de gobierno; con Morena, pero con el gutierrizmo. Según el columnista ha escuchado decir a priistas y a verdes (que también casi son lo mismo) que sería una grave ofensa para Veracruz que llegara a la gubernatura una zacatecana cuando la clase política estatal no necesita que lleguen extraños a tratar de gobernar.Aparte de los verdes, ahora también los otros aliados de Morena, los petistas, igual supuestamente bajo control del secretario de Gobierno, se les abren públicamente y anuncian que van en contra de su candidata.De acuerdo a información que tiene “Prosa aprisa”, el diputado Gutiérrez Luna hará una pausa este fin de semana y no vendrá al estado para poder atender un asunto familiar.Pero desde semanas atrás tiene ya pendientes y preparadas visitas y reuniones de trabajo en la Huasteca y en la zona de las Altas Montañas (Orizaba).Finalmente se aprobó el Paquete Fiscal para 2022, pero antes la dirigencia estatal del PRD se pronunció en forma abierta en contra del empadronamiento a los jóvenes mayores de 18 años para que paguen impuestos, lo que consideró terrorismo fiscal.Sergio Cadena Martínez, el dirigente estatal, declaró: “El gobierno ha decidido sacar dinero de donde sea y ahora obligará a los jóvenes a que paguen impuestos aunque no tengan un empleo; se los van a cobrar de lo que sus padres les depositen para pagar sus rentas, sus libros, sus viáticos, su transporte y sus comidas, ante eso el PRD no se puede quedar callado y demanda que se eche abajo”, apuntóRecordó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá la opción de revisarles sus cuentas, aun sabiendo que no cuentan con un salario comprobado porque se dedican a estudiar.Pidió “que la gente y la sociedad razonen que los diputados de Morena no están pensando en la sociedad, así como tampoco se atiende a los niños con cáncer, y ahora quieren que los jóvenes mayores de 18 años sin excepción paguen impuestos, lo que reprochamos tajantemente”.Lamentablemente su voz fue una más en el desierto. 