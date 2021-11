Samuel con el pie derecho

“México se perfila para que

una mujer gobierne, Claudia”

AMLO

En el estado de Nuevo León el gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), arrancó con el pie derecho, haciendo válidas las promesas de campaña al ordenar una inversión de 750 millones de pesos fondo con el que será relanzada la policía estatal Fuerza Civil que se encontraba descuidada, como proyecto “a medias”, y que ahora se consolidará para convertirse en una corporación de clase mundial, con cursos del FBI, programas de estudios para todos y seguro de cobertura nacional.En la presentación de este importante programa de seguridad, el gobernador Samuel García explicó que FC, fundada en el 2011, enfrenta marcadas deficiencias, como un parque vehicular obsoleto y desatención generalizada para todos los integrantes de la corporación, por lo que se ha fijado un plazo de dos años para subsanar las carencias.La cobertura médica nacional es para que todos los policías que vengan a Nuevo León procedentes de otros estados, sean tratados como si hubieran nacido aquí, y puedan proporcionar seguro a las familias que dejan en su lugar de origen.Habrá una mejora salarial gradual, y apoyos para que todos los uniformados tengan vivienda propia, mediante las dependencias estatales Infonavit o Isssteleón.Pese a su juventud y a la privilegiada situación económica que tiene pues pertenece a una acaudalada familia, Samuel García desde su campaña y ahora ya en el poder da muestras de contar con vocación de servicio y oficio político, es de los jóvenes mexicanos en quienes se puede depositar el futuro del país con confianza porque son de resultados. El joven Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, capital del estado quien ganó también con las siglas del partido Movimiento Ciudadano, es uno de los mejores amigos de Samuel, el gobernador, por lo que juntos en poco tiempo darán resultados muy positivos que permitirán a los habitantes de esa entidad aspirar a una vida mejor.Cuando andábamos en la campaña al Senado de la República del inolvidable político y jurista Julio Patiño Rodríguez, nos comentó que él veía en el programa SOLIDARIDAD la intención del presidente Carlos Salinas de Gortari, de cambiar el nombre del PRI por el de su programa estelar, con el que por cierto Veracruz se benefició ampliamente gracias a la presencia, como Gobernador del Estado, de Dante Delgado Rannuro.Hacía el comentario y al mismo tiempo lo reprobaba: no es posible que lo haga, Salinas va a acabar con el partido, es como si a la Coca-Cola le cambian el nombre, ya tiene una identidad y un nombre bien acreditado y sembrado en la mente de los mexicanos, nos decía, así podría pasar con nuestro partido, de PRI a SOLIDARIDAD, pierde, pero ya veremos si lo consigue.Como Carlos Salinas no concretó ese proyecto no supimos a quien le asistía la razón, pero hoy que los priistas están dando sus primeras señas de vida, con apariciones esporádicas en el ambiente político, excepción del diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla, que no deja de venir al estado a atender a sus votantes los tiempos que el trabajo en el Congreso se lo permiten, y el joven Américo Zúñiga Martínez, quien acude a las reuniones donde lo invitan para hablar del futuro de Xalapa y de Veracruz, los demás se hicieron invisibles, por eso nos sorprendió la reunión del pasado lunes, de la que salieron cosas altamente positivas y propuestas que hacen los más jóvenes del tricolor a los que se les ven ganas de trabajar por rescatar a su partido.En esa reunión se mencionó que al Partido Revolucionario Institucional (PRI), le podrían cambiar el nombre, adelantó el dirigente de esa institución política en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, cuya cercanía con el dirigente nacional Alejandro “Alito” Moreno es más que evidente. “Hay que analizar si la vocación de las siglas del PRI, deben cambiar de Revolucionario Institucional, a Reconstrucción Institucional, porque hoy la transformación que requiere este país implica que reconstruyamos lo que están destruyendo” argumentó el diputado plurinominal y dirigente estatal del tricolor.Ante militantes, afirmó que si las premisas de la militancia, radican en quedarse en el PRI y hacerlo fuerte, “hagámoslo para que vuelva a ser gobierno. Y vamos a volver a ser gobierno con una visión clara de hacia dónde vamos a llevar al partido, escuchando expresiones juveniles que no se van a conformar con imposiciones como las que están ocurriendo en el país, y con una vida saludable interna, además de políticamente correcta.”Aclaró que con peleas internas no se recuperará la confianza del ciudadano; se debe redimensionar a los sectores y organizaciones; entender y tener la capacidad de asimilar que lo que pasó en la elección de 2018; diseñar una estrategia que permita entender los ciclos de la política en Veracruz; además de tener la humildad de reconocer que el PRI no puede ir a la siguiente contienda solo.Por su parte, Renato Alarcón Guevara, presidente de la mesa temática “Estrategia Política”, del PRI en Veracruz, rumbo a la XXIII Asamblea Nacional, dijo que con la actual representación política en el gobierno, están en juego el futuro de Veracruz y del país, porque hay cerrazón, falta de desarrollo, de empleo, inseguridad, falta de inversión en el campo, y otros problemas, por ello, debemos trabajar para empezar a representar de nueva cuenta a la sociedad, y enderezar el rumbo, manifestó... El tricolor da señas de vida.Gobierno de Cuitláhuac García retoma el esquema de la "licuadora" utilizado por Tarek Abdalá y Javier Duarte. Y es que el titular de la SEFIPLAN José Luis Lima Franco confirmó que hay dinero que no se ha gastado en dependencias estatales correspondiente el presupuesto del año 2021, pero se utilizará para cubrir compromisos de cierre de año.El funcionario confirmó que sí hay dinero que no se ha gastado en dependencias estatales faltando dos meses para concluir el año, sin embargo, confirmó que ese dinero se utilizará para cubrir compromisos de cierre de año. “El Estado hace su presupuesto año con año y con base en ello se le presupuesta a todas las dependencias estatales y eso es lo que se tiene como disponibilidad presupuestal mes a mes", dijo.El funcionario detalló que, al cierre del año, se hacen los ajustes, pues se pone sólo lo que se gastó. Y para justificar el subejercicio comentó: hay casos en el que las ejecutoras son lentas para la integración de los proyectos productivos, las licitaciones y la asignación de los contratos, lo que hace que el dinero esté disponible pero no se gaste como sucede al cierre de este año. “Algunas dependencias son un poco lentas en la distribución de sus presupuestos anuales como la Sedarpa y la SIOP".Cuando el dinero no se gasta, la SEFIPLAN puede reasignar dichos recursos a otras dependencias pues hay posibilidad de que el dinero se pueda invertir en otras áreas de gobierno y también para cumplir compromisos financieros de fin de año.La misma estrategia de la licuadora de Duarte con lo que provocó una corrupción galopante; las partidas presupuestales destinadas a un rubro se aplican en otro y así el dinero público se hace circular por las cañerías de la corrupción más cercanas al poder.Con el gober Cuitláhuac García está más que comprobado que lo suyo, lo suyo, es el ballet. Escríbanos a [email protected]