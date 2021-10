Veracruz entre espada y pared

*Dependencia económica*Encarcelar sin averiguar*CFE... Lo prieto en el arrozPor lo que refiere el dirigente de comerciantes en ámbitos del puerto de Veracruz (el municipio históricamente más importante en las costas mexicanas del Golfo de México), pareciera que al Gobierno del Estado no le interesa del todo la actividad comercial y empresarial en dichos espacios costeños, porque incluso quien gobierna a la entidad veracruzana (de acuerdo a las referencias externadas por un dirigente del Comercio Organizado porteño), “no muestra el Ejecutivo del Estado el menor interés en sostener un encuentro con el sector comercial de dicha área”... puerto y ciudad que está calificada como una de las más importantes en la zona costera del Golfo de México.Y el tema claro que causa sorpresa, al igual que extrañamiento, en tanto que, en verdad, en los espacios periodísticos del pasado no registramos un escenario como el que se nos narra sobre el tema en referencia, hecho que por lo mismo origina extrañeza y, al mismo tiempo, alienta desconcierto, dos reacciones que en los marcos referidos no resultan nada alentadores y, por el contrario, hacen pensar que ese “pedacito de cielo que arrulla el mar” y sus habitantes, podrían ser objeto “de frialdad en espacios gubernamentales” como efecto directo de las rivalidades partidistas a los que se suman los recientes resultados electorales.Es más, “en la mira” de autoridades federales y estatales, se encuentra una obra de construcción de rangos privados, realizada con supuestas irregularidades en su diseño, que dicen contravienen las normatividades que para el caso deben aplicarse, lo que ha ocasionado (o mejor dicho: agudizado) desencuentros y fricciones entre el alcalde de Veracruz y niveles gubernamentales estatales, así como federales, escenarios que por sí mismos tridimensionan las diferencias políticas entre los unos y los otros.Pero bien valdría la pena el reflexionar en el sentido que tales diferencias de opinión y distanciamientos socio-políticos, se han registrado entre dos núcleos de la función pública claramente definidos, por lo que saludable sería que en dichos desencuentros, no resultaran “salpicados” quienes nada tienen que ver con los “entuertos” en referencia, en tanto que el sector productivo en lo general, considerado como pilar para el desarrollo integral de dicha zona costera, nada tiene que ver con torres o edificios calificados como irregulares, y de la misma manera, ninguna razón existe para cerrarles las puertas a organismos costeños (insisto) del sector productivo, que tratan de superar murallas buscando para ello la comprensión y el respaldo de las autoridades estatales y federales, con quienes pretenden llegar a los acuerdos que se requieren en bien de la economía, que es uno de los renglones duramente castigadas por los efectos pandémicos.Desde niño... yo escuchaba fascinado a mis abuelos cuando referían en sus estilo rancheros aquello de “cada chango en su mecate” la referencia me cuadra para apuntar que “los raspones” que se registran entre “los políticos de la familia Yunes” con los espacios gubernamentales estatales y federales, no deben o no deberían trasladarse hacia escenarios de otros ámbitos, como lo es el que se refiere a la actividad comercial y empresarial en lo general, porque debemos tener muy claro que el actual círculo empresarial porteño, obligadamente tiene que tratar con las tres instancias gubernamentales (municipales, estatales y federales), sin que se les involucre en los desacuerdos o fricciones que se registren entre los círculos de la administración pública, porque ciertamente los inversionistas serían colocados injustamente “entre la espada y la pared”Lo apropiado, lo razonable, la conveniente para todos, es que las autoridades municipales, estatales y federales, brinden con la mente abierta el favor de su atención a los empresarios, quienes requieren a tales instancias para impulsar avances en la economía en lo general, escenarios en los que de siempre productividad y gobernabilidad se encuentran entrelazados, porque de lo contrario, ciertamente los empresarios dejan de hacer buenos negocios, con lo que al final del día: Todos perdemos... en esos espacios lo eternamente aconsejable, es encontrar lo que nos une hacia un mayor desarrollo, pero nunca fomentar lo que nos divide, porque esto último es la vía hacia el estancamiento e incluso el retroceso.Lo que se leeSe difunde en espacios de información nacional, que los ingresos propios que registran administraciones de gobiernos estatales (sin excluir la de Veracruz) no resultan suficientes ni para cubrir la nómina del sistema educativo que depende de la administración estatal, referencia que por sí misma, apunta sobre las agudas limitantes que económicamente registran los ingresos directos de la tesorería veracruzana, para afrontar programas hacia el desarrollo integral de la entidad, al tiempo que se constata plenamente, la contundente dependencia económica que el Gobierno del Estado registra del Gobierno federal, porque de lo contrario no existiría la capacidad para afrontar sus quehaceres cotidianos.El hecho deja constancia de que, incuestionablemente, transitamos en el territorio nacional en el marco de claras e insuperables prácticas del centralismo gubernamental.Lo que se veEspecialistas en el tema reafirman que “ampliar en México el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva” refiere que un mayor número de inocentes sufran el horror de vivir una etapa de su vida encarcelados, sin que para ello hubiesen cometido el delito que “preventivamente” se les imputa, escenario que efectivamente debería de ser reconsiderado, dado que constituye “un atentado” que puede originar secuelas tanto en la salud, como en el prestigio de quien “fue encarcelado mientras averiguaban que estaba limpio de culpa”.Ciertamente muchos son quienes en el territorio mexicano deberían encontrarse privados de la libertad, afrontando los efectos de su actividad fuera de la Ley, pero ello es diferente a que “por simple sospecha” y sin pruebas contundentes, el ciudadano sea sometido y privado de la libertad, internándolo en centros penitenciarios sin el sustento creíble y confiable de que ha violado las leyes vigentes.Bien presente en tales escenarios debe tenerse aquel dicho muy popular entre los mexicanos, el cual refiere: “Por un burro, no se debe de juzgar a la manada”.Lo que se oyeSiembran preocupación en Estados Unidos “las transformaciones” que el Gobierno de México está aplicando al sector vinculado con la producción de energía eléctrica, actitud que sustentan argumentando que los proyectos de generación de energía en el territorio mexicano, están vinculados con la activación de nuevas y viejas plantas generadoras de electricidad, que también generan elevados rangos de contaminación, lo que podría incluso contravenir los acuerdos internacionales, mismos que tienen como objetivo promover la generación de energía limpias..Bien podríamos referir al muy estilo mexicano “que nuevamente aparece otro prieto en Disfrute Usted de un excelente fin de semana, antesala del siempre tradicional "Día de Muertos".