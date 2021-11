Revivieron los líderes tricolores...

1.- Rubén Moreira Valdez, hermano de Humberto, aquél coahuilense que, por avatares del destino, un día se encontró con que era el Presidente del CEN del PRI, no necesita que le claven banderillas para responder. Ante el presunto anuncio de que las discusiones de la iniciativa de la reforma eléctrica se irían hasta abril del año próximo, ya pintó su raya: Esto dijo: “...que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados advirtió que no permitirá que la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica se dé en abril, porque se contaminaría con el proceso electoral en seis estados el próximo año...”Por otra parte y además, “...el bloque opositor consideró que aplazar la discusión de la reforma es una derrota de Morena y un reconocimiento implícito de que este grupo (la bancada guinda) no cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa presidencial, que al tratarse de un cambio a la Constitución requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores...”La discusión se irá “para otro momento, tal vez para agosto, si es que hay debate”, atajó el coordinador priísta en San Lázaro, en entrevista después de la reunión de la Junta de Coordinación Política.Y es que al verlo, todos corretean al Tlacuache: “No nos parece el mes de abril. No es el idóneo para una discusión de ningún tipo en materia constitucional. Y no nos parece porque es unos meses antes, escasos dos, de elecciones en seis entidades”.“No se puede mezclar una reforma de este calado, es muy riesgoso, muy peligroso y así de entrada el PRI, no acompaña nada que se dé en un proceso electoral”, declaró.Y ya en la certidumbre de que realmente las discusiones sobre tal iniciativa se pospondrían hasta el año próximo, el ex gobernador de Coahuila manifestó “...que un debate que debe ser técnico, Morena y sus aliados buscan hacerlo de carácter político electoral...”5 / 01:10A la pregunta de ¿Qué tiempo sí es el idóneo? Respondió: Allá por agosto. Tienen que pasar las elecciones y un suficiente tiempo para un debate, si es que insisten en presentarlo. No podemos presumir que lo vayan a presentar, remachó.¿Morena ya tiene los votos del PRI? Ignacio Mier afirmó ayer que apuesta a la aprobación de los congresos locales.—Los votos del PRI son del PRI, nadie los tiene, y lo hemos dicho varias veces.“Nosotros no hemos dicho sí, ni hemos dicho no (a la iniciativa). Somos un partido serio y quiere debatir cualquier tema el tiempo que sea necesarioAllí queda pues, la posición del grupo legislativo del PRI... no estaban muertos, andaban de muertos...2.- Para aclarar paradas, el Canciller Marcelo Ebrard descartó que la reforma eléctrica, que se discute actualmente en el Congreso, fuera aplazada por una petición directa de Estados Unidos de desistir en el tema.Esto luego de que el anuncio de ayer por parte de las fracciones de Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados, para discutir dicha reforma hasta abril de 2022, coincidió con los señalamientos del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que expresó las serias preocupaciones que existen en su país al respecto y del que dijo, es un asunto crítico para Washington."Él lo está haciendo de una manera respetuosa, yo creo que este tipo de diálogos no se habían dado, alguien dice: ‘no, es que se aplazó porque él lo pidió’. Ni siquiera se discutió eso en la reunión, es falso eso", sostuvo Ebrard.3.- Puede ser referente: El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una norma vigente en el Código penal de Colima, que producía la autocensura de las personas, ante el miedo de que los mensajes que emitan puedan llegar a ser sancionados penalmente, situación que impactaba de manera importante en el trabajo del gremio periodístico.El pleno de la Corte invalidó el artículo 240 Bis del Código Penal de Colima, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 20 de junio de 2020, por considerarlo una norma sobreinclusiva, es decir, que el efecto de la ley excede el propósito que tenía dicha ley. El artículo tipifica las conductas de difundir, revelar, entregar y/o compartir imágenes, audios, videos, o documentos relacionados con un delito, ya sea del lugar del hecho, hallazgos, indicios, evidencias, objetos o instrumentos vinculados con el ilícito.Al analizar una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los ministros de la SCJN determinaron que el tipo penal no establece con exactitud el objeto de prohibición, lo cual impide a los destinatarios su conocimiento. Además de que la conducta tipificada no es clara y resulta ambigua.Se determinó que la medida no es proporcional, en virtud de que sanciona conductas que no deberían ser punibles, al constituir el ejercicio real de otros derechos."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "