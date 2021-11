Oposición abatida y dividida

Hace un mes, el domingo 3 de octubre, al pronunciar su primer discurso como presidente reelecto ante el Consejo Nacional del PAN, Marko Cortés advirtió a los consejeros que en 2022, de los seis estados que elegirán gobernadores, únicamente eran favorecidos por las encuestas actuales en la pequeña entidad de Aguascalientes.Ante este deplorable panorama para el panismo, Cortés llamó a sus correligionarios y a los ocho aspirantes presidenciales que enlistó, a poner los pies en la tierra, a evitar simulaciones y a hacer a un lado las ambiciones personales para impedir la entrega de Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, donde actualmente gobierna su partido.Ahora, en un audio filtrado este lunes 1 de noviembre, se escucha al presidente del CEN del PAN reiterar a los cuadros directivos de su partido en Aguascalientes que difícilmente ganarán en los otros tres estados que mantienen en su poder, pero además les advierte también que el PRI, con quien pretenden ir aliados nuevamente hasta 2024, tampoco tiene muchas posibilidades de retener los estados de Hidalgo y Oaxaca, cuyas administraciones salientes son priistas.“Que ganemos Aguascalientes contundentemente, pero nos requerimos juntos. Y en este proceso de arranque de una elección que va para ratificación, es parte de mi objetivo principal decirles ‘a ver liderazgos, ustedes que tienen voz fuerte, que se escucha en todo el estado, y que se escucha en todo el país: los requerimos unidos’.“De verdad se los digo. No basta un triunfo interno. Se los digo en casa: la única gubernatura que tenemos posibilidades reales de ganar, reales, auténticas, y bien ganadas, es esta, no hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo... y Oaxaca qué les cuento. La única que tenemos posibilidades, muy buenas y contundentes de ganar, es Aguascalientes, y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien”, remarcó el panista michoacano.El PAN no está en su mejor momento, pues en las elecciones de junio de este año solamente retuvo las gubernaturas de Chihuahua y Querétaro. Pero al PRI le fue peor, pues no conservó ninguna: perdió Sonora, Sinaloa, Colima, Tlaxcala, Guerrero y Campeche, estado que recién gobernó su dirigente nacional Alejandro Moreno, cuyo sobrino Christian Castro Bello, candidato del partido tricolor, quedó en tercer lugar al ser rebasado por el empresario y alcalde ex panista con licencia Eliseo Fernández Montufar, de Movimiento Ciudadano, quien perdió por una diferencia de casi 6 mil votos ante Layda Sansores, de Morena, que obtuvo 139 mil 883 sufragios.El partido naranja fundado por el ex gobernador de Veracruz, Dante Delgado Rannauro, no sólo fue muy competitivo en Campeche sino que en Nuevo León, una de las entidades más relevantes del país por su poderío económico y desarrollo industrial, terminó imponiéndose con el senador Samuel García a los candidatos del PRI y de Morena, que inicialmente encabezaban las encuestas.Ahora los líderes del PAN, PRI y PRD buscan sumar a Movimiento Ciudadano a su bloque opositor, pero Dante y el aún coordinador nacional de MC, el senador jalisciense Clemente Castañeda, sigue sosteniendo que no se sumarán a esta coalición tripartidista para enfrentar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena, y anuncian que contenderán nuevamente solos en 2022 y en 2024, cuando además de la Presidencia de la República se disputarán la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de ocho estados, entre ellos Veracruz.“Nosotros siempre les dijimos que era un error táctico y estratégico concederle o hacerle realidad los sueños al Presidente de la República en el sentido de tener un bloque opositor”, declaró hace cuatro días Castañeda Hoeflich al portal Sinembargo.mx, al hablar sobre la postura que los liderazgos de Movimiento Ciudadano fijaron desde el año pasado –y que sostienen todavía– frente al empresario Claudio X. González, el fundador de “Sí por México”, organización civil que en 2021 logró coaligar al PRI, PAN y PRD en la alianza “Va por México” y que ahora ha pedido al partido naranja sumarse a ellos rumbo a 2024."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "