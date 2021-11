Cultura de la emergencia

* Inquietud zongoliqueña* Tezonapa con problemas* Optimismo campiranoMuy interesante resultan las evaluaciones que expertos en la materia efectúan sobre el futuro de la educación, en diversos países del mundo, apuntes sobre los cuales señalan que en un espacio de tiempo muy cercano, la modalidad de la enseñanza a distancia, que utiliza los equipos de cómputo como un salón de clases, trasladado al hogar de los alumnos por vía del internet, tanto en escuelas de los primeros niveles como en las de dimensiones de enseñanza media y, posteriormente universitarias, dejará de ser un escenario obligado por la amenaza pandémica, para convertirse en un nuevo y exitoso modelo en todos los niveles de enseñanza en lo general, o sea, desde el kínder hasta los ámbitos universitarios y de posgrado.Refieren los especialistas en la materia, que el nuevo modelo de educación y enseñanza en lo general, se aplica en la actualidad de manera emergente tanto en los escenarios de la educación inicial, como en los de más alto nivel, pero las perspectivas están marcando incuestionablemente la ruta a seguir en materia educativa, que también se refleja en los espacios de la enseñanza universitaria, lo que bien podría ser calificado como una herencia cultural de la emergencia originada por los efectos pandémicos, misma que en muchos casos obligó a la improvisación de programas para una nueva forma de enseñanza, habilitando como aulas espacios que forman parte de los domicilios de los alumnos.Lo que indican las evaluaciones sobre el tema en referencia, es que las fallas y limitantes que se han registrado, en la habilitación de los domicilios de los estudiantes como “salón de clases”, paulatinamente habrán de ser superadas, con sistemas computacionales mayormente perfeccionados, dotados de nuevas tecnologías que facilitarán tanto su operación, como lo referente a la disminución de fallas, porque sobre tales escenarios las empresas productoras y diseñadoras de los equipos de cómputo, se encuentran en proceso de perfeccionamiento e incluso abaratamiento de computadoras, para no dejar pasar una oportunidad histórica, que obviamente refiera con galardones, uno de los pasos más importantes vinculados con la modernización de la educación en el mundo.Las opiniones mencionadas, incluso hacen referencia a que podría registrarse una muy productiva (educativamente hablando) combinación de estudios a la distancia por vía del internet y estudios presenciales, lo que también forma parte de las evaluaciones que sobre el tema realizan los especialistas en la materia.Es indudable que los planteamientos en referencia, incuestionablemente refieren la posibilidad de una real modificación en los sistemas de enseñanza, que incuestionablemente modificarían en gran medida los diversos niveles de los sistemas educativos, escenarios que ante las vivencias actuales, obligan a pensar que los efectos pandémicos impactarán al mundo prácticamente en todos los espacios y marcos de la sociedad, prácticamente en todos los países del mundo.Nada descabellado es lo referido por quienes advierten que, coincidiendo con los efectos pandémicos, se registran efectos de cambios y nuevas perspectivas en las diversas actividades de la sociedad en lo general...En verdad que pocas dudas podrían privar sobre el tema.Lo que se leeLamentable y de elevado riesgo y confusión, lo es el panorama del municipio serrano de Zongolica, en donde, como resultado de la actividad delincuencial, se optó por retirar a la policía municipal, para entregar los mecanismos de seguridad a un núcleo de la policía estatal, los cuales, supuestamente por desconocimiento de la región y de sus usos y costumbres, en lugar de originar mayor sensación de seguridad hacia la población, ha dado curso a mayores niveles de preocupación entre el colectivo social.Está claro y son muchos los casos que así lo confirman: No resulta aconsejable sustituir cuerpos de seguridad de un municipio por núcleos de uniformados provenientes de otras regiones, porque es determinante que (sobre todo en regiones montañosas) se requiere de un claro y muy preciso conocimiento tanto de la población, como de las características geográficas del municipio, referencias que obviamente actúan en contra de los improvisados guardianes del orden, lo que conduce a escenarios peores a los que se registraban antes de la maniobra en referencia... Así las cosas, en Zongolica crece la intranquilidad social.El Movimiento Indígena Liberal, anuncia en esas montañas zongoliqueñas, que organizará protestas continuas mientras no se estabilicen mejores niveles de seguridad.Lo que se veY referencias de los altos niveles de violencia también se registran en la región de Tezonapa, municipio que aparentemente tendía hacia la tranquilidad, pero que hechos como la detención del Diputado oaxaqueño Gustavo Díaz Sánchez, apuntan sobre el surgimiento de mayores reacciones virulentas en esos ámbitos, limítrofes entre tierras veracruzanas y las que dieron origen a Don Benito Juárez.Claramente se advierte que la intranquilidad social constituye una constante en las zonas que entrelazan a las tierras veracruzanas con las regiones oaxaqueñas, región que se distingue por núcleos ciudadanos de esfuerzo y entrega al trabajo, pero que de la misma forma se convierte en escenario de hechos virulentos que siembran preocupación entre la colectividad... Alguien comentaría sobre los acontecimientos actuales: "¿Y para qué arrojarle leña a la lumbre?"Lo que se oyeSi en verdad la agricultura en tierras veracruzanas tiende hacia un crecimiento como lo sostiene la Secretaría del ramo, el hecho obviamente ya siembra optimismo, pero está claro que con recurrencia las flores en el campo sólo son "flor de un día", expresión que escuchaba de una rama de mis ancestros que fueron campirano y que, con recurrencia su situación resultaba "de mal en peor".Pero el incremento porcentual del 5.7 al 6.9 que se anuncia en el sector agrícola primario, en lo que va del año, obviamente que infunde optimismo entre el campesinado, quienes incluso anuncian que después de la pandemia vendrá lo mejor... ¡Que así sea!... contentó toda la gente de la aldea.Disfrute Usted de un excelente fin de semana.