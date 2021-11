La familia del gobernador

“¿En verdad creen que están

transformando Veracruz?”

Yo

Como elemento fundamental de la sociedad (la célula), la familia en el caso de los gobernadores ha sido reflejo fiel de su estabilidad emocional. Y en los hechos han jugado un papel preponderante en el desarrollo de políticas eficientes de asistencia social. El rezago que viven miles de familias veracruzanas en las zonas serranas es resultado de una nula política social, la cual no se puede concebir sin el hecho de que quienes llevan las riendas del estado cuenten o no con familias bien integradas de las que puedan abrevar sensibilidad.Por ejemplo, cómo podía entender don Rafael Murillo Vidal la necesidad de implementar políticas tendientes a unificar a la familia para inculcarle valores, si su esposa la señora Virginia Cordero de Murillo Vidal (no hubo hijos) se la pasaba en la pachanga llevando una vida disipada mientras su marido a ratos dormía y a ratos hacía que gobernaba porque el bueno para eso era Manuel Carbonell de la Hoz.Qué le podíamos pedir los veracruzanos a un Rafael Hernández Ochoa si su familia era disfuncional: su esposa, la siempre bien recordada doña Teresita Peñafiel de Hernández Ochoa, y dos hijos adoptivos (Jerónimo y María) pasaban el tiempo solos mientras Don Rafa gobernaba de medio tiempo y el otro lo dedicaba a la galaneada, atendiendo cuanta chamaca le ponían enfrente, igualito que a Fidel.Y Agustín Acosta Lagunes, aunque si tenía hijos legítimos, su relación con doña Esperanza Ascón de Acosta era pésima, tanto que “Doña Perita” prefería evadir la realidad el mayor tiempo posible consumiendo sustancias etílicas, de 40 grados Gay Lussac para arriba, por lo que la asistencia social valía un cacahuate. El que más se ha preocupado por proyectar la imagen de una familia ejemplar, con valores, bien integrada, unida y de respeto, es Don Fernando Gutiérrez Barrios, quien desde que inició su precampaña presentó a su esposa la señora Divina Morales de Gutiérrez Barrios y a sus hijos, por eso es que en ese tiempo o durante los dos años que gobernó al estado de Veracruz, la política social fue una de sus prioridades: fundó la Aldea Mese, el DIF creció y se pusieron en operación todos sus programas, que llegaron a las familias más necesitadas. Gutiérrez Barrios cuidaba todos los aspectos como político, pero la familia era lo que más procuraba mantener en armonía no solo para efectos mediáticos sino en la vida real.Los dos años de gobierno de “Don Fer” ninguno de sus colaboradores incurrió en actos públicos de infidelidad con sus esposas, y siempre aparecían como buenas familias ante los ojos de la opinión pública. Dante Delgado Rannauro, con sus dos hijos y su esposa la doctora Teresita Morales, han sido copia del ejemplo que les inculcó Don Fernando Gutiérrez Barrios, responsables en sus tareas tanto políticas como familiares, por eso es que la política de asistencia social del gobierno de Dante fue tan similar a la de Gutiérrez Barrios, y sus resultados hablan de ello.Con Patricio Chirinos Calero sucedió un fenómeno muy especial. Casado con la señora Sonia Sánchez de Chirinos y padres de una niña, desde que arrancó su administración, además de figurar públicamente con familia unida, la señora Sonia Sánchez se puso a trabajar en las zonas más marginadas del estado, apoyando a los que menos tienen, con tal entusiasmo que contadas ocasiones se le vio -a lo largo del sexenio- en eventos sociales o políticos, doña Sonia Sánchez logró lo que ninguna otra esposa de un gobernador ha hecho: la obra social más importante en la historia de Veracruz. Hoy las indígenas de Zongolica, las de Chicontepec, las del Uxpanapa, preguntan todavía por “Sonia”, la esposa del gobernador que más las ha ayudado a tratar de salir de su condición de miseria.El contraste fue la señora Christiane Magnani de Alemán, esposa de “El Príncipe” Miguel Alemán Velasco, mujer a quien pocos tuvieron la oportunidad de conocer personalmente salvo algún afortunado originario de la congregación de San Rafael, una colonia francesa ubicada a un lado de Martínez de la Torre, a la que, en agradecimiento a los favores que le hicieron, (a doña Christiane) lo convirtió en el municipio número 211. Los Alemán-Magnani son una familia especial, a su manera burguesa se ven entre ellos, obviamente carecen de cualquier sensibilidad social y mezclarse con los indígenas representa correr un alto riesgo de contagio de alguna enfermedad, por eso con Miguel Alemán Velasco de pobres para abajo (miserables, personas en condición de hambruna y moribundos por inanición) no contaron