Descrédito o Reconocimiento

*”Fifilandia” y “transforlandia”*Acapulco ocultará violencia*Amenazante cambio climáticoQue una cifra de muertos ya alcanza los 5 millones de muertos, refiere por sí misma no sólo una tragedia de las peores en la historia de la humanidad, sino conjuntamente a ello supone un fracaso mundial, constituye en esencia lo argumentado por Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, argumentación que por sí misma constituye un llamado a los líderes de todas las naciones del mundo agredidas por el coronavirus, para que en ningún país del globo terráqueo las autoridades intenten auto-acreditarse galardones que nadie merece, salvo quienes en espacios de atención médica han expuesto su vida para salvar a millones de la agresión pandémica.Bien claro ha sido el mensaje en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, para que ningún funcionario público (ni incluso la Organización de las Naciones Unidas) se atribuya escenarios de gloria como “líderes” para combatir la expansión del coronavirus, porque la realidad es que en todos los pueblos y ciudades donde impactó la pandemia, los resultados son de luto y de tragedia para millones de familias en el mundo.De la misma forma, debe dejarse constancia que las autoridades en algunos países han resultado más eficientes que en otros, escenarios en los cuales México no se ha destacado por ser de los más aplicados en el tema, referencias que han dejado constancia tanto en la memoria colectiva, como los señalamientos difundidos por los medios de información, archivos que obviamente habrán de ser inapelables testimonios de los aciertos y los yerros registrados en materia de salud pública, referentes a los escenarios pandémicos.Para reconocimiento o para descrédito, todo a su tiempo habrá de ser referido por la historia.Lo que se leeSi Usted le pregunta a cualquier transportista o conductor de vehículos en lo general: ¿Cuál es la sensación de seguridad que experimenta cuando conduce en las carreteras de la región veracruzana?... Advertirá que en ese tema, la colectividad en lo general desaprueba (por no decir que reprueba) a las autoridades tanto municipales como estatales y federales, unos por mostrarse impasibles frente a problemas de inseguridad que se registran en sus municipios, otras (las estatales) porque “no se atreven a incomodar a las autoridades federales” y, ya más arriba en los espacios de la Federación, porque simplemente se encuentran sometidos a lo que sobre el tema externe quien despacha en el Palacio Nacional, ello bajo los efectos del inamovible presidencialismo, marcos en los cuales priva el imperio del poderío gubernamental, no de la atención hacia las referencias o reclamos de la ciudadanía, colectivo social cuya voz es superior a la de cualquier gobernante.Así las cosas, en materia de inseguridad en las carreteras del país, seguimos igual (cuando no peor) que en épocas de la “fifilandia” con todo y los anuncios en la hoy afamada “transforlandia”.Lo que se veLa violencia ha generado acciones que en el pasado podrían ser impensables, pero en el presente casi se califican como “normales” tal y como acontece en el escenario registrado en la ciudad turística de Acapulco, sobre la cual el medio de comunicación Proceso refiere:“La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, exigió a los medios no difundir hechos de violencia que se registran en el puerto... Ello como se hace en Cancún, pues de lo contrario “no sé de qué vamos a comer”.Se podría referir que la misma actitud podría extenderse hacia todas las regiones turísticas de México, ante escenarios de virulencia sobre los cuales, con muy poca eficacia intervienen (para restaurar el orden) las autoridades de los tres niveles gubernamentales.Terrible es ocultar la realidad de la actividad delictiva, determinación asumida para salvaguardar “por lo menos” los renglones esenciales de la economía regional... Graves los extremos a los que la crisis en materia de seguridad, está conduciendo al renglón productivo de nuestro país.Lo que se oyeApegados a lo que se dicta en la NASA en relación al cambio climático, apropiado es reproducir los factibles y preocupantes efectos sobre dicho escenario:1.- Aumento de la temperatura global de la tierra y los océanos.2.- Incremento en lo referente al nivel del mar.3.- Pérdida de hielo en los polos y glaciares.4.- Cambios en la frecuencia y gravedad en condiciones climáticas extremas como huracanes, olas de calor, incendios forestales, sequías, inundaciones y precipitaciones.5.- Cambios en la cobertura de nubes y vegetación.6.- Debe a todos quedarnos claro “que el calentamiento global” constituye una característica indicadora de que sobrevendrá el cambio climático, con efectos de rangos catastróficos, por lo mismo el Presidente de México, debió asistir a la reunión internacional sobre el tema, tal y como lo han hecho presidentes de numerosos países, incluyendo al de Estados Unidos."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "