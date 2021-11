Simpatía o eficiencia

“Antes estábamos bien, pero era

Los más chipocludos dueños de las empresas dedicadas al sondeo de opinión coinciden en que la aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador va en ascenso. Hoy son 57 puntos de aceptación ciudadana, mañana 64 y pasado casi setenta. La interpretación que se da a estas cifras que sueltan las empresas, o más bien negocios, es que cada día que pasa hay más mexicanos que están de acuerdo con lo que el presidente López Obrador hace.Se trata de un juego de confusiones, de manipuleo, en el que hay que entrar para entender con claridad.A ver: ¿es lo mismo aceptación que eficiencia?, pues no. ¿Qué prefiere el pueblo de México un presidente cuyas ocurrencias sean muy buenas, que sus promesas de meter a la cárcel a todos los corruptos del pasado se escuchen como música celestial pero que no sean ciertas, que los apodos que les pone a todos los que según él son sus adversarios atracadores del erario, que un día si y el otro también despotrique de los medios de comunicación y quienes los hacen, que culpe de todos sus fracasos a los errores del pasado?. Eso es lo que satisface el morbo del mexicano. Que se abra una esperanza para la venganza contra el hijo de toda su... que se construyó una mansión y viva como rey con su familia mientras nosotros ahí la vamos pasando con penurias, lo despojen de sus riquezas y comience a sentir lo que es la miseria.La pregunta que nos hacemos quienes razonamos con cierta claridad estos asuntos es: ¿a cuántos corruptos del pasado ha metido a la cárcel López Obrador, qué ha pasado con los dirigentes sindicales que se enriquecieron abundantemente como Carlos Romero Deschamps y compañía, dónde están los acaudalados empresarios que con trampas se llevaron miles de millones de pesos a sus casas gracias a la confianza e impunidad que les brindaron los hombres del poder?. Todos, comenzando por Enrique Peña Nieto, andan paseando en los paraísos turísticos más importantes del mundo, con sus familias o sus queridas, pero no los tocan ni con el pétalo de una flor de mala mujer.Por eso pensamos que lo que le hace falta al país es más eficiencia y menos simpatía. Lo primero, la eficiencia, a tres años de distancia ya debería dar resultados, ya tendríamos enjuiciados a más de una veintena de pillos que se llevaron miles de millones de pesos, con programas productivos reales, con instituciones solventes económicamente, con más y mejores fuentes de empleo, con una nueva infraestructura carretera, o bueno en construcción, no las tristezas de obras que exhibimos como el tren Maya y las inútiles refinerías que llevarán al fracaso al gobierno de la 4T y sus representantes.Por eso recomendamos a quienes quieran creer en esto, que no se confundan con las encuestas que esas comercializadoras de la simpatía están soltando todos los días, con resultados de más y más aceptación hacia el presidente López Obrador. Lo ideal sería que dieran cuenta abundante de los resultados de sus promesas, de su trabajo, no de sus payasadas, finalmente contratamos a un estadista no a un payaso; el primero no es tan simpático como el payaso pero si eficiente como gobernante o estadista.La secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle, afirmó que la operación y el mantenimiento de la Central Nuclear de Laguna Verde “es segura y confiable”, además de que dicha central cumple “con los más altos estándares internacionales”, por lo que pidió a la población no hacer caso de “notas alarmistas y falsas”.En respuesta a una nota publicada en el diario El País, en la cual se informa que Laguna Verde volvió a sufrir “desperfectos serios” que la llevaron a “una parálisis temporal” el pasado 30 de octubre, Nahle García y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa productiva del estado que opera la central nuclear, rechazaron que la planta haya entrado en alerta roja y que las fallas hayan provocado contaminación radiactiva y filtración de agua contaminada.El pasado 5 de noviembre, el diario español informó que se decretó una “alerta roja en la central nuclear de Laguna Verde por un apagón” y explicó que la emergencia obedeció a que “un reactor de la planta atómica se quedó sin electricidad externa el fin de semana..., en una falla que implicó la declaración de alerta roja, el mayor grado de inseguridad reportable”.Ante dichos señalamientos, la titular de Sener escribió que “la operación y mantenimiento de la planta nuclear de la @CFEmx Laguna Verde, es segura y confiable cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Las notas alarmistas y falsas rayan en una gran irresponsabilidad. Que quede claro ¡México va por su seguridad energética!”.Desde la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, el fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, aseguró que su partido ganará la Presidencia de México en el 2024, tras sostener que ahora el partido naranja es el movimiento social con mayor crecimiento en el país.Tras asistir a la Tercera Convención Estatal, donde se eligió a Pedro Palomeque Calzada como nuevo Coordinador de la Comisión Operativa Estatal, el también senador de MC, presumió que tienen cuadros valiosos que hoy están gobernando estados como Jalisco y Nuevo León, así como ciudades como Guadalajara y Monterrey."Dante Delgado viene aquí a Tabasco, a decir que quienes mandan en Palacio Nacional, pronto habrán de retirarse y Movimiento Ciudadano ganará la Presidencia de la República en 2024. Vamos a ganar, porque se trata de transformar a la patria, vamos a ganar, porque se trata de darle lugar con visión de grandeza a la juventud y a las mujeres. Por eso sé lo que significa la lucha política, el valor de dar la cara aquí en este estado, de manera tan significativa, por lo que significa en lo electoral su peso político", afirmó.El también exdirigente nacional de Movimiento Ciudadano criticó la revocación de mandato, tras comentar que costará más de tres mil millones de pesos, lo que calificó como una "vanidad personal" del presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que nadie le está pidiendo que se vaya."Nosotros lo único que le estamos exigiendo, es que sea buen presidente, que asuma su responsabilidad de ser jefe de Estado, ¿Y saben cuánto le va a costar a México, ese absurdo capricho? 3 mil 800 millones de pesos. La pregunta que Dante Delgado le hace aquí en Villahermosa ¿Por qué deja de ser congruente? ¿Por qué dice una cosa y busca otra? ¿Por qué quiere engañar al pueblo de México significando lo que debe ser una revocación de mandato que es pérdida de confianza con una ratificación de mandato?", cuestionó.Aunado a lo anterior, Delgado Rannauro sostuvo que MC es el único partido que ha podido contener y limitar a López Obrador, a quien de paso, le pidió que deje de descalificar a líderes políticos, académicos, medios de comunicación y todos los que están en su contra. "Viene Dante Delgado a decirle al presidente de la República que asuma su responsabilidad de jefe de Estado, de presidente de la República y no jefe faccioso de una porción política, que él a toda costa quiere perpetuar en el poder, no se lo vamos a permitir. Él sabe muy bien, que la única fuerza que lo está conteniendo y limitando, y habrá de acreditárselo en los hechos en poco tiempo, es Movimiento Ciudadano", dijo.El emecista aseguró que López Obrador dejó de ser el titular del Poder Ejecutivo, toda vez que lo único que se ve todos los días, es un mandatario federal enojado y atacando a todos sus opositores, por ello le cuestionó cuál fue el motivo de lucha para llegar a Palacio Nacional."Yo le pregunto, desde su tierra a Andrés Manuel ¿Cuál fue el motivo por el que se luchó tantos años para llegar a la Presidenciade la República? Y ahora que ostenta el cargo, en lugar de construir, encontramos responsables en el pasado, en lugar de dar soluciones, se sigue anclado en encontrar responsables. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, aclaró que en Laguna Verde hubo un paro programado, por lo que descartó una alerta roja, como lo reportó un medio español. Se trata, dijo, de rutinas de mantenimiento... Esos pinches medios alborotadores.