con ningún tipo de apoyo oficial.Todo esto que hemos venido narrando con motivo de haberse celebrado el “Día de la familia”, y viene a cuento porque las dos últimas familias de gobernantes que nos han tocado son muy disímbolas. La de Fidel Herrera Beltrán es de simulación, a pesar de que él y doña Rosa Borunda procrearon tres hijos, poco tiempo permanecieron unidos como familia. Es más, antes de venir al estado como precandidato se dice que Rosa y Fidel celebraron un pacto privado de apoyo mutuo para arribar al estado que vio nacer a Fidel a saquear todo lo que pudieran, para después repartir el botín. En el transcurso del sexenio los tres hijos de la pareja Herrera-Borunda, pudieron hacer todos los negocios posibles mientras sus padres ejercían “todo el piche poder” respondiendo a las enseñanzas que en su hogar recibieron desde pequeños: el que aprende a robar desde niño jamás olvida esa doctrina y los Herrera Borunda son maestros en esas artes.La disfuncional pareja (como matrimonio) del ex gobernador y su señora lo único que hizo fue dividir la administración pública estatal como una empresa; a mí me toca de aquí para acá y a ti de aquí para allá, y así operaron mientras los hijos, siguiendo el ejemplo de los padres, se dedicaron a lo mismo... a saquear, por eso no podemos ni siquiera mencionar una política pública en favor de los veracruzanos durante ese trágico sexenio, menos social a favor de los más necesitados.Los Herrera Borunda fueron en su momento la peor plaga que nos había caído en toda nuestra historia. Pero vienen tiempos distintos, ayer en el marco del Día de la Familia, el gobernador Javier Duarte hizo un especial reconocimiento a su esposa la señora Karime Macías de Duarte. “Ella representa el eje de nuestra familia, y con su sensibilidad y fortaleza, será el brazo derecho del gobierno de Veracruz para atender a las familias más vulnerables”. El CREVER, que por cierto sigue dando buen servicio, pero eso es lo único que dejaron como obra social impulsada por doña Rosa Borunda.Por su parte el supercorrupto y mitómano Javier Duarte, en su discurso alusivo a la familia dijo que el programa social que encabeza su esposa Karime a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia está dando resultados inmediatos para los 22 municipios que enfrentan mayores rezagos sociales. Eso jamás lo vimos y no existe testimonio que lo respalde, o sea mintió.Duarte de Ochoa reconoció que la coyuntura del país ha llevado a la pérdida de muchos valores (¿), en donde se privilegia el pragmatismo y las cosas fáciles. “Y yo creo que la convivencia en familia es formativa y representa un reto, porque ahí tenemos que aprender el respeto a las ideas de los otros, la tolerancia y el diálogo. En la familia está el origen, la base de la transformación social”. Como pueden ver tenía buenos asesores y escritores, al menos esto último no estuvo mal.Llegó Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos le ayudaron bien, como debe ser, siguiendo el ejemplo de su señor padre, ya si el ejemplo es malo como es el caso, ni modo los resultados son tres vástagos igualitos o peores que papi. La señora Leticia Márquez de Yunes (esposa de MAYL) como siempre, muy discreta, amable y respetuosa, pero sin intervenir en la cosa pública, permaneció en casa los dos años y que bueno porque hubiera hecho muchos entripados al ver como maltrataron a sus hijos y a su esposo.Pero ¿Qué sigue?, pues sí, Cuitláhuac García Jiménez es un solterón destrampado. No hay novia que se le conozca y tampoco un buen desempeño como político u hombre de estado. Claro no tiene hijos, pero hermanos, primos, sobrinos y sobrinas y un montón de parientes con quienes se ha comportado bien, chingón, a todos les ha dado buenos cargos para que se llenen y lo están haciendo. Lo malo de este pasaje que carece de familia real, es que cuando truene el cohete el único que pagará los platos rotos será el Gober, lo dejarán solo indudablemente porque así es la condición humana... Ya lo veremos.Para la celebración del Xantolo en Sesver, el Secretario de Salud Roberto Ramos Alor hizo una recreación de este festejo a los muertos, mismo que se prolongó hasta el amanecer; acompañado de trabajadores de la Salud, se llevó a cabo un ritual con incienso en un monumental altar de todos los santos y después se acompañó la celebración con música y bailes. El “Doctor Besitos” se reveló como un extraordinario, pero pésimo, aprendiz de músico, se acopló al conjunto salsero que amenizó el reventón y se adueñó de los bongós a los que madreo con las manos hasta que se cansó y todos los presentes aplaudieron. Esta es en realidad la 4T.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "