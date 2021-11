El tiempo acomoda todo en la vida...

1.- Columnas van y columnas vienen y al PRI muerto lo tienen. Y quizá los que ven el ataúd pasar frente al quicio de sus puertas, tengan razón. Pero el tiempo, ese juez inexorable de la historia, deberá esperar hasta el 2024 en que la historia, también, llamará a cuentas a los que hoy tienen y disfrutan el poder.Nadie, que se sepa, ha vencido al Dios tiempo: ni Porfirio Díaz, ni Hitler, ni nadie, hasta hoy, logra tal hazaña.Y si eso ha sido así, los poderosos de hoy también serán vencidos por el tiempo y ya encarrerados, sus nombres quizá solamente figuren en las lápidas que familiares pondrán en sus tumbas.Y como dice Raymundo Jiménez: La oposición [al grupo en el poder] está abatida y dividida. Pero aún es temprano y amanece más tarde. Y espacio y tiempo habrá para recomponer los pasos.Y si bien es cierto que hoy los vientos del triunfo recorren la república anunciando “que una mujer puede ser candidata a la presidencia”, cierto es también que en política nadie tiene los costales comprados para siempre.Sobran ejemplos de divos que se hacían ya en Los Pinos de hace cuatro años hacia atrás, y no llegaron a despachar en él. Mario Moya Palencia es el clásico ejemplo de antaño y Manuel Camacho Solís lo emuló: Ninguno de los dos consiguió la candidatura presidencial y Carlos Salinas de Gortari sonríe Allende el Mar.Y sí, también: hoy los Hados de la fortuna sonríen para el grupo en el poder: Pueden poner de candidata a la presidencia de la república, o no hacerlo. Su revolución interna les marcará las pautas.Pero Raymundo aplica una verdad hasta hoy, indubitable. La oposición está abatida porque los recursos son pocos y la división es mucha, comenzando por el PRI y su dueño, Alejandro Moreno Cárdenas [Alito para sus amigos] y siguiendo con el PAN de Marko Cortés que, en su debilidad de principios y afanes políticos, se ha declarado, anticipadamente, vencido por el ruido y los rumores.2.- Sin embargo, el PRD no se rinde y mal haría en hacerlo. Su historial no le permitirá anunciar una retirada sin luchar; sin ir a la guerra en los campos de batalla, porque, aunque pierdan, deberán perder con dignidad, sin la vergüenza de una rendición anticipada.No han sido políticos cobardes y dudo mucho que hoy lo sean.La lucha se da en los campos de batalla, no en la oscuridad del entreguismo y el contubernio.3.- El Movimiento Ciudadano dicen otra cosa; tienen otra historia: Que pueden ir solos al campo de batalla y que pueden ganar.La república no es Nuevo León ni el candidato idóneo sería el gobernador de aquél estado, de nombre Samuel García. Miente y ahuyenta. Vean y lean lo que hizo en su viaje a Roma y al Vaticano: engañar con lo que es público y notorio, no le queda a un gobernante serio que se supone es él.De modo tal, que si MC no piensa en otro político de ese Instituto, sus exequias serán realizadas en el 2024, aunque el carácter y la enjundia de Dante Alfonso Delgado Rannauro, le hará poner las cosas en su lugar.Antes del 2024 está el 2023 y también el 2022. Y nadie muere en la víspera. Y si la derrota llega, será a su tiempo. No antes."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "