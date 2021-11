Alerta roja en Laguna Verde

"Ya somos todo aquello contra

lo que luchamos a los veinte años"

José Emilio Pacheco

El pasado sábado por la noche el periódico EL PAIS puso en circulación una nota que alarmó a los veracruzanos, pero más a los que viven en los alrededores de la planta nuclear de Laguna Verde donde un reactor de la planta atómica se quedó sin electricidad externa, en una falla que implicó la declaración de alerta roja, el mayor grado de inseguridad reportable.Cabe mencionar que la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV), la única que opera en México, volvió a sufrir desperfectos serios el 30 de octubre que llevaron a su paralización temporal, según documentos obtenidos por EL PAÍS. Esta vez, la Unidad 2, uno de los dos reactores de la estación, sufrió una pérdida de electricidad externa (LOOP, en inglés) por la inoperabilidad de uno de los transformadores eléctricos principales de la generadora.El periodista Pedro Ferriz de Con lo ha venido advirtiendo en su noticiero: Laguna Verde se ha convertido en un serio peligró para miles de veracruzanos que pueden estar expuestos a las radiaciones que emanen de una posible fuga. Hoy que El PAÍS confirmó la noticia Ferriz de Con se ha dado a la tarea de responsabilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador de un posible accidente.El reporte de condición 112.318, un documento que detalla fallas surgidas en la planta, indica que a las 19:53 del sábado 30 de octubre se produjo el “disparo” (aceleración) del transformador que desencadenó el LOOP y por lo cual entraron en operación los tres generadores diésel de emergencia que poseeLaguna Verde. “Los operarios tuvieron que utilizar lámparas de mano y de sus celulares para trabajar. Se generó muchísima contaminación radiactiva”, relató a EL PAÍS un trabajador que, por seguridad, solicitó el anonimato.“Asimismo, quedaron fuera de funcionamiento los instrumentos de control de aire (CIA, en inglés), que proveen de aire a presión para operar equipos relacionados con la seguridad en el edificio del reactor, y todos los sistemas de emergencia, vitales para la seguridad de la planta, se quedaron sin energía.”“El LOOP ocasionó la indisponibilidad del programa de búsqueda e impresión de documentos, como manuales, procedimientos y diagramas, “un contratiempo vital para la recuperación de los sistemas de la unidad”, por lo cual “nos fue imposible ser eficientes” durante la contingencia, revela el reporte de condición 112.357.”“Posteriormente al paro, personal de la CNLV detectó derrame de agua contaminada a las 21:00 proveniente de los sistemas de drenaje de equipo y desechos radiactivos en tres niveles del edificio de la U2 y cuya medición de radiactividad arroja niveles altos, según otro reporte de condición, el 112.322. Por ello, los técnicos de protección radiológica procedieron a reducir la polución.”“Esta es la segunda vez en menos de un año que la CNLV padece una falla similar, pues en diciembre pasado registró un LOOP por la salida de operación de un transformador auxiliar, que regula la corriente del sistema eléctrico hacia dentro y fuera de la central nuclear. La falla provocó la aceleración de un autotransformador eléctrico —una de las fuentes vitales de suministro eléctrico de la planta—, lo que provocó que la alerta se encendiera en naranja.”Durante su funcionamiento normal y el proceso de recarga de uranio, la planta utiliza un monitoreo por colores que indicalos grados de peligrode derretimiento del núcleo o componentes desconectados (una nomenclatura que adapta los estándares utilizados por la Comisión Regulatoria Nuclear de Estados Unidos). El verde significa que los sistemas funcionan sin problemas. Pero el color rojo indica una operación con alto grado de inseguridad.” Y eso ha ocurrido ya dos veces ante la indiferencia de las autoridades de la CFE y el terror de los lugareños que saben de las pésimas condiciones en que se encuentran los caminos por donde podrían escapar si ocurriera un accidente, el famoso Plan de Emergencia Radiológica Externa.Cuando comenzó la construcción de las instalaciones de la mencionada planta un grupo de vecinos de la zona de Costa Esmeralda se organizaron para bloquear la carretera exigiendo que no se montara la planta en ese lugar, sin embargo el gobierno no hizo caso, la terminó de construir y la pusieron en operación. Fueron muchos años los que un grupo de madres veracruzanas participaron cada ocho días en un plantón frente a Palacio de Gobierno, en contra de la planta y nunca les hicieron caso... la tragedia se acerca, ¿qué pensará la señora Rocío Nahle, Secretaria de Energía y responsable del buen funcionamiento de la multimencionada planta?Tras la caída de un menor a una alcantarilla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el puerto de Veracruz, se investigará el robo de metal en la vía pública, advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Este jueves el mandatario dio a conocer que instruyó al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, para que se coordine con la Policía Naval para ubicar a los responsables del robo de tapas de la CFE.“Vamos a revisar quiénes están comprando fierro viejo de material robado, porque nos han robado y se llevan los cables de cobre y alguien los está comprando, también vamos a estar sobre eso”.Se sabe que el helipuerto del hospital lo desmantelaron y que se vendió como chatarra y los expedientes se vendieron por kilos.A pesar de la saturación de hospitales que se sufrió en Veracruz durante la pandemia, el área privada del hospital fue cerrado el año pasado por la funcionaria, quien lo ocupó como oficina para evitar trabajar cerca de los pacientes que llegan y que pudieran estar contagiados de coronavirus.No tienen que ir muy lejos para saber qué está pasando con preguntarle quien le compra el material robado al subsecretario de finanzas Eleazar Guerrero, quien le dio la indicación de vender como chatarra el helipuerto del hospital regional de Veracruz a su protegida la directora administrativa Claudia Isabel Aguilar Arauz, que desvía recursos para la campaña sindical de su protegida Dora Luz Méndez Eligio y su compañero de fórmula Tomás Rosas Pichardo, así las cosas, con la 4T.También el “doctor Besitos” Roberto Ramos Alor, tiene que estar enterado de esta situación que prevalece en todos los hospitales del estado los cuales los están desmantelando para venderlos como fierro viejo.Luego de haber solicitado licencia, este viernes cinco de noviembre, el sábado se registró la planilla por Tito Delfín Cano e Indira Rosales San Román como presidente y secretario general, que buscará la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Veracruz. Respaldado de otros panistas como René Meseguer Elizondo, Ana Cristina Ledezma López, Ricardo Arturo Serna Barajas, Alicia Lara Gómez, Federico Salomón Molina, María de Jesús Martínez Díaz y Gabriel Antonio Álvarez López, que integran la planilla, adelantó que realizará una campaña limpia, de propuestas, unificando a la militancia en un solo sentido, servir a Veracruz.Afirmó que encabezará un PAN unido, "en el que la prioridad sea no sólo escuchar a la militancia, sino darles además de voz, poder de decisión".Si Delfín Cano gana tendremos en Veracruz a un PAN fortalecido no al servicio del gobierno como lo hizo Joaquín Guzmán Avilés "El Chapito".Tanto que Morena criticó la actitud de gandalla del diputado local Sergio Hernández, quien se pasó por el arco del triunfo acuerdos que había signado con Morena para relevarse la titularidad de la JUCOPO en la que permaneció dos periodos consecutivos exprimiendo los fondos del Congreso Local, y ahora los Morenos con Juan Javier Gómez Cazarín quien sin respetar ninguna norma se metió al congreso desplazando a una mujer y va que chuta, si lo dejan, nuevamente para la JUCOPO... ¿Eso es ser distintos?