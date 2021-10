¿Rocío, Ahued y Sergio, cumplen los requisitos para ser gobernador?

No se puede ni se debe de hacer política en contra de las leyes, hacerlo a sabiendas de que no se puede hacer, es una violación grave al espíritu del derecho, a la moral y a las buenas costumbres de un pueblo, de una nación o de un estado y un atropello al sentido y al contenido que le quisieron imponer los miembros del constituyente permanente.Sin embargo, no debemos de ser tan drásticos y sí actuar con suficiente criterio de flexibilidad en la interpretación de la ley, sobre todo cuando se pretende acomodarla al gusto o como una solución a una necesidad actual y circunstancial impostergable o bien de otra manera, cuando se tiene el poder y la suficiente voluntad ante un asunto imprevisto, los gobernantes para satisfacer una exigencia popular en lugar de interpretar tienen el poderoso recurso de en lugar de interpretar la ley, reformarla.Pues bien, en los últimos días como si estuviéramos comiendo ansias, y estuviéramos en un escenario de urgencia, se llenan las rotativas de información sobre la sucesión del Gobernador de Veracruz, del que no sabemos que esté enfermo o haya manifestado la posibilidad de renunciar a la titularidad del Poder Ejecutivo, o que tenga que retirarse por alguna causa grave.Por el contario, se comentan en todos los niveles sus éxitos políticos al lograr posicionar a su partido como la principal fuerza electoral del Estado y del país, así como la eficiente gobernabilidad que se respira en el Estado.Quizás esta sea la razón por la que es cotidiano que, en las mesas del café y en las barras del antro, se comente que pronto dejará el Palacio de Gobierno en Xalapa para aceptar una invitación del Presidente, Andrés Manuel, para ir a ocupar un altísimo puesto en la Federación, hablando ya de mudanzas y de nuevos políticos que formarán el cuadro del Gobernador substituto con los que los futuristas ya contactan y pretenden su amistad para posicionarse y ser merecedores de gracia, de puestos y de favores.Sin embargo, los más realistas no están desbordados, esperan pacientes, escuchan los comentarios de sus jefes, que sí saben cómo está el proyecto del que dicen y se sienten operadores, esperando pacientemente las indicaciones y las señales, preparándose para cuando llegue el momento y firmemente aferrados al jugoso hueso que hoy disfrutan y que saben que, si son leales, seguirán royendo como un premio que se gana todos los días, en todas las acciones, en la plática, en el saludo, en la convivencia solo con el rebaño, con nadie más, para no caer en sospecha.La Jefa, le llaman a Doña Rocío Nahle, una mujer valiosa que vino a enriquecer el Estado con sus conocimientos, al que le ha aportado capacidad y esfuerzos, logrando construir desde sus oficinas y desde su terruño adoptivo, un equipo político actualmente colocado en todas las áreas municipales, estatales y federales, como Diputada Federal no titubeó en apoyar al actual mandatario de la república en sus tiempos más difíciles y sumarle todo su capital político, aposentado en el sur del estado, su visión y su tino político la colocaron como Senadora de la república y luego como Secretaria de Estado, situación que la coloca ya con el hábito cardenalicio bien puesto para la Presidencia. Sus influencias en el Palacio Nacional, en el Paseo de la Reforma y en San Lázaro, así como en los partidos oficiales, en donde se le reconoce con respeto como artífice de la Cuarta Transformación lo que la coloca en el espectro futurista con un amplio y brillante porvenir.Otros creen que Don Ricardo Ahued, es el más arraigado y más conocido en el ámbito empresarial y político, en el estado ya ha sido de todo y él representa el buen trato, la conciliación y por su paso en puestos de elección popular y en la administración pública el más experto y confiable para la sociedad. Su prueba de fuego será su desempeño al frente del ayuntamiento de la capital del estado, que constituye una marquesina en la que todos ponen los ojos.Pero a los politólogos de café y analistas brillantes de repente se les apareció un personaje desconocido para los veracruzanos hasta hace poco, con una capacidad de convocatoria inusitada, que bastó con que tocara la campana levecito y eso bastó para que concurrieran a sus reuniones cientos de personajes de la política, de la empresa, del magisterio, de los cañeros y de todos los estratos sociales, atraídos por detentar un puesto flamante pero efímero como es la Presidencia de la Cámara de Diputados.Don Sergio Gutiérrez Luna, un veracruzano auténtico, oriundo de Minatitlán, Diputado Federal re-electo por un distrito del Estado de México, irrumpió en el Estado seduciendo a sus escuchas con un discurso fresco y prometedor, serio, respetuoso de las formas, amigable con todo mundo, de cantar fino y de alto vuelo, hace pensar que él tiene posibilidades de ser el próximo candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz.Pero en términos de la constitución política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, ni Doña Rocío Nahle, ni Don Ricardo Ahued, ni Don Sergio Gutiérrez reúnen los requisitos para ser postulados si la norma se interpreta en estricto derecho y en sentido literal. Veamos que dispone la Constitución local sobre el particular: CAPÍTULO III DEL PODER EJECUTIVO:Artículo 42. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, denominado: Gobernador del Estado.Artículo 43. Para ser Gobernador del Estado se requiere:I. Ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos;II. Contar con residencia efectiva en la Entidad de cinco años inmediatos anteriores al día de la elección;...Luego entonces habrá que preguntarse quiénes somos veracruzanos para la constitución local y la respuesta nos la da en el Capítulo III.CAPÍTULO III DE LOS VERACRUZANOS, DE LOS VECINOS Y DE LOS CIUDADANOS.Artículo 11. Son veracruzanos: I. Los nacidos en el territorio del Estado; y (REFORMADA, G.O. 20 DE JUNIO DE 2014)II. Los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.Artículo 12. Son vecinos los domiciliados en el territorio del Estado, con una residencia mínima de un año.Artículo 14. Son ciudadanos los mexicanos por nacimiento o por naturalización, que tengan 18 años de edad, un modo honesto de vivir y que sean veracruzanos o vecinos en términos de esta Constitución.La calidad de ciudadano se pierde, suspende o rehabilita, en los términos señalados por la Constitución y las leyes federales. (TEXTO VIGENTE POR REVIVISCENCIA DETERMINADA EN SENTENCIA DE LA SCJN)* (REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; 11 DE MAYO DE 2020)Artículo 15. Son derechos de la ciudadanía: (REFORMADA, G.O. 11 DE MAYO DE 2020) I. Votar en las elecciones estatales y municipales, y participar en los procesos de plebiscito, referendo e iniciativa popular y poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.Ahora bien, en términos de la reforma del Primer párrafo la misma resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada el 11 de mayo del 2020, sigue manteniendo el término de calidad señalando con ello que las diferencias entre vecino y ciudadano subsisten a pesar de los derechos que ampliamente les otorga, así lo establece en el (TEXTO VIGENTE POR REVIVISCENCIA DETERMINADA EN SENTENCIA DE LA SCJN)* (REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; 11 DE MAYO DE 2020) Artículo 15. Son derechos de la ciudadanía: (REFORMADA, G.O. 11 DE MAYO DE 2020) I. Votar en las elecciones estatales y municipales, y participar en los procesos de plebiscito, referendo e iniciativa popular Y PODER SER VOTADA EN CONDICIONES DE PARIDAD PARA TODOS LOS CARGOS DE ELECCION POPULAR, TENIENDO LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY. Sólo podrá votar la ciudadanía que posea credencial de elector y esté debidamente incluida en el listado nominal correspondiente;Ahora bien, el artículo 11 de la Constitución no ha sido reformado y tendríamos que distinguir que una cosa es ser veracruzano y cosa distinta es ser ciudadano. Aunque la calidad de veracruzanos solo la tenemos los nacidos en el estado o fuera del estado pero de padres veracruzanos.En esos términos y dada la competitividad de los aludidos imponer la reforma o bien agregarle al artículo 11 un párrafo que establezca que también son veracruzanos los vecinos que hayan procreado en cualquier parte del estado.Para quien sí será difícil cumplir con los requisitos que establece la constitución para ser gobernador será para el Diputado Sergio Gutiérrez, pues el párrafo ll establece. Contar con residencia efectiva en la Entidad de cinco años inmediatos anteriores al día de la elección; y si don Sergio ha residido en el estado de México y así lo ha acreditado en las dos últimas elecciones, a pesar de su encargo que no es el de representar a Veracruz, no podrá hacerlo a pesar de que cuente con una aplanadora en el Congreso.Finalmente, habría que recomendar a quienes se dedican a la difícil tarea de hacer política que promuevan la reforma, si es que desean que durante el proceso de elección no surja ninguna controversia, nada de que ahí se va, la interpretación siempre es útil, pero sus conclusiones a veces son dudosas. O de lo contrario que afinen la maquinaria porque hay más de un millón de veracruzanos mayores de 30 años que cumplen todos los requisitos de manera inobjetable como el Súper Delegado del Bienestar en Veracruz Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el Sub Secretario de Finanzas, Eleazar Guerrero o el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Don Javier Gómez Cazarín, todos del partido Morena y con la reforma eviten discusiones innecesarias, pues en el Estado hay una oposición fogosa y no sabemos cómo se van a poner las cosas en el 2024.- Por el bien de la causa."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "