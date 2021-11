Cuitláhuac con Sheinbaum

Este domingo 31, el último del mes de octubre, el gobernador Cuitláhuac García difundió en su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparece al lado izquierdo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum. “Hoy asistimos a la toma de protesta de la primera gobernadora de Baja California y la más joven en la historia de este estado fronterizo de la península”, tuiteó el mandatario veracruzano.Además publicó otra imagen con el siguiente texto “También nos reunimos con diputadas y legisladores de ese estado y la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum. Vamos ya afianzando el movimiento nacional en apoyo al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para acelerar la transformación del país y de los estados.”Un gobernador de Morena como el de Veracruz, tan cercano al afecto del tabasqueño, no puede equivocarse hacia dónde va la línea de la sucesión presidencial. García Jiménez no le anda jugando del adivino, porque además AMLO resulta tan obvio que está engañando con la verdad. A estas alturas, con más de dos años de anticipación, el Jefe del Ejecutivo federal cada vez hace más evidente que la gobernante capitalina es su preferida para llegar en 2024 a Palacio Nacional, lo que marcaría además un hito en la historia del país si se convirtiera en la primera Presidenta de la República.Después de las elecciones de junio pasado –en las que a Morena no le fue nada bien en la Ciudad de México–, Sheinbaum emprendió abiertamente su precampaña con la obvia complacencia de López Obrador, quien para recuperar ese bastión capitalino, la ha estado apoyando no sólo con la mayor cantidad de vacunas contra la Covid sino hasta con la creación de la distribuidora de “Gas Bienestar” para abastecer del combustible a las clases populares a un precio supuestamente más bajo que el de los concesionarios de empresas privadas.“(...) Tenemos 100 por ciento de vacunados de 18 (años) y más, y 95 por ciento con dos vacunas, así que es momento de salir adelante...”, presumió ayer lunes la Jefa de Gobierno de CDMX, quien se ausentó de la capital del país desde el pasado viernes para realizar una gira por cuatro entidades del país.El pasado 29 de octubre acudió a Campeche para participar en la conferencia del presidente López Obrador y hablar acerca del avance de la vacunación en la capital. Al día siguiente, sábado 30, asistió a Guanajuato a la presentación de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino (FIC), donde se anunció que la Ciudad de México (estado) y República de Corea (país) serán invitadas de honor para el próximo año; anteayer, domingo 31, acudió a la toma de protesta de la gobernadora electa de Baja California Norte, la morenista Marina del Pilar Ávila –la cual fue desairada por el gobernador saliente Jaime Bonilla, su correligionario, quien no se presentó en el Congreso local–, y este lunes, 1 de noviembre, arropó a su compañera de partido Indira Vizcaíno que asumió la gubernatura de Colima.En este último estado, los reporteros le preguntaron a Sheinbaum si cree que una mujer debe ya gobernar el país, a lo que la mandataria capitalina respondió: “Sí está preparado, pero desde hace mucho”. Y abundó: “Desde hace mucho ha habido muchas candidatas a presidentas de las República, pero hoy no solamente es un asunto de género, que es importante, sino también la continuidad de esta Cuarta Transformación que es fundamental... el rumbo de México un gran momento y hay que darle continuidad y todo nuestro apoyo al presidente de la República”.“Somos mujeres, gobernadoras y Jefa de Gobierno, lo que ha habido históricamente en nuestro país; así que, realmente, no solamente es un tema de mujeres, sino que la mayoría, representamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México y estamos muy orgullosas. (...) desde hace mucho (sabemos gobernar) y, pues es bueno que haya un reconocimiento hoy, de distintos lugares, a las mujeres”, afirmó."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "