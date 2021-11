Ya zopilotean a Cuitláhuac

“Que la gente se identifique con AMLO

no es sinónimo de un buen gobierno”

Jesús Silva-Herzog Márquez

La pregunta que todos se hacen, sobre todo los morenos que se están iniciando en la carrera política es: ¿si el diputado federal minatitleco Sergio Gutiérrez Luna no tuviera línea para recorrer el estado como lo hace, podría él solo tomar la iniciativa y aventarse?, no, ya hemos dicho que se trata de un profesional de la política y que además en un gobierno presidencialista como el que manipula Andrés Manuel López Obrador, menos.Los periodistas tradicionales, nos diría Fidel Herrera Beltrán para evitar el peyorativo de viejos, si algo aprendimos es a leer bien el significado de lo que los políticos hacen. Un aplauso siempre es en contra de alguien; unas palabras elogiosas de un presidente a favor de un gobernante son un respaldo a favor de quien lo necesita y una catarata constante de elogios es al revés. ¿Qué es lo que pasó en Veracruz donde cuando menos una docena de veces al inicio de la presente administración AMLO se desvivía en elogios a favor de Cuitláhuac?, una vez es bueno, dos es para comenzarse a preocupar y de ahí para adelante a preparar la salida porque el señor ya se enojó. Ya se dirige a los gobernados dando a entender lo contrario; “¡pero que no entienden carajo, es un hombre bueno, es honesto, es un gobernante bien intencionado¡”. La clásica “Fideliña”.El “no lo conozco” de Cuitláhuac con relación al presidente de la Mesa Directiva del Congreso Sergio Gutiérrez, es de una ingenuidad aberrante, por eso la repitió literal desde el púlpito donde gobierna todas las mañanas López Obrador. Aquí entra la definición de los comediantes de: bueno el que entendió, entendió.El problema del profesor del tecnológico que está en Banderilla rumbo al Pueblito, y además titular de una materia en la facultad de Ingeniería de la UV, radica en que por muchos años se dedicó andar detrás de AMLO quien lo tenía bien identificado, pero nunca entendió que, además de andar gritando las consignas que le ordenaban, haciendo vallas, repartiendo panfletos, había que aprender de la perversidad del maestro, eso era lo más importante.Llega al tercer año de gobierno y por mal imitar al jefe apenas se dará cuenta que está solo, que quienes le rodean o le impusieron como “colaboradores”, son una bola de zopilotes que llegaron para empinarlo y tratar de aprovechar esa oportunidad para sustituirlo. Eric Cisneros, el secretario de Gobierno se percató de las tremendas limitaciones del jefe y acaparó de inmediato todas las funciones haciéndole creer que para enfrentar los problemas él, y para cortar listones, bailar en pachangas, chapear y salir en fotos, y no perder el contacto con AMLO, el Gobernador. Lo malo es que Eric anda en las mismas en cuanto a capacidad mental y experiencia política, por eso ha convertido al estado en un ranchote por donde se pasea a sus anchas mientras la situación política del estado nadie la atiende: no hay un interlocutor que sirva como tal.¿Ustedes saben quién es el Subsecretario de Gobierno, acaso hay?. Cuando Miguel Alemán integró su gabinete puso a Nohemí Quirazco como Secretaria de Gobierno (la primera mujer en ocupar el cargo) una nulidad, pero puso como Subsecretario a Jorge Uscanga Escobar quién el tiempo que estuvo en el cargo se ocupó de atender la política interna del estado y ni se notó la ausencia de un auténtico Secretario.Pero bueno, todo lo que empieza termina, y lo que mal empieza, mal acaba, como es el caso de esta 4T. El tercer informe de gobierno lo han marcado quienes tienen la intención de relevar a Cuitláhuac García Jiménez, como la fecha fatal para arrancar en abierto la lucha por el cargo.José Luis Lima Franco ya tiene su empresa de manejo de imagen contratada en Puebla, lista para arrancar; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afina su estructura para caerle encima al imberbe grupito del gober; Eric Cisneros confía en que la zacatecana lo recomiende merced a su lealtad con ella; Juan Javier Gómez Cazarín espera que lo ratifique en la JUCOPO para dar el salto, como está seguro de controlar el poder Legislativo y el Judicial, pues con eso. Eleazar Guerrero, el primo hermano que aún no ha renunciado a su militancia en el PRI, también aspira, le vende la idea al pariente de que esto es cosa de familias por eso apoyarlo a él para que lo suceda es lo mejor que les puede pasar a todos los parientes.Cuitláhuac se dará cuenta de su realidad cuando quiera mandar y ya no le hagan caso, o sea a partir del mes de diciembre... Lo que es el tiempo de fugaz cuando quería comenzar, ya se le acabó.Los mencionados en el bloque anterior no son todos los “políticos” de Morena que aspiran a estar en el 24 o antes buscando la gubernatura, no, hay dos más pero mucho más preparados y con amplia experiencia dentro de la política y la administración pública a quienes vamos a estar viendo actuar con más cerebro que la chairiza.Primero hay que mencionar al paisano de Minatitlán, que nos cayó de sorpresa y se hizo de todas las canicas que Cuitláhuac desdeñó, hablamos del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, quien con la venia del señor se apareció repentinamente en Veracruz y se reunió con los representantes de los medios de comunicación, a los que el actual gobierno desprecia, ofende y no respeta solo por mal imitar a AMLO; se reunió con los campesinos cañeros (obviamente las organizaciones que hay); presidió un mitin de apoyo a su proyecto en Ylang Ylang donde estuvieron los más de ¡dos mil quinientos¡ maestros afiliados a la sección 32 del SNTE y el líder del “Grupo político” Juan Nicolás Callejas Roldán así como todos los líderes de la más fuerte organización magisterial veracruzana.También se ha reunido con empresarios, con jóvenes emprendedores y sostiene una relación permanente con los medios de comunicación de todos los tamaños, colores y sabores, como que él sí sabe el papel que juegan los medios en el desarrollo de los pueblos y como factores de orientación política con la sociedad.Fue tanto el impacto de la presencia de Gutiérrez Luna en la entidad, que muchos morenistas, priistas, panistas, perredistas y de otras siglas, que han sido excluidos en institutos políticos a los que pertenecen o pertenecían, se han acercado a ofrecer su apoyo al proyecto político de Gutiérrez Luna a quien ven como opción para rescatar al estado de la delicada situación en que se encuentra: violencia galopante; miseria que avanza; abusos de las autoridades; presencia con impunidad de peligrosas bandas de la delincuencia organizada; pésimos servicios de salud; rezago y retroceso social y el surgimiento de una nueva pandilla corrupta que alimenta sus ambiciones con dinero público.Saben además que Sergio Gutiérrez Luna cuenta con el apoyo de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena; Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Marcelo Ebrard Casaubón, quien dirige este grupo de notables apostándole a la presidencia de la República con Marcelo. Por cierto, el rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez, originario de Minatitlán, también es miembro de ese grupo junto con el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela. Por apoyo no pararán ya daremos a conocer más adelante los nombres de prominentes empresarios y líderes sindicales con dinero suficiente dispuestos a apostarle al proyecto Veracruz.Y otro no menos importante que el anterior porque también tiene fuertes apoyos políticos y empresariales es el alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, quien con su estilo discreto pero eficiente, trabaja en el proyecto inmediato: demostrar que es un buen administrador y gestor, así como político, levantando a Xalapa del lamentable hoyanco donde la puso el chilango Hipólito Rodríguez Herrrero, quien hoy sigue instrucciones de palacio de Gobierno (Eric Cisneros) para sembrar más minas en la administración municipal de Xalapa para que le estallen a Ahued.Y porque lo hemos visto hacer política, porque sabemos de su sentido de responsabilidad y altura de miras, Ricardo Ahued Bardahuil es muy superior a todos los que están usurpando los más importantes cargos en el gobierno del Estado, que entra en agonía dentro de unos días... Como la pandemia del Coronavirus, ya casi los libramos.A ver si le entienden chairos: "Gobernar exige experiencia, serenidad y vocación; gobernar es sobre todo tener la mirada y el oído alertas, gobernar es oficio superior que no pueden desempeñar los improvisados y mucho menos los improvisados soberbios". Esa era la definición de Don Fernando Gutiérrez Barrios sobre el acto de gobernar.