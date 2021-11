Destape moreno de sangre azul

*COVID... Cuentas no claras*Las armas y la delincuencia*Contaminación y charlestónDe repente (en plenas festividades de “Días de Muertos" y Santos Inocentes) la hoy famosísima “señorona” de la política mexicana, Doña Claudia Sheinbaum, aparece frente a los medios de comunicación a los que declarar que el país de los aztecas, totonacas, chichimecas, zapotecas y demás culturas de origen mexicano, desde hace mucho tiempo se encuentra listo, para que sea una mujer quien se encuentre al frente de la Presidencia de la República, referencia que pareciera armada en el mismo centro de la estructura transformadora, dada las características y circunstancias de dicho “destape (también) largamente anunciado”.Y es que el “auto-destape” ya de rango formal de Doña Claudia, en primer lugar se efectúa ante los medios de comunicación, cuando precisamente se encontraba en tierras en las que otra mujer: Doña Indira Vizcaíno Silva, ejecutaba su juramento y toma de protesta como Gobernadora de Colima, escenario que “circunstancial y casualmente” coincidía en que el más sólido morenista de los aspirantes (varones) a la Presidencia de México: Don Marcelo Luís Ebrard Casaubón, precisamente se encontraba del otro lado del mundo, en la reunión emergente en la que se busca salvar a la humanidad de los terribles efectos ocasionados por el amenazante cambio climático.Así, con Marcelo Ebrard en la lejanía se procedió seguramente con toda la complacencia desde el Palacio Nacional (e incluso probables instrucciones) para que se activaran los reflectores de la sucesión presidencial con las cámaras fotográficas en dirección de Doña Claudia, referencia que obviamente podría ser negada en la voz presidencial, pero que indudablemente constituye un escenario que no es aceptable, ni acertado, el considerarlo como ajeno a quien desde el Palacio Nacional conduce las riendas transformadoras, mismas que disponen las rutas a seguir del partido amorenado.Así, armado incluso con mayores artimañas políticas que los viejos lobos del PRI y el PAN, por su lado se le ordena a Don Marcelo dirigir sus pasos hacia los escenarios en los que se cruzaría las manos con “los grandes del mundo”... Mientras tanto la señora Sheinbaum, acapara los reflectores nacionales y anuncia que, de hecho está lista y capacitada para convertirse en candidata de los morenos en busca de la Presidencia de México.Pero la acción es todo un engranaje de características en los marcos del escenario político tradicional, al puro estilo del viejo PRI, PAN y PRD, adoptado ahora por su descendencia refugiada en el nuevo espacio de los morenos, escenario que se ejecuta precisamente (fíjese Usted bien) cuando el más referido en últimas fechas como viable a la candidatura presidencial: Don Marcelo Luís Ebrard Casaubón, se encuentra del otro lado del océano “codeándose con los grandes líderes del mundo” en busca de una solución al amenazante “calentamiento global”, ello, al tiempo que a miles de kilómetros y en la región colimense, el calentamiento político a la mexicana, dirige la mirada también hacia la sangre del viejo mundo que podría registrarse en el linaje Sheinbaum, para alentar el “calentamiento sociopolítico” en las tierras de los caníbales aztecas.La realidad del momento es que Ebrard hoy seguramente habrá de estar sorprendido por la maniobra que “sin querer o queriendo” lo deja en remotas tierras por el momento nervioso y con bate al hombro, sin claro panorama de cual cuál habrá de ser el sentido del próximo lanzamiento, en un campo de juego en donde quien ordena el orden al bate despacha en el Palacio Nacional... Quedará así la jugada o habrá otras más que permitan distraer la atención de la siempre manipulable afición... Ya lo veremos.Lo que se leeLas cifras oficiales comparadas a las no registradas oficialmente, apuntan una cantidad superior a los datos oficiales sobre contagios y fallecimientos originadas por el COVID en tierras mexicanas, porque de acuerdo a estudios de especialistas en el tema, los números sobre el tema no son del todo confiables, agregando a ello que muchos coinciden en que el número de fallecimientos en nuestras tierras ya superan los 300 mil, lo que obviamente constituye una cifra escalofriante, al igual que los más de un millón de mexicanos contagiados.La realidad es que los riesgos de la pandemia siguen latentes y sobre las vacunas aún se registran muchas dudas, tanto sobre sus niveles de efectividad, como en lo relativo a la durabilidad, aspectos en los cuales continuará la incertidumbre, así como la creciente demanda para que sean vacunados los menores de edad, sobre todo ante el retorno a clases presenciales, escenarios sobre los cuales la presión social resulta creciente y va por más.Lo que se veReferir que disminuir el tráfico de armas escenificado (de toda la historia) entre México y Estados Unidos, constituye un factor determinante para lograr disminuir los niveles delictivos en el territorio mexicano, constituye una argumentación sobre un escenario que “de siempre” se ha registrado, sin embargo, no son los de siempre los niveles delincuenciales que en la actualidad y desde algún tiempo atrás, se registran en nuestro país, escenarios sobre los cuales lo que más favorece su espantoso crecimiento, lo es el desempleo, que viene aparejado con el bajo nivel de oportunidades, pero sobre todo, lo fundamental en tal perversión lo constituyen los escasos niveles de eficacia en la actividad policiaca, tanto para actuar en momentos de violencia, como para investigar y detectar las células criminales que siembran la inseguridad en el país.Sostener lo contrario ha sido una táctica de oferta electorera, misma que ya no genera esperanzas entre la colectividad.Lo que se oyeAyer por la mañana más de 100 líderes originarios de diversos países del mundo, se comprometieron a poner un hasta aquí a la deforestación, lo que se podría consumar en su totalidad de éstas fechas al 2O30...La realidad es que compromisos similares se han pactado entre gobernantes de todo el mundo, pero los efectos (por lo que se refiere a México) han resultado totalmente ajenos a los escenarios de bienestar que se proyectaron, referencias por la que ante nuevos anuncios sobre el rescate del medio ambiente, indudablemente que por el momento suena a más de lo mismo, al tiempo que muchos deseamos equivocarnos sobre tales conclusiones anticipadas y que, en verdad, el acuerdo se convierta en éxito...Ya lo sabrán quienes vivan para inicios de la década de los 30... 