Lo que el Gran Premio de México dejó...

1.- La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que todavía ostenta Alejandro Moreno Cárdenas, [ Alito o Amlito, que suena igual] advirtió hoy que: "por la soberbia y torpeza de Morena", la iniciativa presidencial para reducir la participación del sector privado en el mercado eléctrico se abordaría después de las elecciones. "¡Tengan con su reforma energética!" [sólo los que dicen esa frase sabrán qué quieren decir], exclamó el presidente priísta, Alejandro Moreno Cárdenas.La respuesta altisonante del dirigente del tricolor se da después de que, el sábado 6 de este mes, el presidente de Morena, Mario Delgado [porrista del Checo Pérez en el gran Premio de México], sostuvo sin pudor ni respeto, que en 2022 a su partido "le tocará borrar al PRI del mapa electoral" [pero no dijo si Morena lo haría sola o acompañada].En la conferencia de prensa donde se presentó el "proyecto alternativo" de gasto público para 2022,Alito Moreno Cárdenas dijo que, con esa postura, Delgado "cerró el diálogo con la oposición, principalmente con el PRI. Lo menos que hizo con esa declaración torpe es cerrar el diálogo y orillar a no hablar, en el caso del PRI", [y lo haría por sus calzones o por instrucciones¿?]Insistió que "para nada" el proyecto se discutirá en diciembre y mucho menos en abril, sino concluidas las elecciones en seis estados, "si quieren que el PRI participe". Y esto seguramente tendrá el apoyo de los dos integrantes de la tríada...Y agregó: "¡Tengan para que aprendan! Como ellos dicen."—¿Qué implica ese "tengan para que aprendan"? –se le preguntó.—Para que aprendan a hacer política. Morena es una tragedia"Es un tema técnico, fundamental para el país. No podemos estar sujetos ni a caprichos ni posiciones de ningún partido, ni querer presionar al PRI, mucho menos a nuestra coalición".Manifestó que el bloque opositor de Va por México está concentrado en el presupuesto.Y "Morena con su mayoría mecánica no entiende, no tiene apertura y sí señalar, que quien les está dando la espalda a la gente es Morena, la ciudadanía que confió en ellos, hoy está decepcionada".Tanto así, manifestó, que el partido guinda "perdió más de 50 por ciento en 2021, aquí (en la Ciudad de México) perdió más de un millón y como se cae a pedazos, usan distractores".Incluso resaltó que "la soberbia de Mario Delgado lo que va a recibir es un 'no' rotundo del PRI y también de la oposición".2.- El Checo Pérez es casi un héroe nacional por su tercer lugar en el Gran Premio de México de la prueba automovilística del pasado domingo.La "tribuna se venía abajo" cuando el tapatío cruzo la meta final con su tercer lugar en hombros. Los gritos de Mario Delgado se escucharon hasta Insurgentes Norte 59, y con eso, seguramente papá de Checo aseguraría para las elecciones que siguen, una "senaduría".3.- Pero la vida sigue y eso ha quedado atrás. Lo de ahora es el atasque político del presupuesto 2022 que, aun siendo cosa de Morena y asociados, no sale porque están dudando si dejarle o quitarle alguna coma.