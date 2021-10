El Facebook anda en despedida...

1.- Cuando no es una cosa es otra. Ahora la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su pasada reunión, dejó pendiente la resolución sobre el proceso para la recopilación de firmas para convocar al ejercicio de revocación de mandato el cual fue impugnado por Morena, por lo que el magistrado presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, consideró que es necesario hacer un análisis más profundo.Durante la sesión pública, los magistrados acordaron, a petición de Rodríguez Mondragón, retirar el asunto 415 en el que estaba registrado el recurso en contra de las modificaciones a los lineamientos para la organización de la revocación de mandato, que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE).En la sesión el partido reclamó que la autoridad electoral administrativa rebasó sus facultades al imponer en los lineamientos criterios que son superiores a la legislación en la materia, ya que privilegia la recopilación de firmas a través de la app del INE y limita a 204 municipios —catalogados como de mayor marginación— las firmas en papel.El proyecto de resolución, en manos de la magistrada Mónica Soto, planteaba otorgarle la razón al partido guinda; pero, sin embargo, el magistrado presidente del TEPJF consideró que es necesario hacer un análisis más profundo [de fondo] y esperar a sumar todos los recursos.Dijo: “Se requiere un mayor análisis para el tema y resolverlo en una sesión próxima extraordinaria, junto con otros juicios que están presentados, relativos a la misma temática y que, inclusive, se han recibido en el Tribunal las demandas durante esta semana y en los días posteriores al Consejo General, en donde emitió un acuerdo diverso que está siendo impugnado”.“Lo que yo les propondría es tener una sesión pública extraordinaria en donde se atiendan todos los juicios que se han presentado, las demandas, y se puedan resolver en su conjunto estos asuntos”. Concluyó.2.- Y sí, en efecto, el mundo es un pañuelo. Ahora resulta que el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, informó que su compañía cambiará de nombre, para usar en el futuro: Meta, en un esfuerzo para abarcar su visión de realidad virtual para el futuro y al que llamó el “Metaverso”.El pronóstico de Zuckerberg es que el “Metaverso” llegue a mil millones de personas en los próximos diez años, pues será un sitio para interactuar, trabajar, crear productos y contenido, en lo que él espera sea un nuevo ecosistema que genere “millones” de empleos para los creadores.Afirmó: “Hoy somos vistos como una compañía de redes sociales, pero en nuestro ADN somos una compañía que construye tecnología para conectar a la gente”.Y ¿Qué es el “Metaverso”?Si aún no tienes claro qué implica el nuevo nombre que tendrá la empresa de Mark Zuckerberg esto es lo que tienes que saber.Explicó: El “Metaverso” será una combinación de las redes sociales actuales bajo su control, pero ahora Zuckerberg, se extenderá a un entorno tridimensional con proyecciones en el mundo real.También permitirá Metaverso que compartas tus experiencias con otras personas de manera envolvente aunque no estén en el mismo sitio, así se podrán hacer cosas que hasta ahora no se pueden en el mundo virtual.“Es el próximo paso en la evolución de las tecnologías sociales, marca el comienzo de un nuevo capítulo para nuestra empresa. Desde la conexión social hasta el entretenimiento, los videojuegos, fitness, trabajo, educación y comercio”.Para llegar adecuadamente al “Metaverso” dijo que se pondrán a disposición varias herramientas, como Presence Platform, que permitirá desarrollar la próxima generación de experiencias de realidad mixta en Quest 2.La empresa expuso que “Meta” crea tecnologías para conectarse con familiares y amigos, crear comunidades y ayudar al crecimiento de los negocios, como fue el caso de la aparición de Facebook en 2004.“Ahora, Meta trasciende las pantallas 2D e incursiona en experiencias envolventes como la realidad aumentada y la realidad virtual para impulsar la próxima evolución de la tecnología social.Ya se verá cómo evoluciona esto del Facebook al Meta... verso."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "