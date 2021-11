Ahí viene la Chío

“Ni Bola 8 y menos El Carón,

Analistas políticos de la CDMX, como Manuel García, ya se ocupan del caso Nahle quien al parecer sabe que no le dará su ridículo capital político para aspirar a ser corcholata y mejor se regresa a la aldea que por decisión propia adoptó para gobernarla. A 800 kilómetros de su estado, zacatecana pretende gobernar Veracruz.A tres años del relevo en la gubernatura del estado deVeracruz, cuya elección coincide con la presidencial del año 2024, la secretaria de Energía,Rocío Nahle, busca ser candidata, comenta mi tocayo.Veracruz pertenece, junto a otras entidades federativas del Golfo de México, a un corredor geográfico del territorio nacional que resultaestratégicopara el sector energético y en particular para el de los hidrocarburos.Pero no basta con ser secretaria de Energía para aspirar a la candidatura del gobierno de Veracruz. La Constitución del estado es muy clara al prever losrequisitos de elegibilidadpara ser gobernadora o gobernador. El artículo 43, fracción I de la Constitución de Veracruz señala que para ser gobernadora o gobernador del estado se requiere en primer lugar ser veracruzana o veracruzano.No basta con tener vecindad ni residencia, se requiere claramenteser nativo de Veracruz. Al respecto, el artículo 11 de la propia Constitución del estado establece que son veracruzanos quienes hayan nacido en el territorio del estado y los hijos de padre o madre nativos del estado, sean nacidos en territorio nacional o en el extranjero.La secretaria Nahle no califica como veracruzana conforme a la Constitución del estado, ya que no nació en el estado y sus padres (su madre ya finada) tampoco son nativos de él. Antes bien, los orígenes de doña Rocío se encuentran en el estado de Zacatecas, concretamente en la población de Río Grande.Zacatecases la entidad federativa en la que ella nació y de donde es originaria su familia, quien cuenta con un gran arraigo y prestigio en ese estado.No olvidemos que el magistrado Arturo Nahle, hermano de la secretaria y destacado jurista es quien hoy preside el Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas. Por cierto, conforme al artículo 12 de la Constitución de Zacatecas son zacatecanos quienes hayan nacido en ese estado y los mexicanos nacidos fuera del territorio que sean hijos de padres zacatecanos.El artículo 75 de esa Constitución prevé como uno de los requisitos de elegibilidad para la gubernatura de Zacatecas ser nativo de dicho estado. Ahí sí que la secretaria Rocío Nahle cuenta con plena legitimidad para aspirar a gobernar su estado de origen. En Veracruz nosotros pensamos que tampoco será impedimento su lugar de origen ni su tiempo radicando en el estado porque una orden a Cazarín y en una sesión les clava el punto de “Dispensa para la ingeniero Rocío Nahle” y sanseacabó, ya ven que lo de la trampa se les da naturalito.Si se habla de Gonzalo Vicencio hay que hablar de un personaje de la política veracruzana catalogado como una lacra, quien utiliza este medio para enriquecerse y vender espejitos de operador político a quien le cree. Así pasó en Morena donde Vicencio se decía dirigente estatal, donde en el año 2018 vendió candidaturas municipales al por mayor, donde éste pedía $800 mil pesos por la candidatura del municipio más pobre, hasta en $2 millones de pesos por los municipios más grandes.Así transitó hasta que se topó con Esteban Ramírez Zepeta quien llegó a poner orden a la dirigencia estatal de Morena, saliendo Gonzalo Vicencio por la puerta de atrás.De ahí se fue a refugiar a Fuerza por México, donde a los pocos meses también sacó el diente, pero fue parado en seco por Eduardo "Tato" Vega Yunes (Dirigente Estatal de FXM) por lo que Vicencio vendió espejitos como un excelente operador político, cosa que quedó evidenciado en el pasado proceso electoral donde Vicencio bajo las siglas de FXM y operando la zona norte del estado perdió su distrito (Zongolica) y su municipio, donde ni siquiera juntó los mil votos.Ahora manejado por Regina Vázquez Saut y Ramiro Condado, busca hacerse pasar como un excelente operador político que gracias a su gestión FXM logró mantener su registro en la entidad, y por medio de plumas afines busca aferrarse a FXM donde ya lo ven como un apestado al que poco, muy poco tiempo le queda ostentándose como "operador político" de esas siglas.Por lo visto tanto en Morena como en FXM se dieron pronto cuenta del tipo de "lacra política" que es Gonzalo Vicencio, quien tendrá que emigrar una vez más para ver a quién le vende una vez más espejitos dentro de la política veracruzana.Los adultos mayores que recién se incorporaron a la Pensión para el Bienestar del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), comenzarán a recibir el primer pago este mes de noviembre; sin embargo, no a todos se les deposita la misma cantidad.Habrá personas que recibirán 3 mil 100 pesos, 6 mil 200 y 9 mil 300; esto dependiendo del mes en que hayan iniciado su proceso de afiliación.La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó la semana pasada durante la conferencia mañanera que en agosto inició el proceso de registro en mil 182 municipios; los cuales están considerados los más pobres del país.Luego, en septiembre, se concluyó el proceso en otros 361 municipios. Mientras que otras 317 demarcaciones continúan la afiliación.“Quienes pertenecen a estos mil 182 municipios, que son los más pobres del país, iniciarán a cobrar julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, es decir, a ellos les van a llegar tres bimestres, los otros 361 municipios serán dos bimestres y a los que estamos ya en la etapa 3, que es noviembre y diciembre, les llegará un bimestre.“Así es como se planificó, dándole prioridad a los adultos mayores de los municipios más pobres del país y el próximo año seguiremos incorporando hasta llegar a la meta de dos millones 250 mil”, explicó Montiel Reyes la semana pasada.De acuerdo con el calendario del Gobierno Federal, las personas registradas recibirán alguno de estos tres pagos el lunes 1 de noviembre.Aunque algunas personas incluso han reportado haber recibido el depósito desde el viernes pasado.Rocío Nahle García cuenta con todos los derechos para ser gobernadora... pero de Zacatecas. Rocío Nahle García cuenta con todos los derechos para ser gobernadora... pero de Zacatecas. Los orígenes de doña Rocío se encuentran en el estado de Zacatecas, concretamente en la población de Río Grande. El artículo 75 de esa Constitución prevé como uno de los requisitos de elegibilidad para la gubernatura de Zacatecas ser nativo de dicho estado.