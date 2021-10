Lo que dicen de Cuitláhuac los medios

“Los morenos nos parecemos a

los cocos, duros y bien cerrados”

Un Moreno

Alejandro Cacho es uno de tantos columnistas que publica en El Heraldo de México. Se trata de un periodista serio que investiga o que recurre a fuentes cercanas al tema que piensa abordar en la columna del día y dispara. La Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado debe tener su área de monitoreo y este tipo de materiales seguramente no lo dejan pasar, lo importante es que lo hagan llegar al destinatario, en este caso el Gobernador para que le vaya tentando el agua a los camotes sobre su situación real en los medios.“Cuitláhuac García Jiménez –dice Alejandro en su columna de ayerdisputa un deshonroso título: el del peor gobernador de México. Una economía que se desmorona, desempleo brutal, pobreza creciente, violencia incontenible, feminicidios y mujeres violentadas, miles de desaparecidos, cuyas familias no reciben apoyo, son problemas crónicos en Veracruz. Además, es considerado un represor por su pueblo, cada vez más harto e iracundo.” ... Nada que no sepamos.“Siente que esLópez Obrador. Acapara los reflectores a la menor provocación. Proclive a las redes sociales, siempre pierde la oportunidad de quedarse callado. No entiendo cómo se describe como “docente por convicción”, si ni siquiera sabe hablar en público. Tiene pésima dicción y sus ideas son confusas, desordenadas, se agolpan en su cabeza, se atropellan.”“Habla sin pensar en lo que dice. Cambia los tiempos de los verbos y se mueve del plural al singular sin razón. Titubea y, de pronto, pierde el hilo de lo que está diciendo. Se ha vuelto famoso por sus dislates.”“Cómo olvidar cuando dijo, en conferencia de prensa, tras una reunión de seguridad, que “la ciudadanía no puede hacer más que lo que la ley le prohíbe, no es sencillo el tema, es complejo, porque también alguien puede pensar que esa ley podría lesionar sus derechos políticos”. O cuando aseguró que no le preocupaba la cepa del coronavirus surgida en Gran Bretaña, “porque nosotros no tenemos ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra”.Cuitláhuac Garcíarecibió un duro revés y la burla colectiva cuando se atrevió a acusar que la suegra del presidente municipal de Veracruz,Fernando Yunes, fue la primera en la fila para vacunarse contra el COVID-19, supuestamente porque usó documentos falsos. Aplaudió que medios locales difundieran ese supuesto abuso. Resulta que la señora vive en Veracruz, es jefa de manzana en la colonia donde vive desde hace 30 años, y se formó para vacunarse desde la noche anterior.Fernando Yunes no tardó en responder. Lo llamó cobarde y estúpido y lo retó a demostrar el supuesto influyentismo. La respuesta deCuitláhuac Garcíafue el silencio y, otra vez, se convirtió en el hazmerreír de los jarochos.”“Ahora le incomodan las visitas deSergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien es de su mismo partido. Se aventó el disparate de decir que no lo conoce, cuando se les ha visto juntos varias veces.”“Parece que López Obrador ya se cansó de ir a levantarle la mano y sólo recibir quejas y problemas del que ya es considerado el gobernador más inepto en la historia de Veracruz.”En la historia de Veracruz nunca habíamos tenido un gobierno así de cuestionado, rayando en la burla y creemos que en esa misma historia un Gobernador no había tenido colaboradores tan ineficientes. Javier Duarte, por ejemplo, no era una eminencia ni nada que se pareciera, al contrario, pero tuvo una jefa de prensa profesional como es Gina Domínguez y luego estuvo Juan Octavio Pavón y terminó Alberto Silva Ramos “El Cisne”, puro chucha cuerera para eso del manejo mediático.Trabajadores de los centros y caravanas de la salud en la zona sur de la entidad protestaron a las afueras del edificio de la Jurisdicción Sanitaria No XI en Coatzacoalcos, para exigir a la Secretaría de Salud de Veracruz el pago de uniformes y salarios pendientes desde hace más de cuatro meses.La secretaria general de la subsección tres de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Matilde Rincón Pérez, dijo que en lo que va del año no han recibido uniformes de parte del gobierno, pese a que al año tendrían que entregarles dos dotaciones para cumplir con sus funciones.A consecuencia de lo anterior, los empleados han tenido que comprar sus propios uniformes y equipo de protección especial por la pandemia de COVID y, al mismo tiempo, costear los gastos de las caravanas que llegan a las zonas más alejadas.“Nosotros los compramos, un uniforme completo debe costar casi los mil pesos, son dos dotaciones al año que nos deben de dar”, detalló.Rincón Pérez explicó que sin el uniforme los trabajadores del sector salud no pueden ingresar a las instalaciones a prestar el servicio en hospitales, jurisdicciones sanitarias y centros de salud. La protesta inició alrededor de las nueve de la mañana y continuará hasta las 11 del día desde el municipio de Pánuco hasta Las Choapas, en caso de no obtener respuesta de parte de la Secretaría de Salud el plantón se realizará nuevamente el miércoles a temprana hora, dijo.El paro de labores se suma al que desde hace cuatro días realizan trabajadores del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en contra de la administradora Claudia Isabel Aguilar Arauz y el constante acoso laboral mediante las cámaras de seguridad, además de que no les han pagado las prestaciones de uniformes en tiempo y forma.Cuatro de los principales colaboradores de Javier Duarte en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz fueron vinculados anoche a proceso por un presunto desvío de 2 mil millones de pesos del sector educativo en el 2012. Los procesados son Tomás José Ruiz González y Fernando Charleston Hernández, ex secretarios de Finanzas; así como Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas; y José Francisco Díaz Valenzuela, ex subdirector de Operación Financiera de la dependencia.Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa, Veracruz, procesó a los cuatro ex funcionarios por el delito de peculado y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación. Este es hasta ahora el presunto desvío de mayor cuantía que la fiscalía general de la República (FGR) ha llevado ante los tribunales contra ex colaboradores del ex Gobernador de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte.El delito imputado se castiga con una pena que va desde los 2 años y 8 meses de prisión hasta los 18 años con 8 meses de prisión, debido al monto y porque se trata de aportaciones federales, según la fracción primera del artículo 223 del Código Penal Federal. En una audiencia que inició ayer a las 8:00 horas y concluyó a las 21:30 horas, el juez Negrete ratificó lo decidido en la audiencia inicial, de no imponerles medidas cautelares a los procesados, porque siempre han comparecido ante autoridades ministeriales o judiciales. Los fiscales federales Rodrigo Arellano Sandoval y Gilberto Salazar Aguilar atribuyeron a los ex funcionarios haber tenido bajo su administración y desviado 2 mil millones de pesos, derivados de la "Solicitud y Entrega de Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables", del 12 de diciembre de 2012.Dichos recursos fueron aportados por la Federación con base en el Convenio de Apoyo Financiero, celebrado por la Secretaría de Educación Pública con el Gobierno de Veracruz. Formalmente, el Gobierno de Duarte tramitó la solicitud del financiamiento como un "apoyo para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios en educación en el estado", con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2012.De acuerdo con los informes recabados, esta nueva imputación judicializada tiene su origen en una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en los testimonios rendidos por Tarek Abdalá, ex Tesorero de Duarte y hoy testigo colaborador de la FGR. Abdalá presuntamente estuvo relacionado con desvíos por 57 mil millones de pesos en el Gobierno de Javier Duarte, y por tal motivo se le iniciaron 11 averiguaciones previas y 32 carpetas de investigación. También le fue girada una orden de aprehensión. Sin embargo, el 31 de octubre de 2018 consiguió la inmunidad penal en las investigaciones, gracias a que logró negociar un criterio de oportunidad con la FGR para colaborar en los juicios contra otros imputados.Se va corriendo el telón del proyecto del diputado minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, quien aspira a la gubernatura del estado con el apoyo de un poderoso grupo político incrustado en la presidencia de la República bajo el liderazgo del Canciller Marcelo Ebrard. Con razón las ratas locales andan tan preocupados.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "